Pendant qu’Israël gagne des batailles, le Hamas gagne la guerre: Par Tzvi Joffre

De violentes émeutes ont éclaté à Ramla la nuit dernière dans le cadre des violences continues entre Palestiniens et Israéliens à Jérusalem-Est. (crédit photo : YOSSI ALONI/FLASH90)

Par Tzvi Joffre

L’armée israëlienne enregistre de grands succès dans l’opération Gardians of the Walls, mais pendant ce temps, la maison semble s’effondrer de l’intérieur.

Alors qu’Israël se débat dans l’un des conflits les plus intenses que le pays ait connu ces dernières années, les forces armées israéliennes mettent en avant la force de leur frappe sur Gaza et le recul du Hamas dans l’opération Gardians of the walls. Mais tandis que les forces armées se dressent avec force contre le Hamas, le pays est déchiré par une guerre intérieure.

Bien qu’il terrorise les habitants du sud d’Israël et parfois ceux du centre, le Hamas a toujours été perçu comme un outsider. Bien qu’il puisse perturber la vie quotidienne dans l’État juif, Israël a toujours été en mesure de contraindre le Hamas et le Jihad islamique palestinien à un cessez-le-feu, achetant ainsi quelques mois ou quelques années de calme relatif.

Mais dans ce cas-ci, quel que soit le nombre de terroristes ou d’installations touchés à Gaza, le Hamas a semblé avoir le dessus pendant les six premiers jours, provoquant le chaos sur tous les fronts. Il a réussi à déplacer le champ de bataille des zones situées à portée de ses roquettes vers l’ensemble du pays, avec des émeutes qui ont secoué toutes les régions d’Israël.

Cette série de combats semble avoir pour origine les troubles à Jérusalem, le Hamas soulignant qu’il a tiré un grand nombre de roquettes vers Jérusalem en raison des expulsions prévues dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est et des mesures israéliennes entourant Al-Aqsa.

Avec le stress économique dû à la crise du Coronavirus, les conflits politiques et l’instabilité en Israël et dans les territoires palestiniens, ainsi que la rhétorique chargée des Juifs et des Palestiniens à l’approche de la Journée de Jérusalem, le terrain était propice au conflit.

Alors que le Hamas a souvent prétendu défendre Jérusalem contre ce qu’il appelle des mesures israéliennes agressives et des efforts de « judaïsation », il a cette fois-ci réussi à unir ses forces à celles de la Cisjordanie et des communautés arabo-israéliennes. L’indignation suscitée par ce qui est perçu comme des agressions juives contre Jérusalem et al-Aqsa, ainsi que par les protestations contre les actions israéliennes à Gaza, a été amplifiée et utilisée pour déclencher des émeutes à Jérusalem, Lod et Haïfa.

La violence s’est rapidement étendue à d’autres villes. Les résidents arabes ont agressé des Juifs dans les rues et dans leurs maisons, brûlant des synagogues et vandalisant de vastes zones.

Les images et les témoignages des scènes qui se sont déroulées en Israël ont rappelé les émeutes de 1929 contre les Juifs dans toute la Palestine sous mandat britannique, lorsque les Arabes de toute la région ont commis des pogroms contre leurs voisins juifs. Ces émeutes, curieusement, ont également été déclenchées par l’incitation de dirigeants musulmans, qui ont utilisé al-Aqsa comme leur carte à jouer politique et ont rapidement dégénéré en raison de la désinformation et de l’incitation. Juifs et Arabes se sont également affrontés lors des troubles de 1929.

Ces derniers jours, les Juifs et les Arabes de tout Israël sont descendus dans la rue, préparés à la violence. Des groupes extrémistes juifs ont appelé les habitants du pays à sortir et à affronter les Arabes qu’ils rencontreraient. Certains de ces groupes ont également menacé d’attaquer les médias.

Alors que ces groupes juifs se présentaient comme protégeant les civils juifs, dans de nombreux cas, il s’agissait de groupes de hooligans cherchant simplement à passer leur colère sur des Arabes pris au hasard. Un cas en particulier, à Bat Yam, a secoué le pays : de jeunes Juifs ont fait sortir un passant arabe d’une voiture et ont commencé à le battre sans pitié.

À Jérusalem et en Cisjordanie, des émeutiers ont affronté les forces de sécurité toutes les nuits ces derniers jours en soutien à Gaza.

Le long des frontières avec le Liban et la Jordanie, des manifestants ont tenté de franchir la clôture frontalière. Au Liban, ce qui semblait être un groupe terroriste palestinien a même lancé trois roquettes vers Israël.

Jeudi, Abu-Ubaida, porte-parole des Brigades Izzadin al-Qassam du Hamas, a bien exprimé le caractère unique de la situation actuelle en déclarant : « Ce qui distingue cette bataille, c’est la solidarité de notre peuple dans tous les domaines et son combat contre l’occupation. »

Le Hamas a réalisé ce qu’il a appelé de ses vœux, déclaration après déclaration, ces dernières années : l’unité par la haine. Il a uni des communautés du Liban, de Jordanie, de Cisjordanie et même d’Israël dans la peur et la rage contre l’État d’Israël. Pendant ce temps, Israël est divisé, déchiré par les conflits politiques, l’instabilité et les luttes intestines.

De nombreux responsables gouvernementaux ont réagi à la situation en appelant à un renforcement de la force des forces de sécurité israéliennes. Dans un contexte de profonde méfiance à l’égard du gouvernement, déjà présente dans toutes les couches de la société israélienne après deux ans sans gouvernement stable, cela n’a probablement fait qu’attiser les flammes.

Certains tentent d’apaiser les flammes. Des manifestations conjointes juives et arabes ont appelé à la coexistence et à la paix. Des responsables municipaux de tous les secteurs ont publié des déclarations communes appelant les résidents à calmer la situation et à éviter la violence. Il existe de nombreuses raisons d’espérer.

Mais malgré tous les efforts des militants, des responsables municipaux et des forces de sécurité, la violence continue de ravager les rues d’Israël. Des Arabes et des Juifs enragés s’affrontent, les termes de « guerre civile » et de « pogrom » étant lancés par des civils vivant dans l’incertitude d’une situation sans précédent.

Alors oui, les forces armées enregistrent de grands succès dans l’opération Gardians of the Walls, mais pendant ce temps, la maison semble s’effondrer de l’intérieur. Israël gagne des batailles, c’est certain, mais le Hamas semble gagner la guerre.

En une semaine seulement, le Hamas a réussi à déclencher un conflit civil entre Juifs et Arabes sur le territoire israélien et à déclencher l’un des plus grands conflits de ces dernières années avec Gaza.

Tandis que les forces armées finiront par terminer leur mission à Gaza, comme elles le font toujours, et que la violence dans les rues finira probablement par se calmer, quel sera l’état du pays ? Comment Israël ira-t-il de l’avant ?

Et face à ces grands défis, de quels outils disposerons-nous ?

Israël a passé plus de deux ans sans gouvernement stable. L’incitation à la violence et le sectarisme sont des fléaux en Israël depuis longtemps, et cela n’a fait que s’intensifier pendant la crise politique et la crise du Coronavirus, alors que toute la société israélienne s’est divisée et que des discours hostiles de toutes parts ont envahi les médias et la politique, tandis que les responsables tentaient de s’attirer des votes lors d’une série de quatre élections.

Le Hamas a vu la situation et l’a utilisée à son avantage, en prenant la colère et la douleur qui couvaient déjà dans la société israélienne et en la portant à un niveau élevé. Ils ont peut-être allumé l’allumette, mais nous avons certainement préparé le bois de chauffage.

Mais les politiciens ne sont pas les seuls à blâmer. Si une grande partie de l’incitation est venue d’en haut, les citoyens d’Israël l’ont acceptée, justifiée et aidée à la diffuser. Ce sont des civils ordinaires qui sont sortis ces derniers jours pour semer la discorde et lyncher leurs voisins.

Ainsi, lorsque nous cherchons à guérir ces cicatrices, nous ne pouvons pas seulement regarder vers le haut : nous devons aussi regarder à l’intérieur. Seule la population dans son ensemble pourra véritablement réparer les dégâts causés par ce conflit. Il faudra des efforts considérables de la part de toutes les parties, dans une démonstration herculéenne d’unité, pour combler les fossés qui se sont creusés. Il faudra surmonter la peur et la méfiance extrêmes. Cela exigera peut-être le plus grand effort civil de l’histoire d’Israël.

Bien sûr, les forces de sécurité doivent répondre à la violence et travailler intensivement pour maintenir la paix, mais cela doit s’accompagner d’efforts intensifs au niveau civil pour comprendre comment combattre un tel sectarisme. Il faut trouver une approche équilibrée, sinon nous ne ferons que perpétuer le cycle de la violence et repousser les véritables problèmes.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain. La semaine qui vient de s’écouler a marqué le visage de la société israélienne de profondes blessures qui prendront des mois, voire des années, à guérir. La société israélienne est peut-être plus divisée qu’elle ne l’a jamais été. Mais les manifestations de coexistence qui ont vu le jour malgré le chaos et la peur montrent que cela peut et doit être fait. Le Hamas est en train de gagner cette guerre, et cette fois-ci, c’est la population en général, et pas seulement les forces armées, qui devra faire pencher la balance et la reconquérir.

Source : The Jerusalem Post, Tzvi Joffre, 17-05-2021

