LETTRE “ à BOURGUIBA: par Abdelaziz Dahmani

En ce 3 Août , Anniversaire , La Tunisie suffoque sous les hautes chaleurs thermiques , et le Corona , fléau , inconnu de votre temps , fait des ravages dans nos régions et bat de hideux records , au niveau de l Afrique et monde arabe .

Un fléau , tellement mal géré , s ajoutant à des gestions catastrophiques en tous genres . « Ta « Tunisie , la voulant modèle , à pris des rides disgracieuses , et des failles , la menaçant d écroulements un peu partout et en tous secteurs …. Oui , depuis , peu de jours nous respirons , un peu mieux , sans masques , un Air d ‘ Espoirs !

Cela a commencé un autre jour de nos glorieux Anniversaires ! Le 25 Juillet dernier , jour de la République , proclamée voilà de cela 64 ans , dans un enthousiasme exceptionnel …au Bardo . L ‘ Espoir ? , Cela a commencé , tôt le matin , de ce 25 béni , lorsque de Tokyo , Jeux Olympiques , un jeune nageur , du nom de Hafnaoui , nous a hissé à la médaille d OR … C etait comme si nous sortions d une longue nuit ! Quelques heures après , au nom de la République , des centaines de milliers de Tunisiens sont sortis partout , contester les usurpateurs du Pouvoir , et cela traîne depuis Dix Ans ! , au nom d une vaste Comédie , du nom de “ Démocratie “ . Démocratie ? C est la plus belle idée humaine , jamais connue , donner le Pouvoir au Peuple . Des Tunisiens sont morts pour Elle , comme pour l Independance . Morts contre tous les asservissements . Mais la “ Démocratie “ , érigée en Tunisie s est déviée vers un Régime pourrie ou règne l Argent , le plus souvent sale , et la Corruption , sans parler du rapt de la Justice , par les Akremi et les Bhiri …..

Cet Argent Sale , sans compter les manœuvres , les intrigues , les coups bas , l accaparement de la Justice , rabaisee aux ordres , une presse noyautée , maîtrisée , … Tout cela , aligné sous le vocable et devanture tentante , alléchante , pour les gogos de l Interieur et de l Extérieur : “ Démocratie “ … Cet Extérieur qui regarde la Belle fausse Vitrine , et non les reptiles qui y circulent derrière la Vitrine sous les fausses apparences de « Démocratie

« L Espoir a commencé avec l Or Olympique de Tokyo … De l Or comme celui rapporté du Mexique , en 1968 par Gammoudi et qui a dit dans sa belle langue des innocents “ Au Mexique , j ai hissé haut le Drapeau Rouge Tunisien , grâce a …mes pieds “

Durant ces Dix dernières Années , arrivée des Hilaliens modernes Et notre Drapeau , cité par Gammoudi , a failli être remplacé par un chiffon Noir , signe de reconnaissances des ‘“ Terroristes Sans Frontières “ … Puis par un autre flag , avec impression d Un Aigle vorace bleu , plutôt Corbeau , flottant encore , de nos jours . sur leur Forteresse du Mont Plaisir … Forteresse qui a voulu se substituer à tous les pouvoirs an nom de la “ Démocratie “ trahie . Se substituer , s accaparer le vrai pouvoir des ordres et décisions , à Carthage , a la Kasbah , et …le Bardo .

Et cette Forteresse du Mont Plaisir , a un maître Unique : Rached Ghannouchi ! , ayant , première étape pris le Bardo , et l à soumis à ses ordres , pour la suite des conquêtes . Non par électeurs démocratiques , mais par intrigues , noyautages et menaces … Fut il , vieux , usé , il est resté comploteur dans l âme . A trace le chemin de s accaparer de tous les pouvoirs . Jouant avec la faiblesse des hommes ( et certaines femmes ) , les épatant avec des mots de benedictions , Mais surtout en achetant des consciences et des partis pour s offrir une majorité d apparences …démocratiques . Mettre dans le même panier les Salafistes d El Karama , avec les gens d ´ affaires du Coeur télévisé , c est additionner les carottes avec des smartphones . Et sans compter les laches , les peureux , les indifférents , et ceux tenus pas des dossiers lourds , camouflés , sous les « immunités « …parlementaires . C est ca la Démocratie ? Au point que le Bardo …de l Independance , est devenu , le Centre le plus haï , le plus rejeté . S illustrant aussi , pour garder le Pouvoir , par les vagues de haines , insultes , vociférations , aggressions physiques , Ubu Roi , ne reconnaissant applicables que ses intrigues , et mercenaires pour leurs donner cohérences « démocratiques « …. D ou le Ras le Bol , de ce dernier 25 Juillet …

Et le Château du Bardo , du Seigneur Ghannouchi , s est écroulé , et a été fermé , comme un immeuble en danger d Écroulement . Par Ordre , celui de Kaies Saied , que Ghannouchi , voulait en faire un Président Fantoche , potiche , soumis à ses ordres . Cruel retournement de situation . Et fin des Désespoirs ?

Et Voilà Ghannouchi , qui de nouveau cherche ses secours à l Etranger , usant de menaces , 500. 000 immigrés a jeter en mer , ou …séductions . Envoyant lobbyistes , et millions de dollars … Depuis Carthage , de votre bureau , Kaies Saied a beaucoup parlé , dénoncé , les malfrats et les rats . Parler n est pas agir …

Mais le 25 il est passé à l action , porté , par la déferlante humaine des Ras le Bol « .Notamment de celui Ghannouchi , venu , dans un Char Fictif US …. S est voulu d abord Vizir du Calife de Turquie . Puis s est voulu Seul Maître « Démocrate soutenu par des courtisans de tous Genres . Un Ghannouchi de nos derniers jours , au bord de la disparition , usé , traqué , même par les siens , Et qui après ses promesses du Paradis , tel un faux prophète , a réussi le rare exploit de transformer l OR , non l Olympique , en PLOMP , et la TUNISIE , en vastes champs de déchets en tous genres . Vastes opérations , de nettoyages , par les chaleurs actuelles , mettre ces déchets , dans des sacs poubelles , et les incenerer pour redonner vie mieux respirable , fraîcheur , propreté , à nos regains d Espoirs ….

