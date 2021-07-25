حسن عبدالعزيز الورداني….كما عرفته: أحمد المناعي

ذكريات طفل في العاشرة من عمره

ما أذكره عن عمي حسن في بداية خمسينات القرن الماضي أنه كان وردانيا كبقية أهل الوردانين. يعيش مثل أغلبية السكان في أكله وشربه ولباسه فهو يلبس الكدرون الأكحل أوالأحمر(يقال عنه خليقة ربي لأنه طبيعي غير مدبوغ) في الشتاء ويلبس البلوزة القمراية العربي (مقفولة غير مشقوقة) ذات اللون الأشخم في الصيف. رأيته مرات عديدة في رحبة الوردانين وهي مركز الحياة الجماعية وتضم أغلب المحلات التجارية والخدمية. ففيها حوانيت الملاخ والرحاي والخضار والجزار والفطائري…

أذكر أني رأيته مرة عشية يوم صيف وهو يصطحب معه شابا من خارج الوردانين ويتوقف به عند كل جماعة أمام الحوانيت ويطلب منهم مساعدة هذا الشاب من

..؟؟؟..الذي يريد أن يكمل دراسته في الخارج..وكان هناك من يستجيب لطلبه. الذي يعرف الظروف الاقتصادية والمالية للناس وقتها يتصور أن المساعدات لا تتجاوز بضعة العشرات من الفرنكات. وقد حفظ عنه أهل الوردانين مبادرة تحولت الى نكتة. من ذلك أنه جاء يوما برجل مالطي وكان المالطيون بكثرة في سوسة في تلك الأيام وعمل معه جولة بين الناس يطلب منهم تقديم المساعدة لهذا الرجل الذي ينوي الدخول في الإسلام. وما كان من أحمد يوسف المستيري الذي كان رجلا محترما في الوردانين وخفيف الروح إلا أن خطف له أول شخص وقعت عليه يداه وقال لعمي حسن « بربي أطلب المساعدة لهذا الرجل زاده لأنه ينوي الخروج من الأسلام ».

عمي حسن قبل 1952

طفل العاشرة لا يمكن له معرفة أكثر من المظاهر الخارجية للناس. عمى حسن كان رجلا هادئا ولطيفا لا يبتسم ولا يضحك ولكنه لا « يتغشش » أي لا يغضب، لا يسب ولايلعن، وفي الوردانين الناس على جانب كبير من العنف اللفظي والمادي.

ذلك الرجل الهادئ واللطيف كان في حقيقة الأمر قائد شبكة سراق لها وزنها جهويا وحتى وطنيا. لم يكن يسرق في الوردانين أبدا ولا غيره من السراق يسرقون في بلدتهم. في تلك الفترة لم تكن الديار « تبلج » في الليل فالأمان كامل ولم تتغير الأمور إلا بعد الستينات.

بعد سبعين سنة من هذه الفترة دار بيني وبين الصديق العزيز عامر الحرشاني حديث طويل بالهاتف في شهر جوان 2021 لا أدري كيف تخلص فيه إلى عمي حسن وجماعته. عامر الحرشاني من دقاش بالجريد ويقول لي أن والده رحمه الله كان يحكي له أن حسن الورداني وجماعته لم يكونوا يسرقون أيا كان ولا يسرقون كل شيء . كانوا يسرقون شويهات من القطيع أو دابة أو دابتين ويقال أن مجاله الحيوي كان يصل وادي سوف في الجزائر.

بعد جانفي 1952

يوم 22 جانفي 1952 وقعت مظاهرة كبيرة في سوسة للاحتجاج على اعتقال الزعيم فاستشهد فيها ستة عشر شاب ومنهم أربعة شبان من الوردانين.

… يومها دخلت مفردات جديدة في قاموس الناس وحتى في قاموس الأطفال من أبناء جيلي. كالشهيد والزعيم وتونس والمظاهرة والاستقلال… ويومها خرجت مكرها من عالم الطفولة البريئة الى عالم جديد لا أدري ما ينتظرني فيه وانضافت أسماء جديدة إلى زمام معارفي.

لم يحدث هذا التغيير على مستوى اللغة والمفاهيم والأفكار فقط. فالأطفال والشبان الذين كانوا يمارسون بانتظام رياضتهم المفضلة في المعارك بالحجارة التي تنشب بين الحوم بسبب أو بدون سبب… توقفوا عن هذه الممارسات. وقتها كانت الوردانين مقسمة بين أربع « حوم » أي حارات: القعيمرة والمناصرية والقبلية وبئر زعبار… تكاد كل واحدة منها دولة مغلقة على من سواها.

على مستوى أبائنا وأخوتنا الكبار حدثت أشياء لم نتفطن لها إلا بعد أشهر. في كل أسبوع كنا نسمع بأن فلانا قد اختفى أي أنه التحق بالفلاقة. في المناطق الجبلية، الذي كان « يفلق » كان يصعد للجبل أما في الوردانين وفي الساحل عامة فكان « الفلاق » الجديد يختفي عن الأنظار ويلجأ إلى إحدى الديار المهجورة أو السانية… وكان كل ذلك بتخطيط وإشراف من الهيئة المشرفة على هذه العملية وبزعامة مجهولة. كانت تلك الهيئة تتركب من ثلاثة أشخاص هم حسن موسى ومحمود المناعي وعلي بلقاسم. وأتذكر أني حضرت حصتين من المفاوضات بين « متطوعين للأختفاء » هما محمد الجيلاني سعيدانة وحمزة الصغير منصور… ومحمود المناعي البسطاجي. في كل مرة كنت اسمع كلاما غريبا يتبادلونه بالوشوشة فيه وعود والتزامات…

بعد استشهاد فرحات حشاد في ديسمبر 1952 تزايد عدد المختفين ولا أدري لأي سبب أخلينا دارنا في بئر زعبار التي ولدت فيها وتحولنا إلى دار جدي فرحات. عرفت فيما بعد أنها وضعت في خدمة الفلاقة وفي السنوات التالية كثيرا ما كنت أذهب اليها فأجد فيها عمي « الدوبل مطير » وبعض أصدقائه الفلاقة.

في بداية 1953 بدأ الحديث عن القائد حسن عبدالعزيز ويبدو أنه هو الذي كان الذي كان يقود مجموعة فلاقة الوردانين اولى مجموعات المقاومة المسلحة في البلاد.

وأنشأت قوات الاستعمار مركزا للجندرمة في معصرة بن يونس في حومة بئر زعبار. وألصقت صور الفائد حسن على أبواب الديار. »كل من يدل عليه له مكافأة بمليون فرنك ».

فيما بين جانفي 1953 و1955 تاريخ تسليم أسلحة المقاومة تعرضت الوردانين إلى عمليتي تفتيش وتمشيط كبرى. في الصباح الباكر والناس لا يزالون نياما، تحاصر القرية من كل الجهات وتقتحم قوات هائلة الأنهج والأزقة وتدخل الديار وتخرج الرجال وتجمعهم في المدرسة والساحة العامة وتبدأ بالتفتيش عن السلاح والفلاقة.

في مرة من المرات حضرت حديثا غريبا بين أخي محمود البسطاجي وقائد الجندرمة وقد كان يهوديا تونسيا يسمى كوهين ويتكلم العربية.

دخل الجندرمي إلى ما وراء الحاجز -الكنتوار- حيث أخي وقال له كلاما كثيرا وطلب منه أن يريه حسن… « والله يا شي محمود نشوفو برك… والله… » وأخي يحتج أنه لا يعرفه ولم يره أبدا في حياته وأنه موظف.

من 1952 لم أر عمي حسن إلا وسط عام 1955 عند تسليم السلاح. العملية بدأت في دار محمد أحمد منصور… انتظرنا يوما كاملا وصول بوبكر الشتيوي الذي هرب من الجيش الفرنسي بقطعة سلاح 24. لكنه لم يأت يومها. ومن الغد تحولت العملية إلى دار حميدة في الغرمول. يومها رأيت عم حسن وتأملت فيه كثيرا باعجاب كبير. الرجل لم يتغير دائما هادئا لطيفا قليل الكلام لباسه هو هو وهو ما ظل عليه على مدى حياته.

أنا لا أكتب سيرة حسن الورداني فذاك الشأن يهم المؤرخين وانما أقدم شهادة طفل عن الرجل وبالخصوص عن بيئته وما يسمى الان بالحاضنة الشعبية.

منذ أكثر من عشر سنوات وأنا أفكر وأتساءل لماذا لم يعمد واحد من الحفاة العراة الجياع من السكان أو يخطر ببال أحدهم في الوردانين أو في القرى المجاورة وحتى في بلاد جلاص التي كان يذهب اليها عمى حسن في ضيافة القائد العجيمي لم يجل بخاطر أي كان أن يبيع حسن بمليون فرنك فرنسي 1953 .(تساوي 66 مليون مليم حاليا).فعلى مدى أكثر من ثلاث سنوان لم تسجل أية خيانة ولم يوقف فلاق واحد على الرغم من تزايد عددهم مع الأيام.

حسن عبدالعزيز لم يكن الأمير عبدالكريم الخطابي قائد المقاومة في الريف المغربي وبطل معركة أنوال ولم يكن الجنرال جياب بطل معركة « ديان بيان فو ». كان فلاحا قاوم من أجل استقلال بلاده وعندما تم له ذلك رجع الى حالته الأولى,

« لا الفقر يستطيع إذلال النفوس الأبية ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة« . قولة مأثورة مترجمة، من مأثورات المفكر الفرنسي « لويس فوفِنارغ » (Louis Vauvenargue).

ومنذ أكثر من عشر سنوات وأنا أفكر وأسأل وأتساءل كيف اتفق أدعياء المعارضة (من عارض النظام السابق باسم الدين ومن عارضه ياسم الدفاع عن الحرية ومن عارضه باسم ؟؟) واجتمعوا واتفقوا وأجمعوا مع زعيم اخوان تونس راشد الغنوشي … على بيع وطن بأكمله؟.

الوردانين في يوم الأحد 25 جويلية 2021 في الذكرى 64 لأعلان الجمهورية

أحمد المناعي