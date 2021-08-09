النهضة ومحاولات الانحناء حتى تمرّالعاصفة: عبد الرزاق العثمنىة

هل أنّ عشرة أيام كانت كافية لتقييم القرارات التى اتّخذها الرئيس قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية من طرف مجلس شورى الحركة؟ وهل تخلّت النهضة عن الجدل الدستورى باعتبار أنّ القوانين ليست الا أداة من أدوات السياسية وليس لها من دور، سوى تبرير ميزان القوى؟ إذ لم يعد يتمسك بنعت ما حدث بـ « الانقلاب » إلا القلّة.

قد يصلح هذا النعت في إحدى محاضرات القانون الدستورى لا اكثر، و السؤال عندى هو: كيف قرأت النهضة ما حصل؟ وما هو انعكاس الاختلاف في قراءة الأحداث بين قيادة عل الموقف النهائي للحركة؟

الواضح أنّ بيان مجلس الشورى عكس محاولة التخلص من ردود الأفعال للأيّام الأولى لقرارات والدعوات إلى لاعتصام و التظاهر و التركيز على مسألة « الانقلاب » ومحاولة تصديرها إلى الخارج والتهديد بجرّ البلاد للعنف فجاء البيان أيضا نتيجة النقد العلنى لقيادة الحركة وفشلها السياسى، دون أن يؤخد بعين الاعتبار في هذا النقد طبيعة الحركة، إذ بدت غير قادرة على التحول إلى حزب سياسى، بل جماعة موحّدة حول شيخ النهضة وأصبحت تريد ان تكون وسط الحياة السياسية لا خارجها بالقيام بخطوة إلى الوراء تتمثل في عدم ذكر أنها الحزب الأول و مختلف أشكال الاستعراض السياسى، مدركة ما خسرته من سند شعبى و ان تمسكت بنعت ما حصل فى 25 جويلية بالانقلاب.

وما تكرار الدعوة إلى الحوار ومحاربة الفساد والوباء إلا سبيل لذلك. وهي تعرف أنّ في ذلك تماهي مع الدعوات الدولية من ناحية وانتظار للمواعيد اللاحقة (…). وهي تعلم أنّ المشاركين في التظاهر آت والاحتجاج الواسع للشعب قد يطول انتظاراه وتخيب اماله أمام محدودية إمكانيات الدولة في تحقيق نتائج اجتماعية ذات بال وجهلها بما يمكن أن يذهب إليه رئيس الدولة من إجراءات وغياب سند سياسى قوى و منظم حوله. كما تقدر المحدودية السياسية لفريقه انطلاقا من قلّة خبرة هذا الفريق و عمله فى غرف مغلقة، حتى في علاقة بمناصريه من الأحزاب و المنظمات الوطنية (كما يفهم من كلمة السيد نورالدين الطبوبى بمدينة صفاقس يوم 5 أوت 2021). فالنهضة تمارس خطة راعي البقر حيث يسير مع القطيع قبل أن يلتف عليه ويوجّهه كما يريد. وهي لا تواجه القرارات ولا أي جهة أخرى ولا تشير إلى الخصم الأشد عنادا لها، الحزب الدستوري الحرّ وهي تعرف أنه غير راض عن القرارات الرئاسية وتريد أن تظهر وكأنها لا تبدأ احدا بالخصام، حتى وإن كان حزب عبير.

وتدعو النهضة إلى تجاوز القرارات دون الاحتجاج عليها، بل تحاول الايهام بتبنيها والمساعدة على تجاوز العراقيل بل اكثر من ذلك تعد ان مجلس النواب سيصادق على الحكومة التى سيعينها الرئيس و ان الخلاف ينحصر فى عودة مجلس النواب للاجتماع أي التخلى عن شرعية الحكومة و حصرالشرعية فى البرلمان مستندة فى ذلك على بعض مواقف القوى الدولية.

أمل النهضة الأول هو إقناع الخارج الدولى و الإقليمى بسلوكها الهادئ وسعيها للحلول التشاركية حتى تبعد عنها تهمة العنف والإرهاب، خاصة وأنّ هذا الأسلوب لم ينجح حيث جرب والمثال الأقرب مصر ثم ليبيا.

أدركت النهضة ضعفها وانقسامها لكن ما زال يغلب عليها أسلوب « الجماعة » ولا تتضح من بيان مجلس الشورى محاسبة القيادة والنقد الذاتي، وهما الشرطان الأساسيان للأسلوب الحزبي. ولئن وقع ذلك أثناء الجدال داخل اجتماع مجلس الشورى، فإنه لم ينعكس فى البيان وقد لا يحسم أمر طبيعة الحركة وتجربتها في الحكم إلا في المؤتمر القادم.

لقد أدركت حركة النهضة أنها في مأزق، وهي تسعى إلى ربح الوقت ونقل المأزق إلى الطرف المقابل وإن لم يقدر على اتخاذ قرارات سريعة تطمئن بها التونسيين أولا، خصوصا في المجال الاجتماعي، حجر الزاوية لأيّ قرار أو برنامج و النخب ثانية على الحقوق و الحريات، و هي نخب قليلة الصبر تطالب بما لا تستجيب له موازين القوى أحيانا. ويبقى عامل الوقت في مثل هذه الظروف مهم لجميع الأطراف.

عبد الرزاق العثمنى

– باحث فى التاريخ –

بوردو في 04 أوت 2021