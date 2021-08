Chères et chers ami(e)s amoureux de la Palestine… Vous trouverez ci-dessous un lien vers un film documentaire intitulé « This is Palestine », écrit et réalisé par le réalisateur et producteur irlandais John McColgan.

Il est produit par l’agence de secours irlandaise Trocra. Il dévoile, objectivement et merveilleusement, l’étendue des souffrances et des sacrifices consentis par notre peuple palestinien face à la volonté brutale de l’occupant israélien, qui envahit la terre, les lieux sacrés, s’accapare l’eau…etc.

Malheureusement, jusqu’à présent, la Irish Radio and Television Corporation refuse de diffuser ce film. Mais nous essaierons de le publier sur tous les sites qui concernent la cause palestinienne et son peuple. Nous vous demandons, si vous le voulez bien, de le publier, le diffuser et le partager sur le plus grand nombre de sites et réseaux sociaux pour mobiliser l’élan populaire et international.

Avec nos sincères respects et remerciements.



https://vimeo.com/221868603Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android