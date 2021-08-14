 ه قطر:هاو باش نلخصلكم بإختصار و بالفلاقي من الألف للياء

· هاو باش نلخصلكم بإختصار و بالفلاقي من الألف للياء:

في قطر عندهم شيء إسمو مجلس الشورى هذايا مجلس يعينو تميم و مختارين بالكعبة بالطبيعة الولاء التام…

حاصيلو أمير قطر دعاه ربي ندرا شكون زنلو في مخو (و هذايا بالطبيعة شغل مخابرات…) قرر باش السنة يعمل إنتخابات لاول مرة في تاريخ قطر قال شنوا ديمقراطية و الشعب القطري ينتخب مجلس الشورى…

و لكن لكلها امور شكلية…و لكن أش عمل تميم باش طاح في هفهوف معاش يخرج منو؟؟؟

قطر متكونة من عدد من القبائل آل فلان و آل فلتان… منهم قبيلة إسمها آل مرّة و هي تقريبا اكبر قبيلة في قطر…حاصيلو أمير قطر قسّمهم و قال القبيلة الفولانية عندها الحق تترشح و تنتخب… و القبيلة الفولانية عندها الحق تنتخب فقط و ما عندهاش الحق تترشح… و القبيلة الفولانية لا عندها الحق باش تترشح و لا عندها الحق باش تنتخب…

يعني بإختصار تمييز عنصري…أمير قطر قال قبيلة آل مُرّة لا عندها الحق تترشح و لا عندها الحق تنتخب… و علاش؟؟ قال خاطر أصولهم ماهيش قطرية… و نسى إلي العائلة المالكة في قطر اصولها سعودية…حاصيلو قبيلة آل مُرّة إنتفضت و رفضت قرار أمير قطر و خرجت تحتج… فقابلها النظام القطري بالقمع العنيف و إعتقال عدد كبير منهم و فما برشا ماتوا… و زاد خذا قرار بفصل كل من ينتمي لقبيلة آل مُرّة من الجيش القطري بالطبيعة خوفا من الإنقلاب…القمع الوحشي هذا خلّى بعض القبائل الأخرى تتضامن مع قبيلة آل مُرّة… خاطر النظام القطري محكوم من قبيلتين او ثلاثة فقط و الباقي مجرد رعاع عندهم…حاصيلو خرج بعدها تميم في هاك الخطاب إلي قلتلكم عليه خطاب « أنا فهمتكم » يهدي في الامور و لغة تو نلقاو حل… و لكن في نفس الوقت كعادة الأنظمة الرجعية الخليجية اي معارضة يعني جزاؤها الموت…

تواصلت حملة الإعتقالات في صفوف المحتجين و فيهم محامين و موظفين في الدولة ينتمون لقبيلة آل مُرّة… و تم قمع الإحتجاجات اليوم بالرصاص الحي مما ادى إلى وفاة ما لا يقل عن 6 مواطنين…بعدها أعلن لواء كامل في الجيش القطري إنشقاقه عن النظام القطري و صارت إشتباكات قرب القصر الملكي في الدوحة…قطر فيها قاعدة عسكرية تركية فيها 30 ألف جندي تركي هاذوكا تدخلوا في الإشتباكات المسلحة لحماية النظام القطري…هذا ما يحصل إلى حد الآن… و بالطبيعة الاخبار هاذيا ما تسمعوهاش في قناة الجزيرة و ما تسمعوش هاك شيوخ الفتنة يفتيو و ما تسمعوش حلف الناتو يتدخل لحماية الشعب القطري و نشر الديمقراطية… و ما تسمعوش القرضاوي يهدر دم تميم المجرم… و بالطبيعة هاذوكم ما يقولوش عليهم ثوار… و الي صاير ما يقولوش عليه ربيع عربي و حرية و ديمقراطية… كلمة الختام: المخابرات المصرية أصبحت تتعامل معهم بالسلاح إلّي إخترعوه هوما… و هاك الكلمة الي قالها السيسي في شهر مارس « ما حدّش يفكّر أنو يبقى بعيد عن قدرتنا و اي مساس بميّة مصر حيكون في عدم إستقرار في كامل المنطقة و إلي عايز يجرّب يجرّب »…

و السؤال المطروح: زعمة شكون زن في مخ أمير قطر باش يحل عالفوفعة على روحو و يطيّح روحو في هفهوف بعد ما كان رايض قام حك راسو وحدو وحدو قال باش نعمل انتخابات مجلس الشورى؟؟؟ تسلم الأيادي.