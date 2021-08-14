رضا أدريس.. كما عرفته…بقلم أحمد المناعي

18_05_2021

رضا أدريس من أول العناصرالنهضوية التي عرفتها في باريس في ربيع سنة 1991… كان واحدا من العشرات الذين يعرفون بالقياديين دون تحديد لمسؤولياتهم السابقة أو الحاضرة وكان بعض رفاقهم السابقين أو الذين أخذوا مسافة من الحركة يسمونهم » أسكامبا » وهو ما يعادل « النومنكلاتورا » اللصيقة بالقيادة في الأحزاب الشيوعية.

لم أعرف مسيرته السياسية الا بعد 14 جانفي 2011 حين رأيته يدخل مجلس شورى حركته. أما في فرنسا فقد كان قياديا وكفى. ويبدو أنه كان ذات يوم « عامل فرنسا وما جاورها » وهو ما يعني كل أراضي « سانت أمبير فرنكو- جرمانيك ».

في شهر ماي 1991 وما بعده أي في فترة المواجهة مع الحكومة « لفرض الحريات » وهوعنوان ثاني محاولة انقلابية فاشلة لحركة النهضة، كان رضا إدريس يصدر نشرية مجهرية بائسة اسمها « صوت الملحمة »: « اخبارية مؤقتة تتابع ملحمة الإسلام والحرية في تونس ».

تقع النشرية في صفحة -أ 4 – واحدة وبخط مجهري وباللغتين العربية والفرنسية وأكبر الملاحم أن يتوصل المرء الى قراءة ما فيها.

في العدد المذكور- العدد الثاني للسنة الأولى- هناك دعوة للسواح الفرنسيس « بأن يتجنبوا زيارة تونس هذه السنة الأخيرة من الدكتاتورية وأن يرجئوا زيارتهم الى السنة المقبلة مع انتصار الثورة الدمقراطية الأسلامية. »

في الصفحة المكتوبة بالفرنسية- أي ربع صفحة -أ4- نقرأ هذا العنوان »APRES DESTITUTION DU DICTATEUR BEN ALI

رضا إدريس كان في هيئة التحرير « لمجلة الإنسان » التي كان يديرها الحبيب المكني والتي علمت بوجودها من خلال ما نشرته وكالة الإعلام الخارجي الرسمية عن تمويلها من قبل إيران… وشخصيا لم أطلع على أي عدد منها على الأطلاق.

وكان أيضا عضوا في الجمعية العربية لحقوق الإنسان. ASAD

كان رضا أدريس يحضر كل الندوات أو أغلبها والاجتماعات والمحاضرات التي تعقد حول الشأن التونسي في باريس لفترة طويلة مع التزام الصمت على الدوام. لم أسمعه يوما يشارك في نقاش أوعبرعن رأي باستثناء مرة واحدة سأذكرها لاحقا.

بيت مال المسلمين:

في إحدى المرات كنا في طريقنا لحضور ندوة في قاعة+ في بلفيل واضطر إدريس للمرور ببيته القريب من المكان ودعاني للدخول لحظة وذهلت لما رأيت: مقابل الباب هناك « بوفي » كدست عليه حزم من الأوراق النقدية غطت مساحته كاملة… وخلت نفسي يومها أني في أحد أسواق مدينة باكستانية التي كثيرا ما كانت تصورها لنا القنوات التلفزية الفرنسية. ربما كان وقتها مسؤولا على جمع الأموال من أنصار النهضة في فرنسا في انتظار إرسالها للغنوشي صاحب بيت مال المسلمين.

+ CFDT

في شهر جوان 1994 جاءني رضا إدريس وأخبرني بأن حركته مقدمة على عقد مؤتمرها وارتأت أن تسبق ذلك بتقييم مسيرتها، ويشارك فيه أعضاء النهضة طبعا وكذلك بعض المستقلين الذين لم يعادوها… وطلب مني المساهمة في التقييم ووعدني بأن كل المساهمات سيقع نشرها حال الخلاص من المؤتمر. قبلت ذلك وبعد أقل من شهر سلمته مساهمتي المتمثلة في 22 صفحة مخطوطة.. بعد حوالي الثلاثة عقود أشعر بالخجل لما كتبته عن كيان لا أعرفه ولكني كتبت شيئا يبقى صالحا لحد الان « وهو أن على النهضة أن تعترف بمسؤوليتها عما حدث وتحمله لبعض قياداتها وتطردهم نهائيا من صفوفها …. ».

بعد المؤتمر التقينا في مقهى في جوار محطة » 2″ ولخص لي مخرجات مؤتمرهم:

1) كرروا مآخذهم التاريخية الخاطئة على بورقيبة من دعوة لإفطار رمضان وإغلاق جامع الزيتونة وحل الأحباس ومنع تعدد الزوجات.

2) وعلى المستوى السياسي: النظام أخطأ والنهضة أخطأت والمعارضة أخطأت.

يعني أن المعارضة أخطأت لأنها لم تساند النهضة في محاولتها الانقلابية والنظام أخطأ لأنه لم يتنازل للنهضة على الحكم… والنهضة أخطأت لأنها حاولت الأنقلاب…؟ وظللت لسنوات أطالبه بنسخة من مساهمتي حيث أنهم لم ينشروا شيئا وظل التقييم داخليا. وبعد خمس سنوات بعث لي بنسخة مرقونة مع الرسالة المصاحبة في آخر هذا المقال.

كان لي لقاء معه ومع الغنوشي في باريس في سنة 1996 بطلب من هذا الأخير لبحث إمكانية تأسيس جمعية حقوقية مشتركة ولكن ما اشترطته شخصيا لم يعجب الغنوشي وراحوا يؤسسون جمعية « تضامن تونسي » الخاصة بهم في 4 جويلية سنة 1997.

وأذكر أنه كان من النهضاويين القلائل(4) الذين حضروا الوقفة التي نظمها الصديق أمام مقر لجنة التنسيق التجمعية في « بوتزاريس « في 3 ماي 1997 احتجاجا على 1997الاعتداء على أحمد المناعي في 14 مارس

Botzaeis +Fausto Giudice

لقاء 1996 مارس_ في ألمانيا وتدخله في قضية التكفير.

في اليوم الذي دعاني فيه السيد الطرابلسي ممثل النهضة في ألمانيا إلى ندوة فكرية سياسية عن تونس في مدينة ألمانية، كنت المتدخل الثاني، و ما إن بدأت الحديث وجاء ذكر بن علي في الجملة الثالثة أو الرابعة التي نطقت بها، حتى وقف رجل في أقصى الصف الثاني علي يسار المنصة و صاح « إنه كافر والله كافر » و كان يقصد بن علي.

توقفت في الحين عن الحديث وطلبت من الرجل أن يعتذر ويسحب كلامه وإلا انسحبت في الحين, مضيفا أن الخلاف سياسي ولا علاقة له بالدين.



و اندهش الرجل وربما كان ينتظر مني التأييد، ولكني أعدت عليه: إما يسحب كلامه ويعتذر أوأنسحب… فأدار وجهه إلى يساره بحثا عن مغيث في شخص شيخ التكفير وكذلك فعل كل الحضور. وعندما جمعت أوراقي للانصراف، تكلم رضا إدريس الذي جاء من باريس للمناسبة (وأيضا لمناقشة مبادرة تخص حركة الديمقراطيين الأشتراكيين) قال كلمات دبلوماسية أنقذ بها الموقف . فاعتذر التكفيري عما قال.

وما إن تيسر نقلي إلى محطة الأرتال حتى ذهبت لا ألوي على شيء وفي حلقي غصة أن أضعت وقتي وجهدي مع قوم تكفيريين يدعون الإسلام الوسطي المعتدل.

أما اخر لقاء مع رضا إدريس فقد كان في الندوة التي نظمها كمال الجندوبي في باريس ودعا لها هشام جعيط في يوم 2 مارس 1999.

لم أطول فيها كثيرا لأني اكتشفت أن الأحقاد بين المثقفين ورجال الفكرتترجم أحيانا بأسلوب بذيء. فقد كنت أول من أخذ الكلمة بعد مداخلة جعيط وأيدت بعض ما قاله مستشهدا بما جاء في مقال لمحمد الطالبي صدر في نفس اليوم في صحيفة الحياة . « حرية التعبير ومسؤولية المثقف المسلم ». غير أن جعيط انتفض غاضبا وهاجم الطالبي ….فأدنت أسلوبه وخرجت.

كدت أنسى أن أذكر أن رضا إدريس قد ساهم بمبلغ خمسين 50 فرنكا في مجهود الجمعية التي أسستها للمطالبة برجوع صالح كركر إلى عائلته. كان ذلك يوم أوتي بكركر لجلسة في هيئة Commission de recours في شهر نوفمبر 1993.

القيادي المنضبط:

يوم 12 جوان 2008 صرحت لقناة الجزيرة مباشر بأن حركة النهضة قد تورطت في محاولتين انقلابيتين في 1987 و1991 . وهو ما اعترف به في نفس اليوم محمد شمام قائد العمليات الحربية واعتذر عنه. « أنا محمد شمام أعلن توبتي إلى الله واعتذاري إلى كل المتضررين ».

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من الغد اتصل بي الغنوشي هاتفيا ولامني على ذلك ولكنه اعترف هو الاخر بالجريمة. وأعطى أوامره لمقاطعتي.ومنذ ثلاثة عشر عام لم يتصل بي من عشرات قيادات هذه الطائفة الذين عرفتهم في المهجر الا شخص واحد ليس رضا أدريس.

في ختام هذه الصفحة لابد من التنويه بدماثة أخلاق الرجل ولطفه وهدوئه ولا شك أن أخلاق المدينة (قيل لي أنه من صفاقس) وتربية والديه قد تغلبت على أخلاق الطائفة التي ينتمي اليها.

بسم الله الرحمان الرحيم

باريس في 26 ماي 1999

الأخ الكريم: أحمد، حفظه الله

أسأل الله العلي القدير أن تكون والعائلة جميعا على خير حال وبعد.

فأرجو المعذرة أولا على التأخير في مدك بنص المساهمة القيّمة التي تفضّلت بتقديمها لإخوانك بين يدي حوارهم في السنوات القليلة الماضية. ذلك أن النص لم يكن بحوزتي.

ولقد دفعني الفضول مرة أخرى لقراءة المحاولة مجددا وأدركت عمق نظرتها التقويميّة وسداد تأمّلاتها الاستشرافيّة مما يجعلها حيّة في حوارنا الحالي. فشكرا مرتين.

لا شيء في الحقيقة يغفر لنا تقصيرنا في التواصل فضلا عن التعاون الفكري والعملي لما من شأنه أن يُساهم في الدفع في شأن قضيّتنا وبلادنا والأمة. فهل من تدارك !

والى لقاء قريب أستودعك الله وأرجو لك الصحة والعافية ومزيد العطاء الوطني والسلام عيكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخوك. رضا إدريس.