MARZOUKI, dit 3 M , ESTIME QUE « En NAHDHA , tiens ! , A PERDU TOUT SENS MORAL: Abdelaziz Dahmani

« ( AD ) Je lis , mi amusé , mi incrédule , … Moncef Marzouki , ex Président Provisoire de la Démocratie détournée , écrire : « EN NAHDHA A PERDU TOUT SENS MORAL ..

« Aurais tant aimé savoir , que ce « sens moral perdu « , à commencé quand ? , durant cette dernière Décennie , qui a défiguré la Tunisie , et fut tachée de mille laideurs en tous genres . Et en Premier , la perte devenue permanente , de ses valeurs morales

Que l illustre ex Locataire , du long provisoire à Carthage , me permette de rafraîchir quelques mémoires , la sienne en particulier , à propos du Sens Moral . Le plus souvent , jugé à la Carte des Intérêts

Quand , on dit En Nahdha , on pense nécessairement Rached Ghannouchi , entouré de pions , autour de lui . Et à chacun , il assigne un rôle , la Justice , les Opérations secrètes …. 50 ans de pouvoir , sans partages à la tête de son parti . Que sont devenus , ceux qui ont essayé d être ses concurrents ? Mais limitons nous , aux seuls Dix dernières années , devenus ceux de notre Nekba dit Démocratique . En Nahdha – Ghannouchi , à t il deja perdu , tout sens moral « en arrivant en Tunisie , fin janvier 2011 , dans un Char , certes fictif , Américain . Pour les besoins des interets étrangers , stratégie américain , financement , et idéologie fabriqués ailleurs . IL fallait , implanter , favoriser les fameux Frères Musulmans , comme force homogène , partout au Moyen Orient , en Afrique du Nord , Egypte et ailleurs . Et dans ce jeu En N- RG ´ n était qu un tout petit Pion . Allah Yarhamek Bourguiba , qui meme ami de l Amérique , ne fut jamais , si grossièrement manipulé. Et à même menacé d expulser l Ambassadeur Américain …. En N-RG , était elle plus morale , lorsque RG , vous a désigné , 3 M , Président de la République Provisoire ? . Et vous qui a fait des salons de la République , le passage des plus hideux anti républicains , des barbus d un autre âge , et des genres de terroristes , genres musclés , de « la Protection de la « République « … Plus tard ,les Seif Makhlouf , en fera des alliés Salafistes , et leurs à ouvert « Son « parlement , pour menacer , faire peurs , user de la force physique , contre toutes idées qui ne sont pas les leurs . Victime en Première ligne : Abir MOUSSI …déclencheur , pas seule , de l àctuel Séisme du 25 Juillet 2021 En N-RG , était elle plus morale , lorsque Elle vous a apporté Un million de Voix pour l élection présidentielle de 2014 , Contre votre ennemi , à nos jours Beji Caied ESSEBSi . Un million de Voix , paquet ficelé , moutons de panure , et vous êtes tombés dans la folie , d avoir pensé que ce « million « est devenu , votre propriété ! Accentuant les délires , les ambitions , les prétentions de cette période …Et haine maladive , à nos jours , contre BCE … En N-RG , était elle plus morale , lorsque , vous Président , a expédié vers la Syrie , pour le « combat de l Islam « , des milliers de jeunes tunisiens . Partis aux massacres , nombreux devenus terroristes egorgeurs , une des tâches , des plus horribles de notre Histoire , tous siècles confondus . Et vous , humaniste , avez invité Bachar El Assad , à venir se prélasser en Tunisie , dans les « annexes « de Carthage . Cette sinistre Guerre de Syrie , des Faux bons Musulmans , était commandée par qui ? Avec l Argent de Qui ? Pour l Idéologie de Qui ? Ordres Américains , Washington devenue votre Mecque ! , financements Khaligiens , ces grands « démocrates « , idéologies , ayant pour Pape , lKaradhawi … le pourfondeur des Femmes , sauf pour le Repos des Guerriers …. En N-RG , à t il , jamais été dans le bon chemin du « sens Moral « ? . Un livre ne suffirait pas à en faire l inventaire des faits et méfaits … Bravo , Cher 3 M , de s accrocher encore à la Politique , tel un ruban collant , de scotch plastic . Et de faire de l actuel Président , à Carthage , votre dernier ennemi , tout en nous susurrant , comme l Homme , dépassé ,des Cavernes , que « l actuelle Constitution reste la meilleure du Monde « !!! Uniquement , parce que Elle a favorisé , dans toutes les ambiguïtés , la Dictature , souterraine , rampante , des coups bas , tordus de En N-RG … Et vous , 3 M , en était , le complice et le larbin ! . À des nuances « intellectuelles « près …. AD