من مفهوم البلعطة السياسية والنقابية:منقول بتصرف مرشد أدريس

·.. »بلعوط » و »بلعوطة » مُصطلح شعبي يُستعمل في دول المغرب العربي لوصف شخص يعتقد في نفسه أنه شاطر ويدعى انه أذكى من غيره وعلى دراية بكل الشؤون والأمور المحيطة به (الحسن منها والقبيح). بمعنى كلمة « بلعوط » هو الشخص الذي يفرط ويبالع في إظهار الإستعداد لتقديم المساعدة والخدمة والوعود، ولكن في النهاية يخالف كل ما وعد به لإمر في نفسه..

#بلعوط: أسم لحشرة مائية تكون في ماء الغدران الآسن. وسمّي بلعوط لأنه يضطرب في الماء ويتحرك. ومنه أشتقوا لفظة بلعط بمعنى تحرك. وجمعها بلاعيط… »وعليه يمكن القول بان مصطلح البلعوط – وبإختصار شديد – يعنى إنسان نرجسي يتلاعب بالكلمات وان افعاله عكس اقواله. وانه شخص يُجيد التمثيل ولعب الأدوار وإعطاء الوعود الكاذبة، وانه على إستعداد لإحتقار نفسه وإذلال كرامته واستخدام اسلوب البلطجة لتحقيق ما يُريد. وكنتيجة لذلك فهو مُستعد لبيع وطنه وخيانة شعبه والتخلى عن كل من حوله.

البلعطة السياسة والنقابية..لعل من بديهيات القول ان السياسية السائدة هذه الايام هي نتاج ثقافة المجتمع وان السمة الأساسية في هذه الثقافة هي ما يمكن ان نطلق عليه بــ « فن البلعطة السياسية والنقابية، » والتى تقوم علي مجموعة من القيم لعل من أهمها الآتي:

أولا: الحشريةالبلعوط السياسي والنقابي هوشخص فضولي (أي حشري) يحاول دائما ادخال نفسه في امور لا تهمه وليست من أختصاصه وفي أغلب الاحيان لا يفقه فيها ولا يثقن منها شيء. بمعنى هو شخص يدعى انه يعرف كل شيء سواء في تخصصه أم لا. وهذا السلوك يقوده في أغلب الاحيان لوضع نفسه والآخرين في مواقف مُحرجة قد تتطور في بعض الاحيان لتصبح جارحة ومؤلمة ومُكلفة. وبمعنى آخر إن « ظاهرة الحشرية » هي عملية تطفل على حياة الغير والتعرض لشؤونهم العامة والخاصة وتدخل الشخص فيما لا يعنيه.

ومن المؤسف ان هذا النوع من البشر يعطون لأنفسهم الحق في التدخل في شؤون الآخرين وتتبع أمورهم ومعرفة أحوالهم، والأسوأ من كل ذلك انهم يُغلفون ويبررون ممارساتهم بدرائع متعددة ومختلفة كالدين والوطنية والمعرفة والخبرة والكفاءة وغيرها.والحقيقة ان إنتشار هذه الظاهرة في مجتمع ما هي دلالة قاطعة على الانحطاط الأخلاقي لهذا البلعوط ومؤشر من مؤشرات تخلفه وفقره الفكري والمعرفي. ويمكن وصفها بأنها من أسوء العادات وأقبح الأعمال والتصرفات الإجتماعية. ولابد علي الشعوب التى تريد النهوض والتمدن والتحضر ان تحارب هذه الظاهرة وتعمل علي التخلص منها، وذلك لانها ظاهرة ضارة ستقضى علي المعرفة والتخصص والكفاءات، وستُشجع علي الفساد والغوغاء والفوضى وسيادة الجهل والتخلف.

ثانيا:المسكنةأما الصفة الثانية للبلعوط السياسي والنقابي فهي « التمسكن. » ومفهوم المسكنة هنا يقوم على أساس تظاهر الشخص بـ « الضعف » و »الإحتياج »\ و »المظلومية » و »التهميش » من اجل الحصول على تعاطف ومساعدة كل من حوله. وهو شخص في العادة يحاول الإدعاء بأنه ليس طالب للمكانة ولا للمال ولا للجاه ولا للسلطة. ومن الصعب معرفة ما يريده هذا الشخص حتى وصوله لهذفه الحقيقي. بمعني هو الشخص الذي يبدأ علاقاته مع الآخرين بالتظاهر بالضعف والخضوع والطاعة والوداعة والإخلاص الي ان يصل الي هدفه الحقيقي وكل ما يريد، وحينئد يظهر لهم حقيقته التى هي عكس كل التصرفات التى تظاهر بها في البداية. وبمعنى آخر هو الشخص الذى ينطبق عليه المثل الشعبي الذي يقول: « يتمسكن حتى يتمكن.

\ »ثالثا: التدليس وما ان يتم قبول المُتمسكن في المحيط الشعبي المحيط به، أو في داخل المؤسسة التى يعمل بها، حتى يتبنى « منهج التدليس » لكى يستمر هذا البلعوط السياسي والنقابي في تمكين نفسه وتحقيق أهدافه، وحتى لا تظهر حقيقته لمن لا يعرفه. وهنا لابد من الأشارة الي ان للتدليس أنواع ومظاهر عديدة ومُختلفة. فالتدليس مثلا، هو أن يروي الراوي عن شخص ما لم يسمعه منه، أوبصيغة مختلفة تحتمل السماع وعدمه. أو بإسلوب لا يسمِّي الراوي من حدَّثه. أو أن يوهِم أنه سمع الحديث ممن لم يسمعه منه. وقد يكون في صورة المبالغة في شيء ما، أوفي صفة كتمان نقص أوعيب في شيء ما حتى لا يعلمه المستفيد من هذا الشيء. أما فى القانون المدنى، فالتدليس هو محاولة خديعة المتعاقد من أجل ايقاع المتعاقد في خطء يدفعه ويؤدى الى أكمال الصفقة، وبمعنى آخر هو تضليل المتعاقد وإقناعه بأشياء تخالف الحقيقة. وهو ببساطة استعمال وسيلة غير مشروعة بقصد الخديعة.

رابعا: المُتقلب السياسي والنقابي البلعوط بإسلوب بسيط هو الشخص المتقلب مع الاوضاع والمتناقض في أقواله وأفعاله. بمعنى هو الذي يقول ما لايفعل، وهو المتحايل الكذاب، وهو الشخص كثير الكلام وقليل الاعمال وفاقد المصداقية. وبمعنى آخر هو الشخص المُوصوف بالمبالغة والأفراط في التلون وكثرة الجدال والإدعاء بالمعرفة. وتراه يقفز بين المواقف المختلفة والمتناقضة ومن الصعب ان تعرف له مُعتقد ولا ملة ولا مذهب، ويصعب اﻻمساك بمواقفه ومتابعتها والوصول معه الى نتائج نهائية. وبمعنى آخر السياسي البلعوط هو شخص دائما مع الواقف والمنتصر بغض النظر على من هو هذا المنتصر!

خامسا: التقية بعد توفر الصفات الأربعة (الحشرية والتمسكن والتدليس والتقلب) في البلعوط السياسي والنقابي، تأتى الصفه الخامسة وهي: « التقية. » وهى من المرتكزات الرئيسية والضرورية في ثقافة البلعطة السياسية والنقابية. و »التقية » – في تعريفها العام – هى أن يقول أو يعمل البلعوط السياسي والنقابي خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم أو يعمل بالتقية.

الخاتمة بإختصارا شديد يمكن القول ان البلعوط السياسي والنقابي هو الشخص الذى تجتمع فيه علي الأقل خمس خصال ضارة وسيئة وهي: الحشرية والمسكنة والتدليس والتقلب والتقية. والحقيقة المؤسفة ان هؤلاء البلاعيط قد تكاثروا في هذه الايام والظروف الحرجة التى تمر بها بلادنا. ومن المؤسف انهم أنتشروا في كل مكان وخصوصا في المؤسسات السيادية وجميع مفاصل الدولة، وأعطوا لإنفسهم حق الحديث والحوار والتفاوض باسم الشعب وباسم القواعد ودون حسيب ولا رقيب! وأصبحوا يشكلون ظاهرة سيئة وخطيرة جدا تهدد وجود الدولة ، وستقضى لو أستمرت على مفهوم الوطن ومؤسساته الذى يسعى كل المخلصين لإيجاده.

وهنا لابد من الإشارة والتأكيد علي ان البلعطة هي الجانب السلبي والقبيح والمرفوض من السياسيين والنقابيين وليس الجانب الإيجابي والمرغوب منها. فالسياسي الحقيقي والنقابي الشريف الذى يحتاجه وطننا اليوم، ليس هو الشخص البلعوط ولا الكذاب ولا الدجال، ولا المتلون حسب الظروف والاماكن والازمان، وانما في الحقيقة ان الشخص السياسي والنقابي الوطني هو الذى لا يتكلم أكثر مما يعرف، وإذا تكلم يحاول الالتزام بكلمته والا يفقد مصداقيته. وهو الشخص الذى يُثقن ويُخبر عمله، ولا يعد بأكثر مما يستطيع، وإذا وعد يحاول الوفاء بوعده. وهو الانسان الذى يحترم مهنته وتخصصه ومقدراته ولا يتدخل فيما لا يعنيه.

منقول بتصرف