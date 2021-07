 « Démocratie »à la Tunisienne … par Abdelaziz Dahmani

« Démocratie « à la Tunisienne … L homme le plus haï , Machiavel médiocre , Corrumpu , nage dans l Argent sale , a envoyé des milliers de tunisiens , se frotter au terrorisme en Syrie et ailleurs , Chef des opérations secrètes , des noyautages , proche des assassinats de Chokri et Belaid , Agent d une Principauté orientale , adjoint d El Qaradhawi , et de ses fatwas criminelles , et mépris des femmes … La liste est plus longue … Cet Homme , dans la « Démocratie « dite tunisienne , est le le vrai maître , en clair et en souterrain .

Ce Patron , 2021 , veut , même , soumettre à un rôle de vassal , le Président actuel , beau Parleur , est riche comme crésus , bien qu il n a presque jamais travaillé . Et à tourné ses vestes , selon la couleur de ses maîtres ideologiques ou financiers , du moment … Si ! Il a très peu travaillé , professeur en Tunisie , en …1975 , et a reçu les Félicitations officielles , de Mohamed Sayah , l année la plus triste , celle de Monastir 2 , de l époque neo Destourienne , et d une défaillance de Bourguiba , de cette triste année . …

Cette homme , en Dix Ans , a pratiquement détruit la Tunisie , en économie , social et morale , et il continue …La « Démocratie « tunisienne … fait de la femme la plus populaire , la plus courageuse , je n occulte pas ses défauts devenus les alibis , est à l ombre du Patron honni , la femme frappée , agressee , insultée , chaque jour menacée …Et ça continue , Gouvernement , justice , aux ordres , et des voyous , Gangsters , agresseurs , violents , bombent le torse , dans les travées du Parlement du Bardo et et des Barbes .

Telle est la « Démocratie « Tunisienne .