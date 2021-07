JOUR de la RÉPUBLIQUE aux sons : DÉGAGE ! DÉGAGE ! . UN SEUL VISÉ …GHANNOUCHI … Abdelaziz Dahmani

En ce jour Anniversaire de la République Tunisienne , du 25 Juillet 1957 , Rached Ghannouchi , qui se veut maître du Pays , République qu il a naguère haï … , s est montré fatigué et surtout fatiguant , prononçant un laïus , du genre primaire . Nous disant que la Tunisie a plus besoin d Union , que de manifestants . Au jour meme . depuis le matin de ce 25 Juillet , des manifestations , un peu partout en Tunisie ,devant le Parlement , à Sousse , Monastir , Kairouan , et autres villes , les protestataires , souvent , jeunes , femmes , réclament la dissolution du Parlement , s attaquant aux sièges d En Nahdha .

Et l essentiel des « Dégage , Dégage « visent , justement , le Chef du Clan radical d ´ En Nahdha , Ghannouchi et les radicaux de sa clique …. Ce 25 Juillet 2021 , est devenu un jour d ‘ ESPOIRS , pour que cesse la descente aux enfers . Et de petites lumières se sont allumées à …Tokyo ! … J ai dit , un Ghannouchi « fatigué et fatiguant « … Oui il la mine des plus mauvais jours en …ce jour de Fête Républicaine , fatiguant aussi par son laïus …

Réclamant un Gouvernement , Mechi chien ? , d Union Nationale ? La ficelle est trop grande , primaire , en voulant faire associer les autres partis , pour assumer , son terrible échec , ayant réduit la Tunisie , en un pays , beaucoup plus pauvre , devenu méconnaissable , en faillites et …mendiant !

Faire l Union Nationale , avec ou sans le Parti en ascension de Abir MOUSSI ? Cette femme courageuse qui n à cesse de dénoncer Ghannouchi comme « terroriste , traître , et assassin « . Et qui durant des mois , pour la faire taire , ou l éliminer , elle fut frappé , en plein Parlement des voyous et autres vandales . Fut agressee , insultée , menacée , et ses smartphones arrachés et détruits .

C est par panique que Ghannouchi veut , par miracle , tout effacer et croyant , sa faiblesse , que les Tunisiens , n ont plus de mémoires . Au meme meme jour , ou la Rue gronde avec « Dégage ! , Dégage ! « …Je ne sais , ce jour, dans quel état , quel État , se trouve les dits modérés d En Nahdha ….

Ce jour , 25 Juillet 2021 , fin de l Ultimatum du Président du Choura , qui réclamait , 3000 milliards de dinars … Une Ghenima record , dans un pays en totale souffrance , tel une vache souffrante , assaichee , dans un pays de famine … Oui , la Tunisie , en ce jour Anniversaire , a besoin de Paix ,de trouver des solutions , aux ravages du Corona , besoin de renouveau . De sortir du cycle des affairistes , et des faucheurs des dossiers des terroristes ….

La Solution ? Pourquoi pas SANS GHANNOUCHI , le destructeur de ces terribles 10 dernières Années ? Si ce Monsieur , il lui reste un peu d Honneurs , un peu de respect , un peu d amour , pour cette Tunisie … Naguère , il n a aimé ni sa Constitution , ni son drapeau , ni ses frontières , encore moins sa République … Oui , s il lui reste , un tant soit peu de cet Honneur , dont il se flatte … , qu il PARTE de son plein grès …

Qu il DÉGAGE … Mais , hélas , il ne le fera pas . Il est trop , fatigué et fatiguant , accroché à ses chimères de domination et puissance …Un peu pour son Compte et sa Vanité , et beaucoup pour ses maîtres d ´ Ailleurs . Bien que Eux commencent à voir ailleurs , suite , à leurs échecs collectifs .

Et c est la Tunisie , appauvrie , humiliée , qui paye la catastrophique note …. AD