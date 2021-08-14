خلاص : حل لغز قصر الغنوشي

#محمد#حسين#فنطر : يكشف حقيقة #قصر#راشد#الغنوشي الذي اقتناه منذ 8 سنوات بمبلغ 1.5 مليار في رياض الأندلس بجانب النحلي

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تـــونس السياســـة-كثر الجدل في الفترة الأخيرة عن الثروة الخيالية والمقدرة بـ2700 مليون دينار والتي جمعها راشد الغنوشي في ظرف قياسي ودون ان يكون له أي عمل أو استثمار ما ،

كما كثر الحديث عن قصر الغنوشي بجهة رياض الأندلس بأريانة فهذه النائبة يمينة الزغلامي تؤكد بأن الغنوشي يقيم في منطقة النحلي في بيت على ملك أفراد من عائلته تنازلوا عن البيت على وجه الفضل ، وذاك النائب العجمي الوريمي يؤكد بأنه لا يعرف إن كان منزل رئيس الحركة راشد الغنوشي بالنحلي على ملكه أم على وجه الكراء، مضيفا أن رفيق عبد السلام صهر الغنوشي له معطيات أكثر عن الموضوع بحكم علاقة المصاهرة ، وأما عن الصهر رفيق عبد السلام (بوشلاكة سابقا) فقد أكد من جهته بان صهره الغنوشي لا يملك من حطام هذه الدنيا غير بيته المتواضع بالنحلي وهو يعيش حياة متواضعة ،

وللتوضيح لا غير فان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد اشترى منذ 8 سنوات تقريبا قصرا فخما يقع بجهة رياض الأندلس (محاذية لمنطقة النحلي) من ولاية اريانة على ملك د. محمد حسين فنطر (المدير السابق للمعهد الأعلى للتراث) ، وذلك بمبلغ بـ1.450 مليون دينار دفعهم نقدا وصبرة واحدة للبائع بعد أن أجبره عن التنازل عن مبلغ 35 ألف دينار بعنوان كلفة إعادة تهيئة السور الخارجي المتداعي للسقوط ، وللتضليل سجل الغنوشي العقار المذكور باسم ابن شقيقه (ويعمل محامي) ،

كما تؤكد مصادرنا على أن الغنوشي صرف على إعادة تهيئة وتجهيز وتأثيث القصر المذكور أكثر من 2 مليون دينار. # جاوب #مولي # الدار يا #غنوشي