سورية تدين بشدة التدخل التركي في شؤون تونس وتؤكد احترامها للإجراءات التي قامت بها.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بمايلي:

في الوقت الذي تؤكد فيه الجمهورية العربية السورية احترامها لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها فإنها تابعت التدخل التركي السافر في شؤون دولة #تونس الشقيقة.. وهي تدين وبشدة هذه الأفعال التي تؤكد أن السياسة التركية لا يمكن إلا أن تدعم النهج الإخواني المتطرف الذي يسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية وفرض أجنداتها الشاذة وسياساتها البائدة على الدول والشعوب الأخرى.

إن #سورية إذ تشدد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها تؤكد احترامها الكامل للإجراءات التي قامت بها تونس مؤخراً في إطار الدستور الذي صوت عليه الشعب التونسي وهي على يقين بأن الدولة الشرعية في تونس والشعب التونسي قادرون على الانطلاق إلى مستقبل يقرره التونسيون أنفسهم دون أي تدخل من أي أنظمة مارقة إرهابية.

#وزارة_الخارجية_والمغتربين_في_الجمهورية_العربية_السورية

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