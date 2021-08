« Le PEUPLE TUNISIEN DOIT SOUFFRIR ! , COMME A … « Abdelaziz Dahmani

Abdelaziz Dahmani

·

Hier soir , vrai , faux , … j ai lu que Soumaya Khriji-Bushlaka , fille de …. fut empêchée que quitter le Pays , Tunisie , qui a fait d Elle une belle Élite , ultra riche , vorace en Affaires , sous la protection « divine « de son Cher Papa . Qui , en 10 ans , rien ne lui fut résisté ,et à qui on ne lui refuse rien … Encore moins les intérêts des siens . Qu importe les Injustices …

Qu ´ Elle soit , riche , pauvre , influente en politique et en affaires , cela me navre , sérieusement , de parler d Elle , et autres , en tant que fille privilégiée d un « patron « responsable en Premier , de l État lamentable de la Tunisie . Appauvrie , et moralement rabaissée à un niveau extrême … Oui , navré , de parler d Elle , Soumaya , pour la seule Raison , ce que j ai jamais oublié , m est resté comme un noeud dans l estomac , ses perfides propos prononcés tout en début de la « glorieuse Révolution « du 14 janvier 2011 , et qui a amené son Papa chéri , au Pouvoir . Venu dans un Char , fictif , américain . Chéri des Mme Hilary Clinton , ou la Aulbright , ou encore , autres Émirs , heureux de vouloir faire de la Tunisie , un gibier à abattre , comme les Gazelles de notre Sud …

Soumaya dans cette euphorie , du Pouvoir et de la Victoire contre un « Peuple Ennemi « a dit textuellement : « LE PEUPLE TUNISIEN DOIT SOUFFRIR , COMME A SOUFFERT MON PÈRE « …

Comme Son Cher PaPa , elle a prononcé , ce jour la , des paroles « prophétiques « . Mais de ces « prophètes « du mal , de la haine , du mépris , de la vanité , et de la Vengeance !

Paroles qui furent réellement « prophétiques « , puisque en réel , le Peuple Tunisien , a tant souffert ces Dix dernières années . Réduit à la Misère , nombreux à la famine , quand ses propres affaires et des siens , prospéraient à gogo . Peuple Tunisien , aussi envahi , au delà des souffrances , par les Corruptions à tous les Niveaux , notamment dans l enceinte même du Parlement , devenu … La Chose privée , de son Papa …

Mais juste une Question ? Quand son père , le Seigneur Rached Ghannouchi a souffert ? Le peu de mois passés en Prison ? . Comme des dizaines d autres millions de personnes à travers le monde , condamnés pour actes illicites . R. G. fut essentiellement condamné pour actes réels de Terrorisme , Bab Souika , Sousse , et plus …

Puis , ce fut l « Exil « doré , après avoir dit que Ben Ali était son bel « exemple « ! … Oui , sûrement , astuces , mensonges ? , propos hypocrites pour pouvoir partir … Et la , il est devenu , l un des monuments précieux , acheté , par la Secte Mondiale des Freres Musulmans et des Salafistes … À qui il a demandé , autres propos vrais , de « patienter « pour que , leurs idées sombres et leurs drapeaux noirs triompheront un jour en Tunisie de ce peuple Ennemi , qui « doit SOUFFRIR , et SOUFFRIR « , comme a SOUFFERT , son Papa , dans les jets privés , les valises bourrées de dollars , les multiples passeports de plusieurs nationalités , … Comme Agent Suprême de ces Démocrates du Golfe , des idéologues islamistes , genre Karadhawi ou le Ghenim . Ou , encore ,des hautes stratégies américaines pour qui Ghannouchi , et autres mercenaires , spécieux , spéciaux , ne sont que des pions , à qui on tourne vite le dos , des les bourrasques .

Le 25 Juillet dernier n est pas une bourrasque , mais un petit vent , encore hésitant à balayer tous ceux qui ont fait souffrir la Tunisie , durant ces Dix dernières Années , de peines et de misères , bien que se trouvant au bord de cette magnifique Méditerranée des Grandes Idées , et Peuples de l Histoire privilégiée du Monde . Méditerranée devenue immense cimetière des affamés , dont des milliers de Tunisiens , qui voulaient échapper aux Souffrances …

Dernier « exploit « de son Papa , est celui de menacer , voilà peu de jours , dans le « Corriere de la Sera « , l autre rive de cette Méditerranée , de lui adresser comme punitions , 500.000 nouveaux réfugiés , …s il n est pas rapidement… rétabli , dans ses Droits de Président du Parlement , retrouvant ses députés monstres , couvert par les immunités . Ces Appels , a l Europe , a l Amérique , , à Erdoghan , ou Émir du Qatar , ne sont que dernières trahisons , contre la volonté d un peuple , décidé à se libérer …

Du vrai délire , d un Vieux Shnock , qui , a perdu , par Vanité tenace , toutes réalités . Ou va t il trouver ce demi million de sacrifiés , pour voir Son trône rétabli ? Et continuer , reprenant vos propos , l ère des Souffrances ….

Hier , vrai ? , faux ? , Soumaya , fille de … , une autre vraie Leila plus discrète … fut elle empêchée de quitter le territoire ? Je n en sais fichtrement rien . Son sort est loin d émouvoir . Je m en moque qu elle parte ou non , tout en sachant , que sa destination , belle , dominante , riche , prétentieuse , est une poubelle de l Histoire . Et ça , ni les prières , ni les décrets , ni les ordres n y pourront rien , en retour de ces infamants propos : « Le PEUPLE TUNiSIEN DOIT SOUFFRIR , COMME A SOUFFERT … « , son père , qui restera , l un des fossoyeurs de la longue Histoire millénaire de la Tunisie …. AD