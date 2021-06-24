Hend Yahia Khayem مشروع احداث الخط الأول للصحة

\ في 2018، أول مشروع قدمتو في بلدية تونس هو احداث الخط الأول للصحة، اعادة صيانة المستوصفات وتحوليهم لمركز صحة أول بكل ما يحتاجومن بنية تحتية عصرية وتجهيزات الخ ، اعادة فتح مراكز صحة الأم والطفل، واحداث طبيب البلدية في كل دائرة ويشتغل 24/24، بتاريفة بلدية يعني بين 5 و8 دنانير للفيزيتا، واختيار كفاءات من أطباء الصحة العمومية وعلى رأسهم les séniors ، باش يسهروا عليهم، هذا طبعا اقترحتو لـ15 دائرة اللي هي تمثل مدينة تونس الكل، من الحرايرية والملاسين وسيدي حسين وانت راجع التالي حتى للمنازه ودائرة الخضرا مرورا بالمدينة وباب سويقة وسيدي البشير والعمران الأعلى وابن خلدون الخ الخ ،،،تصوروا كان انجزنا هذا واللي هو ما يتكلفش برشا، يتكلف فقط حسن ادارة وتدبير وكفاءة، فيها أولا تكوين للطبيب وللطواقم الصحية اللي يسهروا على الثلاث نقاط في كل دائرة، وتمكنهم من السيطرة على كل ماهي أمراض ومن معرفة تشخيص نوعية الامراض الموجودة في المناطق الشعبية وغيرها حسب موقعها الجغرافي وحسب وضعها العام وحسب نوعية الناس اللي فيها ومستواها الاجتماعي والتعليمي وتصنيفها، ومعرفة الأشخاص ومتابعتهم بشكل متواصل حتى يكون التشخيص في كل الأحوال مبني على معرفة بالمرضى وتفاعل معاهم بحكم سوابقهم في المرض،

وثانيا، الطبيب والطاقم الصحي المشرف على ها النقاط يكونوا انتانات تسجل ومجسات لكل أمراض طارئة ومستجدة، أو أوبئة، يعرفوا العادات الغذائية متاع المجموعة هذيكه، يعرفوا العادات المعيشية، يعروفوا نوعية الحياة والأنشطة، يعروفوا الوضعيات الاجتماعية، والأصل والفصل، بالنسبة للأمراض الوراثية، وعليه كل ما يلموه من معلومات يقع افادة الجهات الصحية المعنية به حتى يكونوا على دراية وجاهزين للتصدي للأمراض الجديدة ولتنوع بعض الأمراض، وللتعقيدات المحتملة وممكن يستبقوا لكل ماهو مستجد في رسم استراتيجيات الوقاية والاستعداد لكل ماهو طوارئ،

الحاجة الثالثة واللي هي مهمة ياسر زادا،، اللي هي هاك العلاقة الحميمية اللي تتقام بين طبيب الحومة وفرامل الحومة وفضاء الصحة العمومية متاع الحومة وبين المواطنين المرضى، واللي بالثقة اللي بيناتهم ممكن يكون من السهل الاقناع بقرارات ولا باجراءات صحية ولا بطريقة تداوي، الخ الخ،، طبعا هذا نحكي على الخط الأول للصحة، خاطر هاك الفريق اللي يخدم في الحي كيف يشوف اللي الحالة تستدعي تدخل من نوع آخر ومن مرحلة متقدمة يوجهوا المرضى متاع اما للمستشفيات العمومية وأقسام الاختصاص ولا للخواص ولا دبر راسهم،، الحاجة الاخرى الهامة زادا،، هو انو انسان كيف يمرض في حومة ما، علاش عليه طول الاستعجالي، ومن هنا يجي الضغط ع الاستعجالي وعدم قدرتو على استيعاب الناس اللي تجيه من كل حدب وصوب، بل يولي ماعادش يحتاج للاستعجالي، خاطر عندو على بعد امتار الاستعجالي متاعو،كل الدراسات اللي تقوم بشكل علمي على المجتمعات والأوضاع الصحية متاع التجمعات البشرية وع الأمراض الجديدة والمستجدة وأسبابها والا الأمراض الوراثية، ترتكز دائما على الخط الأول للصحة، خاطر هو اللي الأصدق وهو الملم أكثر وهو الي قادر باش يعطيك الكم اللي تحتاجو من المعلومة والمعطيات اللي تمكن من أنك تفهم وتعرف تشتغل ع الاستراتيجيات الصحية متاعك كدولة، وهذا الخط تفقد نهائي في تونس واحدثتو دولة الاستقلال، واليوم نحسو بغيابو بشكل مضني، وانشالله الناس ما تكونش نسات شنوا عمل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالنسبة للأمراض المنقولة جنسيا مثلا عند الشباب، وللاحاطة بالأمومة المبكرة وبطب الرضع، وبتأطير الشباب وتجمعات الطلبة في الجامعات وفي المبيتات وحملات الحماية من السلوك المنحرف، les comportements à risque, alcoolisme, drogue, sexualité précoce, absence de protection, ect.. وكان أنجزنا هذا على الاقل في البلدية، راني اليوم نقول نجحنا في حاجة،، اما احنا حتى الموجود تحول الى خرابة، تي مقرات الشعب اللي ولات مدارس قرآنية متاع تعليم الانحرافات بأنواعها، كانت ممكن هي تكون مقرات لطبيب البلدية أو طبيب العائلة، والمستوصفات سلم الزعيم موجودين اما طاحوا رماد، مراكز صحة الأم والطفل كانوا موجودين ومشاو كيف كيف،، وصدقوني ما يكلف شيء، نقصد بالنسبة للميزانية، حتى شيء،،

انشالله في الماندا الجاية، كان عشنا،، #هند_يحي