Morched Driss وفاة أحمد جبريل مؤسس الجبهة الشعبية- القيادة العامة..

رام الله – دنيا الوطن

أفادت موقع قناة (الميادين)، بوفاة أحمد جبريل، مؤسس الجبهة الشعبية- القيادة العامة، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية، دمشق.

من هو أحمد جبريل؟

ولد أحمد جبريل، عام 1938، وهو سياسي وقائد عسكري فلسطيني يحمل الجنسية السورية، وهو مؤسس الجبهة الشعبية- القيادة العامة.

أحمد جبريل، مناهض لاتفاقية أوسلو، أسس جبهة التحرير الفلسطينية، عام 1965، وفي العام 1968 انضمت جبهة التحرير بقيادته مع حركة القوميين العرب وزعيمها جورج حبش وابطال العودة بقيادة وديع حداد تحت اسم موحد وهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعد عام انفصل عنهم أحمد جبريل لأسباب لوجستيه دون أي نزاع داخلي ليحمل اسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

يعد جبريل من القادة الفلسطينيين القلائل الذين لهم تكوين عسكري، وفصيله يعد من أكثر المراهنين على المقاومة المسلحة، وابنه الشهيد جهاد اغتيل سنة 2002 في لبنان في انفجار اتهم العدو الصهيوني بتدبيره..

رحم الله المقاوم العربي الفلسطيني أحمد جبريل والمجد للمقاومة..والخلود للشهداء..والنصر للبندقية من أجل تحرير كل شبر من أرض فلسطين التاريخية..