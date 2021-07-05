الولايات المتحدة الامريكية تحتفل مساء هذا اليوم 4 جويلية 2017 بعيدها الوطني و تستقبل معظم رؤساء الأحزاب التونسية و الوجوه الإعلامية و « الشخصيات الثقافية » في موقف سيارات السفارة « الباركينج »14 من رؤساء الاحزاب التونسية المتنازعين على كرسي الحكم تقابلوا كالتلاميذ النجباء المنضبطين في الموعد المحدد من طرف العم سام في بهو ساحة موقف سيارات السفارة الأمريكية

المتغيب الأكبر هو كبير الإخوانجية راشد الغنوشي الذي كان في السابق أول الحضور قبل أن يطرده العم سام من رحمته بعد أن توعّد صديقه أمير قطر بالويل و الثبور و عظائم الأمور و لذلك لن تجد أي وجه من وجوه النهضاويين ممدود لأخذ الصور التذكارية كما كانوا يفعلون في كل المناسبات السابقة بل كان حضورهم مقتضبا و غير مرغوب فيه هؤلاء الشخوص الذين ترونهم في الصور كانوا في بداية 2011 في طور المني الذي لا يزال في خصية العم سام قبل أن يقذفهم على الشعب التونسي في لحظة تاريخية ليترعرعوا و يتشكلوا بشكلهم الحالي ,

أشكال لم يعمل أي واحد فيهم أي عمل طول حياته و بالرغم من ذلك أصبحوا يمتلكون المليارات بفضل بركات الروح القدس السفير دانيال روبنشتاين طمأن الحضور خلال حفل الإستقبال بأن أمريكا ستواصل « إعانة تونس في محنها المتعاقبة » يوسف الشاهد لم يفوت الفرصة ليشكر أمريكا و يثني عليها على استجابتها لندائه « الكلنا ناقفوا لتونس » من جملة الحضور نجد فرحات الحرشاني, مبروك كرشيد , نورالدين بنتيشة , لزهر القروي الشابي, حافظ قايد السبسي , لطفي زيتون , علي العريض , نجيب الشابي ,

عصام الشابي , سعيد العايدي, مية الجريبي , مهدي جمعة و محسن مرزوق .

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