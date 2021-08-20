في وثبة الأمير أبي الدهماء قيس بن أبي سعيد بقلم الأستاذ بلقاسم بن جابر

وفي الخامس عشر من ذي الحجة الحرام وثب الأمير أبو الدهماء قيس بن أبي سعيد فأغلق ديوان الشورى وكبس أهل الحل والعقد وحرَّك الجند فاحكموا الشوارع ونزع ما كان بيد كبير الخوارج النكارية أبي الرُّشد الخريجي الذي عظُم أمره واستفحل شرَّه وكانت رسوم الدولة بيده لم يترك منها للأمير غير الختم والشارة وكان ذلك اليوم يوم عيد للدولة يجتمع فيه كبار الجند وأهل الرِّياسة ووقع قبله الترجيب بشغب العامة والأحداث و كان الأمير يتهدَّد ويتوعَّد فلا يزيد الخريجي إلا عتوا وتطاوسا وسخرية حتى قال له خاصَّته »أما ترى الأمير يتهددنا بالويل والثبور ويرسل الرسل إلى العامة والطَّغام ؟؟ » فضحك وقال « دعوه يرغي ويزبد حتى يموت قهرا ويستخف به الناس أمَّا العامَّة فتجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا وسنرمي لهم بعض العطايا والميرة «

وحدثني أبوالعيناء الأربسي حكاية عن أم الندى بنت أبي عكاشة وكانت امرأة جزلة من قرابات الأمير أنَّ أبا الدهماء أرق ليلة فخرج إلى أنحاء القصر في ليلة قيظ فبدر اليه قائد حرسه وبعض مستشاريه فقالوا « مهيمُ أيُّها الأمير ما الذي حيَّر نومك في هذه الساعة ؟؟ » فقال « والله ما غمُض لي جفن مذ ورد إليَّ البريد ودفع إليهم برقعة فإذا فيها « بسم الله جابرِ المستضعفين ومُطعمِ الجائعين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أمَّا بعدُ فمن أبي الرَّاجي محمود بن أبي علي الباجي إلى الامير أبي الدهماء حفظه الله أُخبرك عني وعن أهل المداشر التي حولي أنَّهم لا يجدون القوت والماء وقد انقطع عنا زيت المسارج وقد أحاط بنا الوباء ونحن في شدَّة وأنت الوكيل علينا برسم الامارة التي بايعناك عليها

وهذا أبو السرايا الهاروني الخارجي يرسل رسله لجمع إتاوة العوض قهرا لنا ونكاية بنا فان كنا مأكولين فكُلنا أنت وإلا فأدركنا ولمَّا نمزَّق وقد قال شاعرنا أبو اليزيد الرياحي

تَقُولُ حَلِيلَتي لَمَّا أنَخْنا = بِواد الرِّمْثِ وانْقَطَعَ الرَّفِيقُ

أتُهْلكُنَا المَجَاعَةُ فِي الفَيافِي= وَلا زَيْت لَدَيْكَ وَلا دَقَيقَ

فَقًلْتَ لَهَا وَبَعْضُ القَوْلِ مُرُّ= لَكِ الوَيْلاَتُ قَدْ ضَاقَ الطَّرِيقُ

ألاَ أَبْلِغْ أبَا الدَّهْمَاءِ قَيْسَا = بُكَاء َالنَّاسِ إذْ ضَاعَتْ حُقُوقُ

وَإلاَّ فَالمَشَانِقُ وَالحَرِي »=فإمَّا َوثْبَةُ لِلْحَقِّ تُرْجَى

قالوا فلما قرأنا الرِّسالة فاضت أعيننا دمعا وتفطَّرت قلوبنا حزنا فتركنا الأمير ونحن في حيرة عظيمة وقلنا « إنَّ لهذا الأمر ما بعده »فلما ورد خبرُ الوثبة أبا الرشد الخريجي فُت في عضده وعظُم جزعه واشتدَّ عليه الأمر فركب بغلته الشهباء وأعجلته النازلة عن خصف نعله ولبس شارته وسار معه بعض خاصَّته ومنهم أبو البحر البطين وخادمه أبو الخلف الزعراني وقهرمانته وبعض من لاذ به من أوشاب الناس فلمَّا وصل ديوان الشورى وجد الأجناد مرجَّبة لدى الباب وقد أُغْلِق بسلاسل الحديد فنزل عن بغلته فانقطع شسع نعله فتطير أبو البحر وقال « هذا والله شؤم عظيم » فلما وصل الباب سقطت عمامته وقال لبعض الأجناد » كيف تمنعون صاحب الشورى من الولوج إلى مجلسه وأنتم أهل النجدة والمروءة وقد أَناطت بكم الأمة وظيفة حراستها من العابثين وإني لكم ناصح أمين تنحوا عن الباب ذلكم خير لكم » فما ردُّوا عليه فقالت قهرمانته « لقد عاهدنا الله على حماية البلاد والعباد » فبدر إليها رأس الجند قائلا « لأُمِّك الهَبُولُ ومن يحمي الوطن غيرنا »

قال أبو البدر التونسي كنت يوم الوثبة قرب ديوان الشورى يوم انقطع نعل أبي الرشد وسقطت عماته ورُد َّعلى أعقابه فلم أرَ يوما أذلَّ الله فيه الطغاة وكسر كبرهم كذلك اليوم وكان قريبا مني مسرور البهلول المجذوب وكنت سمعت أنَّه بالبيمارستان فتعجَّبت من حضوره وقلت هذه يوم العجائب والكرامات فاجتمع حوله الناس وتحلقوا فوصلت إلى الحلقة بشقّ الأنفس فسمعته يقول »يا عبيد الهوى وأهل المخازي هذه دنياكم إذا أدبرت انظروا الرجل الواقف قرب الأبواب يردُّه أهل الحجاب لم تغن عنه الأموال ولا الأصحاب انقطت النّعال وصُفع القَذال وسقطت العمامة ولا كرامة » ثم ارتعد وأخذته الحال وجعل ينشد

دَارَتْ عَلَيهِمْ وَمَالَتْ = وَالدَّهْرُ حَالا َبِحَالِكَأَنَّهَا إذْ تَبَدَّتْ =

فِي زِينَة وَاحْتِفَالِ مِنَ الغَوَانِي الحِسَانِ = وَمُرْخِيَاتِ السِّباِلِوَالغَدْرُ فِيهَا طِبَاعُ=

مِنْ وَافِيَاتِ الخِصَالِهَذَا أَبُو الرُّشْدِ يَبْكِي= وَرَأيُهُ فِي ضَلاَلِحَامَتْ عَلَيْهِ الرَّزَايَا=

وَأمْرُه ُلِلزَّوَالِ وَكُلُّ طَاغِ سَيَلْقَى = مَصِيرَهُ فِي المُحَالِ

وحدثني أبو الشكر بن محمود الغزال وكان نديما لغلام الشيخ أبي خلف الزعراني وهو شاب نزق ادم ذو خيلاء وعربدة وحمق كثيرمع لسان بذيء ذَرِب قال دعاني أبو خلف بعد يوم من وثبة الأمير أبي الدهماء فأدلجت فإذا هو في قصره ولم أجد جواريه ولا قيانه وغلمانه ووجدته قد شرب غبوقا كثيرا وقد داخله هم عظيم فقلت « أنت مع صولتك وعنفوانك في هذه الحال » فقال » وهل تريدني أن أطرب وأجمع أهل المعازف في هذا اليوم المشؤوم؟ » فقلت ألست القائل يوما « هذا الدعي أبو الدهماء يتهددنا ألا وإني اقول له ليس لك من الأمر من شيء فنحن سادة الدولة وعمادها وماأنت إلا كما قال الشاعر لأحد خلفاء بني العباس

خليفة في قفص = بين بغيّ وبُغا يقولُ ما قالا له =كما تقول الببَّغاء

« فقال « قد فعلها يا أبا الشكر قد فعلها من حيث لم نحتسب ولم نتوقع فقد قلب علينا الأمر كله وإنَّما هو كما قال الشاعرقد استوى سعدُ على العراق = من غير حرب أو دم مهراق قال أبو الشكر فقلت له « أين رجالكم وأين أهل نجدتكم وأين أموالكم وشوكتكم ؟؟؟ فقال « ضاع كل شيء إلاَّ أن يتداركنا ملكُ الروم الأعظم «

ثم إنَّ أبا الرشد الخريجي جمع كبار أهل نحلته وخاصَّته ليتشاور معهم في النازلة التي حاقت به فقال بعد أن حمد الله وأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم » أيَّها الاخوة نجتمع وقد دهتنا مصيبة جليلة دافعناها سنين عديدة وأعواما مديدة واحتلنا كل حيلة لمنعها فوقعت من حيث احتسبنا ولم نحتسب وقد غُلَّت أيدينا فلا نقدر على شيء فإن أخرجنا عصابتنا كان ذلك وليجة ليهجم علينا الجند والعامَّة وليرمي بنا أبو الدهماء في غيابات السجون وليمحو رسمنا ويقطع نسلنا وإن صبرنا زاده ذلك قوَّة وعزما على انفاذ إمره وإمرار خطَّته وهذا رجل لا تنفع معه الحيلة والمناورة ولا يسمع غير صوته وإني مع ما تعلمون من دهائي وتمرُّسي بالنوازل ما وجدت لما أنا فيه من مخرج إلا أن نجد نجدة من أهل الشوكة من ملوك الروم لا سيَّما كبيرُهم « الأبُوذين » فأنجدوني بما ترون؟؟ »فقام إليه رجل من خاصَّته شديد الصُّهُوبة قصير القامة كأنَّه من غلمان صقالبة البحر يكني بأبي الدلاء فخطب خطبة بتراء لم يذكر فيها اسم الله ومنها قوله وقد اشتدَّ به الغيظ » وزعمتم أنَّكم لم تحكموا ودسستم هذا الزور لخطبائكم يوهمون به السوقة والناس تعلم أن مقاليد الدولة بأيديكم وسريرُ الحكم يلعب به صبيانكم وجعلتم مال الله خولا وعباد الله دولا فملكتكم الدنيا ودانت لكم الرقاب وداخلتم قطَّاع الطرق وأهل الحرابة و اللصوص وأوباش الناس واشتريتم الذمم واطلعتم على خافية القوم لتجعلوا ذلك دخيلة بها تمسكون من تريدون وتفضحون بها من عاداكم وعارضكم قد والله جعلتموها قيصريَّة كسرويَّة حتى فاضت عليكم النفوس غيظا وبلغ بكم الكبر والتنطع أن خطب أحدكم يتهدَّدُ النَّاس إن لم يدفعوا إتاوة العوض » فلما وصل إلى هذا الموضع قام رجل ربعة كأنَّه من بني هلال بن صعصعة يدعى أبا المكارم هارون فقال » مه ِمه ِصهِ صهِ رويدك فلشدَّ ما طاولت النخل السموق وجاز بك الحد العقوق أبي تهمز وتلمز ؟ والله لولا هذي اللحى البيضاء والمشيخة القعساء لأوجعت قفاك صفعا وإليتَيْك دفعا » فلما اشتدَّ اللغط ضرب أبو الرشد بمطرقته على الطاولة وتنحنح وقال « وأسفاه على عصابة ربيناها على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا تنازع الأمر أهله واعجباه من قوم تحُوطهم الدواهي وتقرعُهم النواهي وهم بين لاهِ وساهِ ثم لم يكفهم ما أصابنا حتى تنازعوا ليَفشلوا وتذهبَ ريحُهم افرنقعوا عني حتى أرى أمري » وأخبرني أبو البيداء أحمد بن الرَّاضي قال أرسل إليَّ أبو الرشد في يوم قائظ فدخلت عليه فإذا معه كتبتُه وتُرجمانه وبين أيديهم أوراق فأشار إلي حاجبه أبو الزَّيتون ثمَّ نظرإليَّ صهر الشيخ أبو المداسِ بن عبد السلام وقال إيَّاكَ إيَّاكَ إيَّاكَ أن تَفُضَّ الخاتم فقلت حنانيك يا سيدي ما فضَضْتُهُ إلا بعقد وشهود وإشهار فتبسَّم أبو الرشد وقال « مازلت في خزعبلاتك يا أبا البيداء » ودفع إليَّ رسالة ممهورة ثم ختمها ووضعها في جراب فضة وقال تركب ظهر السفين الساعة وتضع الرسالة بين يدي عظيم الروم » الأبوذين » فلما تسلَّمتُها وهممت بالخروج أمسك أبو الزيتون بيدي وصحبني إلى الدهليز فإذا عبيد طوال وبين أيديهم صناديق فقال لي هذا مال توزعه على كتبة ديوان ملك الروم وهذه أسماؤهم في الزمام ومعهم الشعراء وبعض أهل الحل والعقد وتكتب لنا بما جرى في رحلتك أوَّلا بأوَّل قال أبو البيداء فلمَّا وصلنا لم يكن لنا من عمل إلا الوصول إلى ديوان الملك وكان رسمه قبل الحال أن يعجل بلقائنا فلقد بقينا ساعات ننتظر وما يُؤذَنُ لنا فلما دخلنا أردت أن أخطب بين يديه فأشار إلي أحد وزرائه فدفعت إليه الكتاب ففضَّه ودفعه إلى ترجمانه وكنت عالما بلغات الروم فلمَّا أنهى الرسالة قال الملك مستهزئا » بنا أسف على ما صار لأبي الرشد أمام باب الديوان فهل تحفظ ما قال فيه المجذوب؟؟ قال أبو البيداء فداخلني وجل وأخذتني حيرة وقلت « أيُّها الملك المعظَّم إنَّما هو كلام مجانين لا يعقلون فنظر إليَّ كالمنكر وقال « ويحك أَيقولُ مجنون هَذَا أَبُو الرُّشْدِ يَبْكِي= وَعَقْلُهُ فِي ضَلاَلِفقلت يا مولاي بل قال ورأيه في ضلال فقال الرأيُ صِنو العقل فاخرج الان وسنرى رأينا وألزم أبا الرشد بالتعقل حتى نحُلَّ هذه النازلة بالحكمة والرويَّة »قال فخرجت أجرَّ رجلي ودفعت الأموال التي رسمها أبو الزيتون لأصحابها وركبنا السفين إلى تونس ومعي غلامي الضحَّاك فأراد أن يدفع ما بي من الغمّ والهمّ فقال » أتحسنُ المعارضة يا مولاي؟ » فقلت « ويلك وهل غاض معين الأدب عن مولاك؟ » فقال فقُلْ على قافية أبي الطيِّبوَمَنْ يَجْعَلِ الضِّرْغَامَ للصَّيْدِ بَازَهُ = تَصَيَّدَهُ الضِّرْغَامُ فِيمَنْ تَصَيَّدَافارتجلتُ وَمَنْ يَتَّخِذْ رَأسَ العَدَاوَةِ مُنْقِذَا = فَقَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ صَدْرَا وَمَوْرِدَاأضَاعَ لَعَمْرِي دِينَهُ وَبِلاَدَهُ = وَذَاقَ هَوَانَا دَائِمَا وَمُخَلَّدَاوَحَسْبُكَ حُمْقَا أْنْ تَكُونَ مُدَاهِنَا= لِكُلِّ عَدُوّ أوْ تَمُدَّ لَهُ يَدَا فوضع غلامي الضخَّاك يده على فمي والتفت متحسِّسا وانطلق ينظر يمنة ويسرة فقلت له « ويلك أسمعني غيرك؟ » فقال « كأنِّي أحسست نفسا غيرَنا وما وجدت أحدا « فلما وردنا الحضرة التونسية لقيت أبا الزَّيتون فأخبرته بما لقينا ثم دخلنا على أبي الرشد فإذا هو أشدُّ غمَّا ممَّا تركتُه فأخبرته بما جري بيني وبين الأبوذين فقال صدق والله الشاعر الذي قالوَمَنْ يَتَّخِذْ رَأسَ العَدَاوَةِ مُنْقِذَا = فَقَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ صَدْرَا وَمَوْرِدَافعلمت أنَّه أرسل معي من يتتبَّع خبري فخرجت من عنده خجلا واستبشر الناس بوثبة الأمير أبي الدهماء وتنفَّسوا الصُّعداء بزوال ملك الخوارج النكَّارية ومن داخلهم من أهل المفاسد والمؤلَّفة قلُوبهم فأقاموا الأعراس و انحسر الوباء ووصل الترياق من الافاق فأقبل الناس على التداوي ورخُصت الأسواق وكُبس أهل الاحتكار وفسقة التجَّار وخرج الأمير أبو الدهماء غير متهيِّب فلقيَه الناس بالفرح والسرور وأنشد أبو العز الشاعر في حضرته قصيدة بديعة منها قولهلِله يَوْمُكَ يَا أبَا الدَّهْمَاءِ = لَمَا فَتَكْتَ بِعُصْبَةِ اللُّؤَمَاءِوَشَرَحْتَ صَدْرَا لِلْبَرِيَّةِ ضَيِّقَا= وَدَفَعْتَ كُلَّ مُصِيبَة وَبَلاَءِوَتَوَهَّمُوا أنَّ البِلاَد َحِمَاهُمُو = حَتَّى أتَاهُمْ سَيُّد الخَضْرَاءِفَأذَاقَهُمْ ذُلاَّ وَشَتَّتَ جَمْعَهُمْ= فَرَأَوا نُجُومَ اللَّيْلِ فِي الرَّمْضَاءِفَتَنَمَّرُوا وَتَحَيَّرُوا وَتَبَلْبلُوا = يَا وَيْلَهُمْ فِي لَيْلَة لَيْلاَءِوجمع أبو الرشد بعضا ممن سقطت رياستهم من مشيخة السَّفه يُقوي بهم جمعَه ومنهم أبو الحُمين من بني همَّام وهو من غلاة القرامطة كان يبيع الحمير بسوق الربع وأبو الحمد وهو رجل طُوال أصهب أحمق من قسطيلية وأخوه أحمقُ منه فكانوا ضِغْثَا على أبَّالة ثم أظهر المصانعة والمدارة فزعم أنَّ ما فعله أبو الدهماء وثبة مباركة مرضية وأنَّه لن ينازع الأمير وإنَّما يريد المشورة والاصطناع فما نظر الأمير أبو الدهماء في دعواه ولا صرف إليه بصراووفدت إلى الحضرة سفارة ملك الروم « الأبوذين » وفيها كبار رجال دولته فأرجف النَّاس واشرأبَّت أعناق الخوارج النكَّارية وطمعوا في أن يُنجدهم الروم ويعيدوا سلطانهم فلم يتزحزح الأمير أبو الدهماء ولكنه أظهر المصانعة فطلبوا منه أن يسرح أبا الرشد حتى يضرب في الأرض فامتنع وأطلعهم على خافيته وليست عليهم بخافية فانصرفوا وكان الأمير أبو الدهماء يخطب في كل مجلس ويقول » نأكل الخبر بالماء ولا نعود إلى الوراء » فكان أبو الرشد يقول » لَشُرْبُ السمّ بماء الذَّرَارِح أهون عليَّ من سماع هذا الكلام »ولم يظهر من تدبير الأمير المنصور بالله أبي الدهماء قيس بن أبي سعيد شيء غير أنه كان ينقضُ دولة الخوارج حجرا حجرا بصبر ورويَّة وطول بال ويقتلهم عرقا عرقا ويكبس رجالهم الأباعد ويرمي بهم في غيابات السجون وهو في عنفوانه واجتماع الناس عليه وقوة شوكته ومن وراءه الأجناد والحرس وأهل الكتابة والحجابة ورؤوس الناس

فهذا خبر وثبة الأمير أبي الدهماء نسألُ الله حسنَ العواقب والأواخر ولله الأمر من قبل ومن بعد اه

بلقاسم بن جابر