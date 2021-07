EN ATTENDANT une VRAIE DÉMOCRATIE , SAUVER LA TUNISIE des GRIFFES des CORBEAUX et autres VANDALES

… ( AD ) Coup d État , pas coup d État ? Voilà un débat tant académique , qui ferait le bonheur des adhérents d un club anglais , ou d un salon danois , la ou , et dans d autres pays , la Démocratie a des racines profondes . Défendre la Démocratie , est un sentiment très noble . Mais , à quel prix ?

Permettez moi de poser une seule question : « Quand avons nous été Démocrates ? « Probablement , deux ou trois jours de ces 10 dernières années . Les jours du vote , pour être trahi , par ces élus ayant acquis …au lendemain des votes l ´ immunité d etre pour un bon nombre des voyous , des escrocs , des gangsters pourtant cravates .Sans parler des défenseurs du terrorisme …

D autres qui veulent nous amener à leurs paradis , en nous bifurquant vers de réels enfers , de la dégradation globale de la société ,conduisant un grand nombre , aux chômages , aux pires conditions sociales et même à la faim , et à l ombre de nouvelles scandaleuses richesses …troubles . C’est cela la Démocratie ? Détruire un pays fiable , sérieux , souvent jalousé …au nom d une fausse Démocratie . Ah , oui ! Y à la « Liberté de la Presse « … devenue au fil des ans aux ordres des nouveaux maîtres , ou …bastionnée , pour ceux qui se croyaient …libres Il est temps que cesse la Comédie , d un Ghannouchi , flanqué de 20 gardes du corps , nous professant sa « Democration « et se voulant le Protecteur de la « Révolution « . Il est arrivé sur ordres étrangers , et se veut maître du pays , sans en avoir les moyens , ni une majorité d ´électeurs suffisants . Alors , lui et les siens usent de tous les coups bas , les coups tordus , pour s imposer , en noyautant Tout , allant de la Police , à la Justice , et autres secteurs vitaux , favorisant le terrorisme et assassinats intérieurs , et extérieurs . Ghannouchi & Co ont agi par vanités et beaucoup pour leurs commanditaires étrangers . D ou pourrissement du pays par l argent sale . Et beaucoup de dits démocrates ont été sensibles , à cet argent corrupteur et facile . Sans compter les dossiers de chantages …

Coup d État de Kaies Saied ? La réponse reste ambiguë . Qu importe ! La priorité est de sauver la Tunisie , des griffes de ces charognards , et d un parlement qui se veut maître , devenu hideux , malgré la présence , dans ses travées de quelques bonnes âmes , devenues impuissantes , au fil des manœuvres , des agresseurs , des insultes et des menaces . La loi des plus forts …. La priorité , est d arracher le pays des griffes de ces nouveaux colonisateurs . Rappelezvous , nous , de leurs intentions réelles des premières années de la dite « Révolution « . Ils étaient contre la Constitution , contre le Drapeau National ,contre les frontières de l État . Et bien sûr d une hostilité maladive , contre ceux , Bourguiba et autres , qui ont construit , un État fiable , respecté , par certains aspects devenu exemplaire . Ont ils changé ? Difficile de le croire . ILs se sont juste , adaptés , devant les résistances à leurs réelles intentions premières . Premières années , le pays , se vouloir être le laboratoire des idées extrémistes , fanatiques des … La Démocratie , dont nous rêvons , est elle pour autant perdue ? Pas sûr ! Qu’ Elle soit demain , re bâtie sur des bases , plus saines . Sans interférences de l « Islam politique « et ses intentions cachées , de nous amener , à leurs chimères , de la Ouma des siècles révolus . Une Démocratie sans interférences de l argent sale …de l Extérieur . Démocratie , non , sous la Coupe de quelques familles affairistes , a l argent trouble , inconnu …Des manipulateurs et lobbyistes d ici et d ailleurs

Et en Attendant cette Démocratie … l essentiel de nos jours actuels ´ est de sauver la Tunisie , déjà tombée très bas …. AD