نداء لكلً المنتمين لحركة النهضة:بقلم عبدالجليل السعيدي – مستقل باريس -الجمعة ٠8 جانفي.

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمًد وعلى آله وصحبه أجمعين

لقد ماتت هذه الحركة وبصفة نهائية من عقلي وقلبي وعاطفتي ووجداني للأبد ولسائل أن يسأل ما الذي يدفعك لهذا ؟ أ من أجل جواز سفر؟ أمن أجل عودة آمنة إلى تونس؟ هل أنت منبطح لهذا الحدً ؟ أم خطًة أمنية نسجت خيوطها في القنصلية العامًة بباريس ؟

إليكم إجابتي ، ماتت من عقلي عندما كنت في الجزائر وشاهدت بأمً عيني قيادات تتخاصم من أجل جواز سفر مزوًر و إقامة مزوًرة إستعدادا للهروب وترك الأبرياء لقدرهم بحجًة الخوف من الإعتقال والتسليم للسلطات الأمنية التونسية وبحكم الأحكام الكبيرة الصادرة بحقهم ولكن طريقة وألفاظ الخصام تركت في نفسي جرحا بليغا ، ما آلمني أنً بعض هذه القيادات كانت تأمرني في تونس أو أسمع عنها أخبارا عكس ما سمعت ورأيت هي نفسها اليوم تنظر للمغالبة والتخوين وتصاحب أمثال سليم بقة. ماتت من قلبي عندما سمعت بعض اللاجئين في الجزائر من أبناء حركة النهضة يردًدون المثل التونسي »شدً في بعبوص الكلب حتًى يقطعك الواد » .



ماتت من عاطفتي عندما سجن شقيقي إسماعيل السعيدي وعبد الله السعيدي وكانت عائلتي مثل الكثير من العائلات البريئة تدفع ضريبة التهوًر والغررور من جهة وآلة الانتقام والقمع الأمنية من الجهة الأخرى ، في ظروف ماديًة وإنسانية قاسية وصعبة مثل الكثير من عائلات أبناء الحركة ولم نجد منهم شيئا يذكر وسط تجاوزات مادية خطيرة يعلمها الكثير من المشرفين على العمل الاجتماعي هذه المأسات التي جلبت الكثير من الأموال سيحاسبهم عنها الله عزً وجلً بالمليم .

ماتت من وجداني بعدما خرج شقيقي الأكبر إسماعيل السعيدي من السجن بعد أربعة عشرة سنة من الموت البطيء اليوم وأنا أخطً هذه الأسطر شقيقي طريح الفراش في غيبوبة منذ يوم السبت 20 جانفي في حالة خطيرة وللأسف الشديد وكالعادة مبالاة رهيبة للسؤال عليه وعلى حاله لعلمكم لانريد منكم مالا فالحمد لللًه من قبل ومن بعد، هذا ولعلمكم فشقيقي طرد من جميع المعاهد الثانوية والخاصًة في عهد الوزير الأوًل السابق السيد محمد المزالي لنشاطه في الحركة التلمذية من أجل إطلاق سراح قيادة الحركة في ثمانينات القرن الماضي ،رغم تفوقه كأحسن تلميذ بالمعهد العلوي ومن مفارقات الزمن السيد محمد مزالي شخصيا من توجً تفوقه كأحسن تلميذ في الإبتدائي على مستوى الجمهورية عندما كان وزيرا للتربية والتعليم،

أتمً شهادة الباكلوريا في مدينة عنًابة الجزائرية وتحصًل بفضل الله على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية الجزائرية حفظ كتاب الله عزً وجلً على رواية قالون على يدي شيخه الفاضل حفظه الله عمًي الهادي إمام جامع الزرارعية بتونس العاصمة ،أخذا الفقه المالكي شخصيا عند الشيخ العداسي رحمه الله بجامع الزيتونة المعمور منذ صغر سنًه وحفظ على يده متن أبي زيد القيرواني ومتن ابن عاشر,كان شفاه الله ورفع عنه البأس يدرًس الفقه المالكي بجامع الزرارعية رغم صغر سنًه ويأمً الناس …..درس الحقوق والشريعة في نفس الوقت من أساتذته بمدينة قسنطينة الجزائرية الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وبالجزائر العاصمة متفوقا في دراسته ، إشتغل بالبنك القومي الفلاحي التونسي بعد تخرجه متخصصا في كل ما يتعلًق بالميراث….

على إثر إحدى زيارته لي عندما كنت لاجئ بالجزائر قدًم مساعدة إنسانية لبعض الإخوة بالتواصل مع عائلاتهم ليجد نفسه في غياهب التعذيب السادي في وزارة الداخلية ثمً السجن وظروفه القاهرة …أحد أسباب غيبوبته أليوم ….. أخي أفق بالله عليك من غيبوبتك لأن عائلتك في حاجة إليك… شقيقي ظلمت في صمت رهيب صابرا محتسبا… لللًه درًك من رجل عرفت… تأنً في صمت في زمن الغوغاء …حبيبي أفق من غيبوبتك لأجل أمي التي حلمها أن تراك دكتورا نابغة رغم سنين السجن والعذاب لتواصل مسيرتك العلمية…أستاذي الفاضل رجاءا… تشجع …قاوم بكلً ما أوتيت من إيمان …إسماعيل أرجوك لا تحزن في غيبوبتك لأنًهم لم يسألوا عنك … أرجوك لا تهتم لأنهم لم يكتبوا عن محنتك حرف لا تحزن لأن الشيخ راشد الغنًوشي لم يعرفك أو يعرًف بمظلمتك إنًه مشغول وبطانته بالدفاع عن صحفي آخر الزمان من بن بريك إلى بقة (نهضة آنفوا لا يوجد حرف عن معاناة الأستاذ إسماعيل السعيدي عار عليكم)…

.أعذره أخي أجندته فيها مواعيد مهمًة مع الشيخ العلاًمة المنصف المرزوقي …أعذرهم أخي لا يستطيعوا أن يجمعوا بمعانتك المال لسوئي حظًهم أغنياء الأمة مهتمين بغزة رمز العزة…. آه آه آه عزيزي ….أفق من غيبوبتك من أجل أبي الشيخ الهرم الذي يحلم أن يرى أبناءك في حضنه …من أجل زوجتك المصون التي لم تترك جراثيم السجن التي تأكل في جسمك الطاهر لها فسحة التعرًف عليك….. هذه الجراثيم التي ستنهزم بإذن الله لصمودك وحبك للحياة، ستنهزم أمام آيات الله التي في صدرك أخي إسماعيل أرجوك أفق من غيبوبتك… لأني أحبك وأحبً أن ألقاك حيا يرزق على أرض تونس الحبيبة.



إخوتي الكرام اسمعوا وعوا لقد خدعنا مرتين مرًة في تونس بإتباعنا لمغروريين ومرة في المهجر باتباعنا لمغالبين ، إخوتي الكرام استردوا عقولكم لاخير في من لا يسأل عنًا ،لا خير في من تبوتقا في زجاجة لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوا لنا ….بادروا ولا تحقدوا على وطنكم فرب كلمة طيبة تفتح أبواب المصالحة ففي تونس الكثير من الشرفاء الوطنيين فلسنا في حاجة للوقوف والدفاع عن من يبيع وطنه ودينه إنًه جواد خاسر باطل في الدنيا والآخرة.



إخوتي احذروا المتحزبين الحاقدين المتحالفين مع ً البقة والمهبولي بإسم منظمة منفيون باسم الأبرياء لتشويه المناضل الحقوقي السيد عبد الوهاب الهانئ الذي يعمل في شفافية ليرفع الغبار عن معانات الشرفاء من مثل السيد عبد السلام بوشدًاخ ….لعبة قذرة لمن يدًعي حرية الرأي،لمن يوظف علاقته العائلية ليبرز باسم معانات الأبرياء على قناة الجزيرة التي يسيئون لها من حيث لا يعلمون،أقول لمن يعمل معهم من خلف الستار لتشويه الشرفاء ولتوظيف سياسي سخيف ، أنتم فاشلون …فاشلون ….بإمتياز.



، اللهم اشفي مرضانا و مرض المسلمين ، اللهم أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفًنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة » اللهمً ها إنًي قد بلغت اللهمً فشهد

عبدالجليل السعيدي – مستقل

باريس -الجمعة ٠8 جانفي.



http://tunisnews.net/08Janvier10a.htm/ :https://tunisitri.wordpress.com/2010/01/10/نداء-لكلً-المنتم…s-les-nahdhaouis/