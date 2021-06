عبدالكريم الهاروني…كما عرفته لثوان …منذ ثلث قرن بقلم أحمد المناعي

في يوم الخميس 18 ماي 1989 كان لي موعد في شارع باريس في العاصمة وعلى مستوى الكنيس اليهودي اعترضني شاب لا أعرفه ويبدو أنه يعرفني فبادرني بالتحية وقال لي مبتسما دون أن يتوقف: والله يا سيد أحمد قائمتكم الأنتخابية هي التى نجحت. شكرته وواصلت طريقي دون أن أعبأ كثيرا بقوله فقد حسمت القضية مباشرة بعد الأنتخابات واعتبرتها من الماضي. وأذكر أنني اتصلت بمراسلي لومند ووكالة رويترز لأبلاغهما بما سجلناه من تجاوزات يوم الاقتراع ثم وبعد أيام من نشر النتائج قد قيمنا نتائجها مع بعض أعضاء القائمة … (رسالتي الى علي العريض*.

فقد وقعت تجاوزات وشيء من التزييف ولكنها لم تكن لتغير من النتائج النهائية حيث أن الاقتراع كان على القائمات دون أبسط النسبية.

بينما واصل هو طريقه نحو وسط العاصمة وقد بدى لي أنه مصحوب بشخص اخر أو أنه ملاحق.

ظروف تلك الفترة

أذكر من لا يعرف ظروف تلك الفترة التاريخية أن تونس قد عاشت انتخابات عامة في شهر أفريل 1989 وقد شاركت في الانتخابات التشريعية ولأول مرة قائمات مستقلة عرفت بالقائمات البنفسجية (الرئيس بن علي هو الذي أعطى هذا اللون للقوائم). وقد تحصلت هذة القائمات على نسبة 15 % رسميا وتميزت ثلاث منها بنتائج أفضل وهي قائمات بن عروس بحوالي 33 % وسوسة 30 % والمنستير 22 % قائمتي.

قبل هذا اللقاء مع الشاب المجهول الهوية بساعة التقيت مع راشد الغنوشي على غير موعد ولحوالي ربع ساعة في مقر مجلته « المعرفة » وعرفني بعلي العريض وقال لي: إنه يسافر يومها إلى ألمانيا بدعوة من بعض الجمعيات الطلابية؟.. لكنه سافر من الغد في سيارة تشريفات الرئاسة التي وضعته في الحدود الجزائرية.

والغريب أنه لم يثر معي قضية الانتخابات ونتائجها ويبدو أنه أصدر بيانا معتدلا للغاية في الموضوع تجنب فيه إحراج السلطة لأجل الحصول على جواز سفره وهو ما تم فعلا.(جدد التزامه بمبادئ السابع من نوفمبر)

وما سيدعيه فيما بعد على مدى عقدين في المهجر من أن « القائمات المستقلة التي صادرها واعتبرها هي وأعضاءها ونتائجها ملك حركته « قد تحصلت على 80 % من أصوات الناخبين مبررا بذلك تنفيذه لمخطط « فرض الحريات » العنوان الملطف للمحاولة الأنقلابية.

راشد الغنوشي لازم صمت القبور على هذه الأنتخابات ونتائجها لأكثر من سنتين في المهجرولم يتحدث عن فوز حزبه فيها. ولسائل أن يتساءل لماذا؟ الجواب بسيط وهو أن تلك الفترة كانت فترة التحضيرالهادئ للانقلاب وكان عليه ملازمة الصمت لطمأنة النظام بل هو تجنب الخوض في القضايا الداخلية التونسية في مقالاته وأحاديثه الصحفية على مدى تلك الفترة.

لا أحد سأل الغنوشي – (حتى من بين الصحافيين الأجانب الذين حاوروه بداية من 1991) لماذا قبلت حركته بالنتائج الرسمية وارتاحت لها ولم تحرك ساكنا بينما كان بإمكتها أن تقلب الدنيا على النظام بتحريك المظاهرات الشعبية … في كامل التراب التونسي.

في ماي 1991 عرفت مبشري بالنجاح:

في شهر ماي 1991 عندما وقع الإعلان عن محاولة انقلاب النهضة نشرت كل الصحف التونسية صور قادة الانقلاب وتعرفت على الشاب الذي « بشرني » بنجاح فائمتنا في انتخابات أفريل 1989: إنه عبد الكريم الهاروني الأمين العام السابق للأتحاد العام التونسي للطلبة. UGTE

وقد تابعت محاكمته ورفاقه في المحكمتين العسكريتين في جويلية 1992 من خلال تقارير المحامين الذين أرسلوا لذلك وتابعت بعد ذلك ظروف سجنهم وتحركاتهم واضراباتهم…….

في سنة 2007 دخل الهاروني في إضراب جوع وقد نشر الناشط سامي بن عبدالله عريضة لفائدته وطلب مني التوقيع ولم أوقع… وكانت أخته قد رفعت لواء الدفاع عن أخيها حتى أصبح يسمى عبدالكريم أخ هندة. فكتبت لها الرسالة التالية شرحت لها موقفي من القضية وتجنبت أن أذكر لها أن شيخهم – يريد أن يحتفظ بهم في السجن (من خلال اعتراضه على رسالة جماعية طلبت من الرئيس بن علي رحمه الله اطلاق سراح المساجين في سنة 2005وذلك استجابة لاستغاثة الجبالي « أن

أخرجونا من هذا القبر »-).

بعد 2011 أخبرني بعض رفاق الهاروني في السجن أنه ظل حوالي السنة بعد صدورالحكم عليه في 1992 ينتظر في كل صباح أن تفتح أبواب السجن ويدخل عليهم وفد من رفاقهم ليخرجوهم بالتكبير والهتاف.

كان ينتظروزارة بعد الأنقلاب ولكنها جاءته بعد عشرين سنة ببركة الأمريكان.

أحمد المناعي

الوردانين في 24 جوان 2021.

la famille Abdelkarim Harouni





Hend Harouni milite pour le cas de son frère, Abdelkarim Harouni,

26!07!2007

salamu Aleikum,

Il y a des mois que je suis votre action et celle de Si Abdel Krim en prison et je voudrai profiter de cette occasion pour vous dire le fond de ma pensée.

D’abord, je voudrai vous dire que j’ai connu votre frère l’espace de 30 secondes, le 18 mai 1989, quelques jours après les élections législatives. Je passais à l’avenue de la Liberté et quelqu’un m’a croisé et m’a salué. Il était suivi et moi aussi. Nous avons échangé quelques mots et chacun est parti de son côté. Il ne m’avait pas dit son nom et bien plus tard, des années après, j’ai vu sa photo.

J’ai pour lui une grande admiration et je lui voue beaucoup de respect et c’est pour ces multiples raisons que je dois vous dire la vérité ou du moins ce que j’estime être la vérité.

J’ai l’âge de votre père sinon plus et je connais le régime. Je ne vais pas vous embêter en vous racontant ma vie, mais j’ai une certaine expérience, depuis longtemps et surtout depuis 16 ans et demi que je suis en exil. J’ai accompagné, suivi et animé la plupart des actions pour les D.H et surtout en faveur des prisonniers politiques tunisiens depuis le milieu de 1991. Les archives du site, comportent un certain nombre d’actions et sans exagérer, j’ai été l’un des premiers sinon le premier à avoir mené des actions dans ce sens. Tout cela pour vous dire que je connais le régime, comment il réagit, s’il répond aux pressions ou non et quelles pressions.

Fort de cette expérience, je dois vous dire que l’action de Abdel Krim est tout à fait négative, ses grèves de la faim répétées, tout le bruit qu’on fait autour de lui, ne le servent pas, au contraire: elles le desservent beaucoup. Je ne connais pas un seul cas où le régime a cédé aux pressions, à moins qu’elles ne soient étrangères et cela n’a concerné que quelques cas vraiment particuliers.

Croyez-vous vraiment que le régime allait céder aux pressions de pétitionnaires dont la plupart sont des membres du Nahdha, souvent condamnés et en fuite à l’étranger? Croyez-vous qu’il allait libérer votre frère parce qu’il a fait 4 ou 6 semaines de grève de la faim? Des grèves de la faim ou d’autres formes de militantisme et d’action, avec une solidarité nationale et internationale, peuvent conduire les autorités à répondre à certaines revendications des prisonniers, telles que l’amélioration des conditions matérielles de détention, de visite, de nourriture, de santé et d’hygiène..mais jamais à des libérations. Je pensais que 16 ou 17 ans de prison ont permis aux gens, les prisonniers et leurs soutiens à l’extérieur, de connaître le régime, son fonctionnement, ce qu’il accepte ou non! Malheureusement je n’ai pas l’impression.

Au début de 1991, il y avait des milliers de prisonniers politiques DANS LES AFFAIRES DU NAHDHA. Aujourd’hui, il en reste au plus une trentaine. Tous ont été libérés, soit à la fin de leur peine ou par des grâces successives. Certains, peut-être une dizaine et ce ne sont pas des islamistes, l’ont été par intercession d’hommes politiques étrangers!

Alors venons en à votre frère: très sincèrement, je crois qu’il aurait été libéré hier, s’il n’avait engagé ce bras de fer avec le pouvoir depuis des mois. Peut-être même depuis l’année dernière avec ses autres amis. S’il continue dans cette voie, il ne sortira pas avant longtemps.

Alors, si vous pouvez lui conseiller de faire baisser la tension, peut-être In Cha Allah, il sera libéré en novembre. Ceci dit, je ne suis ni un Cheikh, ni un Zaïm, ni même un membre de Nahdha. Je suis tout au plus un témoin et je ne voudrai pas que votre frère végète encore des années parce que certains l’y encouragent. Ceux qui signent les pétitions, rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli à bon marché, mais lui demeurera dans sa prison!

Je vous envoie le texte d’une lettre que j’ai envoyée à Hammadi Jebali il y a quelques années, pour la méditer.

Et si vous rendez visite à votre frère, dites lui que l’homme que vous avez rencontré par hasard à l’avenue de la Liberté, un jour du printemps 1989, pense à lui et j espère qu’il recouvre bientôt sa liberté

Wassalam

Ahmed Manai

fawz taoufik <fawztaoufik@yahoo.fr> a écrit:

Bonsoir,

NON STOP DAILY PRESSURE PLEASE

Merci pour votre suivi et soutien.

Il faut absolument faire de notre cause une pression journalière.

J’ai appelé ceux qui étaient avec mon frère et d’autres et félicité vivement de tout coeur.

La libération a été conditionnelle pour tous.

Malheureusement, Abdelkarim n’a pas été libéré.Mais ceux qui étaient avec lui m’ont dit qu’à priori il lui ont réduit le 1/3 du réste de la période du jugement pour que la date soit vers 2009 comme je vous l’ai déja signalé, il s’agit d’une exclusion de Abdelkarim de la place politique car Zine El Abidine le craind vraiment car il est très sur des compétences et de sa popularité de mon frère et il a travaillé pour l’écarter.

Avec Abdelkarim sont réstés aussi Ridha BOU KADI+ENNAKACHE+Ali CHNITER+Lotfi SNOUSSI+Sadok CHOUROU; même cas que mon frère : réduction du 1/3 du reste de la période du jugement.

IL FAUT ABSOLUMENT A CE QUE LA PETITION POUR LIBERTATION DE ABDELKARIM ET LES AUTRES PRISONNIERS POLITIQUES RESTE TOUJOURS EN VIGUEUR.