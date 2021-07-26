الغنوشي وزمرته و حلفائه هم المنقلبون ليس الرئيس:الأستاذ عميرة علية الصغير

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الغنوشي و نائبته و جوقة الاتباع يتصايحون انهم ضد « انقلاب الرئيس » على الثورة و الديمقراطية وانهم حماتها عجبا و الله!!

على أي ثورة يتحدثون؟ حلم الثورة انتهى منذ 2013 و شعارات الكرامة و الحرية و الشغل تبخّرت. تبين ان ما اتعتبرناه ثورة كان مؤامرة أتت بالإخوان و اتباعهم ليأخذوا تونس رهينة و يتقاسمون الغنيمة بينهم.

الانتخابات أفرزت مجلسا نصفه خريجي سجون للاجرام و مهربين و عصابات فالتة و النصف الآخر، الا القلة، يتمعشون من ما يوفّره المقعد في البرلمان من حصانة و شهريّة و أكل.

نعم أكل انظروا لوجوههم و كروشهم كيف كانت قبل 2011 و كيف أضحت. ثم أن هذا المجلس أصبح يديره الغنوشي بالفلسة وكأنه مزرعة خاصة ويقمع المعارضة و يطلق الكلاب للاعتداء على رموزها في حرمه .

اي حرية يتحدثون عنها و الاعلام العام و الخاص أحكمت اليد عليه في أغلبه العصابات و لا يسبح الا باسم الغنوشي و اتباعه.

وأي كرامة و التونسيون أسقطهم حكم الاخوان في الفقر و الجوع و البطالة و الغلاء و المرض والموت الكوروني وخاصة اوقعوا البلاد في انعدام الأمن و فتحوها للارهاب و القتل و الكراهية وتسللوا للقضاء يستعملونه.

تونس اضحت دولة متسولة لنهبها ممن يتشدقون اليوم بانهم حماة للثورة و لقيمها.

تونس اضحت مصدرا اولا للارهاب في العالم الذي غرسه الغنوشي فيها و حظاه وشجعه.

تونس أضحت مرهونة بالديون بالداخلية و الخارجية.

فشلوا في الاستجابة لحلم التونسيين في حياة كريمة و نجحوا فقط في غرس اليأس فيهم و لم يبق ليس لشبابها فقط الأمل في العيش فيها او الهجرة.

حولوا مؤسسات الدولة الى خراب لسياسة التّمكين و غرس الاتباع دون كفاءة و لا علم .

فلّسوا كل الصناديق الاجتماعية و فرقوا اموالها تعويضات لمجرمين و ارهابيين و تصحيح مسارات مهنية لأيدي مكسورة.

على أي ثورة و اي ديمقراطية يدعي الغنوشي و مناصريه و حلفائه الدفاع عنها؟

فليذهبوا للجحيم.السيد الرئيس سيذكر لك التاريخ انك انقذت تونس من الإنهيار و من عصابات الارهاب و التخريب و التهريب.كل الوطنيين في صفك فلا تخذلهم الأستاذ عميره عليّه الصغيّر