Abdelaziz Dahmani

PANIQUES , CHAOS , À KABOUL ( AD )

Paniques , Chaos a l aéroport de Kaboul , capitale tombée hier entre les mains , armées des Taliban , en guerre contre les États Unis depuis 20 ans … Faillite totale des Américains , en débandades totales . Faillite de leurs politiques , de leurs stratégies , de leurs services de renseignements , CIA en tête… cette Fin honteuse de la présence US et Guerre ressemble à une autre faillite totale , leurs fuites du Vietnam , à la tombée de Saigon , devenue Ho Chi Minh ville . À Kaboul des milliers de gens ont envahi l Aéroport , hier et aujourd’hui , prenant de forces les places des américains , européens et ceux qui les ont servis … Nombreuses ambassades occidentales ferment , celle de France , transférée à l Aéroport pour gérer les départs . Des fumées montent des ambassades , en train de brûler leurs documents et archives. Quelle tristesse . Chinois et russes , se taisent , et rient sûrement en douce …AD

Photos , BBC , des paniques à l aéroport de Kaboul …