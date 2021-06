DÉSASTRE à RENVOYER à DES LENDEMAINS MEILLEURS ! Abdelaziz Dahmani

Me suis éloigné , involontairement d Internet durant 4 a 5 jours , sans nouvelles , ni informations , pour , Quel effroi ! , retrouver la Situation en Tunisie ´ mon pays , encore plus désastreuse ! Comme si la glissade , en pente descendante douce , n a ni freins , ni aires de repos ou de détente … Tout va mal . Et le Responsable N o 1 de l essentiel des Malheurs est toujours , la , aux commandes , tirant les ficelles , tel un Diable Chef d Orchestre ! Assis au sommet d un Parlement qui ressemble à un grand Zoo en cage . Tous les spécimen des honorables animaux , sauvages , domestiques , de salon sont représentés . Depuis les chiens fidèles , à quelques Chacals , adorant les chaires fraîches , pourquoi pas celle Présidentielle , fut il celle d un beau parleur – gaffeur

L ´ essentiel des Malheurs rejetés , par des tours de passe passe , vers Kaies SAIED , le Président Élu , ou Abir MOUSSI , l empêcheuse de tourner en rond …Voilà les Deux ennemis ! Leurs défauts transformés en Crimes . Alors que le Criminel en Chef , le Destructeur se drape de Virginité . Le maître prestidigitateur a trouvé contre eux les Armes nécessaires pour les déstabiliser . en première ligne des exécutants , un Chef de Gouvernement aux Ordres . Prêt à tout pour ne pas être démis .. Un Premier Ministre qui use plus de la matraque , à la tête d un gouvernement dont personne ne sait plus , de quel degrés de légitimité , il bénéficie ! Ah oui , ai je dis que j étais loin d internet durant plusieurs jours . C était aussi de passer de l Égypte , ou tout va pour le mieux , à tous les niveaux des progrès économiques , investissements . Sissi , le Chef , de plus en plus respecté de Pékin à Washington , de Moscou à Berlin , rentre dans l Histoire comme l un des grands bâtisseurs depuis l époque …des Pharaons .Et l Égypte doit cette chance , à la déchéance de ses propres Frères Musulmans ayant conduit l Égypte civile à la Révolte en 2014 , et à la prise en Charge du pays par les Sissi et compagnies . D Égypte , je me retrouve « chez moi « en France , juste la vielle d élections nationales , les Régionales et les Provinciales . Les Français ont une très vieille tradition Démocratique , pas seulement celle des Parlottes a l infini , et des mensonges à la place des acquis et des réalisations . Hier ce peuple de France a voté , ou plutôt n a pas voté ! 67 % d abstentions , la France n a jamais connu une telle défection des urnes , Et c est en général pour sanctionner ses élus et représentants politiques . Les mots et promesses de ces professionnels ne mordent plus ! Même celles honorables du Président Macron . Côté Heureux , le Front National , devenu RN , recule . Mais ses démagogies sont reprises par d autres , côté rejet de l immigration , même légale . Et , et , et , la Tunisie , avec ses terroristes assassins ,est partie prenante de cette dégradation . Nous ne sommes plus fiers d exhiber notre passeport tunisien ! Première fois , depuis 60 ans , j ai connu , voila , peu de jours ce malaise ! Retour en Tunisie , celle des … privilèges de quelques uns , et des malheurs de l immense majorité , suis presque envie de vomir sa pseudo Democratie Le Covid y continue à faire des malheurs , des zones sinistrées s installent à Nabeul , Siliana, Zaghouan , Kairouan et autres … En raison d un Laisser Aller criminel . Et Dire que Kairouan était encore voilà peu d années la cible favorite d En Nahdha pour en faire sa vitrine modèle , en profitant de son prestigieux passé …islamique . Fini les manifesrations de masses , en présences des Ghenim ou El Qaradhawi ….. grands Chefs ideo-terroristes . El Qaradhawi ? Toujours l invite à Tunis de Ghannouchi , son fidèle ami . C est beau la fidélité ! J ai dis Tunisie des privilèges … Le député Yassine Ayari , en litiges judiciaires en France , demande que son fils de Onze ans , tabassé , injustement , par un malade fanatique ou malade , demande la protection et l intervention du gouvernement , de l intérieur , de la justice , de l Éducation pour chercher le coupable et pour une protection soutenue de son fils . Quelle chance ! Ah ! si d autres milliers de jeunes pouvaient avoir un tel père protecteur ! Ou si l Opposante Abir MOUSSI , et ses 40 % de sondages , puisse avoir un peu de ces privilèges . Mais privilèges ou pas , tout se passe dans l indifférence …coupable . Notamment d une Presse de plus en plus avachie . Au Point que le Grand Professionnel , moral , Professeur émérite de Information . Larbi Chouikha , a déclaré hier que « la confiance des Tunisiens s est érodée , vis à vis de ses médias « Quand on connaît le ton réservé , discret de Si Larbi … Et ce n est pas , seulement , vis avis de ses médias que cette confiance s est érodée , pour ne pas dire d avantage ! La confiance est en berne partout et en tout … Mais les grands Comiques , heureusement , sont la , pour nous dérider de ces tristes atmosphères . AbdelKrim Harouni , président de la Choura , le vrai , l’unique organisme maître du pays , sous les ordres de Ghannouchi , plus confiant que jamais , a souhaité que les partis Attayar , et Ec Chaab se joignent à la majorité actuelle , pour former un Gouvernement d Union et …d exclusions . Bien sûr sous l Autorité Suprême du Grand Marabout …aux dizaines de casseroles , bien que certaines criminelles . Reste à savoirs si les lâchetés prendront le dessus , ou si c est encore possible un vrai sursaut de rejet et de patriotisme . Dans Un horizon de mirages du Désert , en ce Premier jour de l Été , et ses proches priorités de variantes de Soleil , plages , et festivals . Dans l insouciance de l Été , le Désastre est renvoyé , avec ou sans masques à des lendemains… meilleurs ! AD