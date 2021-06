POLITIQUES(Tunisiennes) SANS AUCUNE MORALE ! Abdelaziz Dahmani

Abdelaziz Dahmani

Un peu partout dans le monde , la MORALE et la POLITIQUE ont parfois quelques peines à se réconcilier . Mais souvent , aussi grâce à des gens , politiques , de bonnes valeurs morales , la Politique est pratiquée , pour le bien collectif , au service d un parti , de convictions , du pays en chevillé au patriotisme Ces dirigeants , nous en avons connu en grand nombre en …Tunisie … Mais les temps changent … Qui se souvient , de ce moment pathétique , voilà de cela quelques mois , lorsque Abir MOUSSI , dans les travées du Parlement , micro en main , criait ,à très forte voix , s adressant à Rached GHANNOUCHI , tête baissée , le traitant de « YA MOJRIM , YA KHAYEN « et bien plus , , le traitant de Criminel , et de Traitre … RG , dans sa rage et fausse sagesse , à laissé passer l orage , et a commencé à donner les ordres de la « destruction « de Abir , destructions par tous les moyens légaux et illégaux , et trouvant pour les exécutions , à El Karama ! , et ailleurs , beaucoup de complices , déchainés , autant au Parlement ,au Gouvernement , usant des matraques . J évoque ce moment dramatique , de la dégradation inouïe , de nos mœurs politiques , pas les temps actuels . La morale …politique est jetée , dans les fanges ténébreuses .

Des Exemples ? : —-Riadh Chaibi , conseiller de Rached Ghannouchi , a dit voilà deux ou trois jours que « Que si l Intérêt du Pays l Exige , Nous acceptons de faire ALLIANCE , avec Abir …MOUSSI ! . Celle qui a traité Ghannouchi , de Criminel et de Traître . Celle que le clan Ghannouchi voulait l éliminer , meme physiquement , la terroriser , l accusant de tous les maux , de toutes les irrégularités et même d apostat … un mot terrible conduisant dans d autres pays à la peine de mort . … De quelle Alliance alors parle t on ?—-

Lotfi Zitoun , bien que démissionnaire d En Nahdha , a été longtemps , le « fils spirituel “ de Ghannouchi , son confident , son secrétaire particulier , durant les années londoniennes . … Le voilà , prenant l initiative d une réconciliation entre Ghannouchi et Kaies Saied … Après toutes les tentatives de déstabilisations du Président de la Republique . Ghannouchi a tout fait pour le réduire à un Président potiche , juste pour inaugurer les Foires , et couper les rubans des crèches … Bien que aucune réalisation sérieuse , n a vu le jour …durant le pouvoir Ghannouchien . Mais Ghannouchi . Pour se réconcilier , renonce t il , a son obsession de faire des autres ses auxiliaires , et des femmes des “ complémentaires “ ? —-

Abdelkrim Harouni , Le Chef du Choura , la haute autorité d En Nahdha , LUI , demande aux partis non gouvernementaux , Attayar , et EcChaab , de rejoindre son parti . Pour un Gouvenement d Union Nationale … Des députés d At Tahar , et d EcChaab . Qui dans leurs extrêmes majorités ont signé les dernières semaines , les petitions , avortées , des “ 109 “ voulant destituer …le Même Ghannouchi , de la Présidence du Parlement … Ce n est plus de la Politique , mais du délire ! Vouloir mettre dans le même lit , ou le même gouvernement , ceux qui se traitent de criminels , traîtres , apostats , irresponsables , malades mentaux , voleurs corrompus , à la solde d autres puissances étrangères Oui en Tunisie , toutes les frontieres de l absurde , continuent à être franchies , frontieres de plus en plus kafkaïennes . Mais il ressort de ces dénis , une idée force . Toutes ces tentatives de l absurde réconciliation viennent du clan Nahdhaoui , et comme toujours , Ghannouchi , plus diabolique , et anti moral , que Jamais … Deux idées émergent : *** Ou , Ghannouchi , est déjà aux abois , ayant déjà perdu l essentiel de ses appuis étrangers , sa grande force , notamment financière .. *** , Ou , ces initiatives , veulent le disculper , se laver les mains , des accusations de la poigne de vouloir tout diriger . Et rejeter sur les autres , les positions de la non réconciliation Nationale . … C’ est encore continuer a prendre les Tunisiens , pour plus imbeciles . Et la Recociliation avec Abir et autres supposerait , que l on efface l ardoise , des crimes , des Trahisons , des corruptions , et l ETat lamentable , dans lequel se trouve la Tunisie Actuelle . Et si , y a encore un peu de Morale Politique , que le Loup , prend sa grosse cassette , et ses liasses , et s en va … Pour une fois , il rendrait service . C est la seule issue fiable pour que l Espoir renaît ….Mais il n aura pas Ce courage … AD