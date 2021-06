Je suis le jeune, tabassé et dénudé à Sidi-Hassine. Peu importe mon nom car nous sommes tous des anonymes à Sijoumi.J’ai 15 ans et je travaille déjà. Je m’adresse à toi « Ammi » Hicham parce qu’on m’a dit que tu es le grand patron de la « chorta ».Et aussi parce que je sais que tu as des enfants et que tu n’aimerais pas qu’il leur arrive ce qui m’est arrivé.Que Dieu les protège!Ce n’est pas moi qui écris car mon pays ne m’a pas donné cette chance de poursuivre mes études. Mais c’est mon histoire, racontée par une femme de mon pays, qui a été très très touchée par les images qu’elle a vues. »Ammi » Hicham, je trouve que j’ai beaucoup de chance d’avoir échappé à la mort, Grâce à Dieu! Parce que, je ne sais pas si on t’a dit mais Ahmed, lui, est décédé, suite aux coups reçus, surtout à la tête. Ahmed avait 32 ans, il était forgeron, sa seule richesse c’est sa moto. Il allait se marier mais on ne lui a pas laissé le temps de vivre…Rabbi yarhmou et qu’il soit au Paradis! Je ne sais pas si on va dire de lui que c’est un « chahid » ou une simple victime…Lui aussi n’avait rien fait de mal, « Ammi » Hicham, je te jure! Il était sur sa moto avec sa fiancée et la police l’a poursuivi, croyant qu’il était Omar qu’ils recherchaient. Il leur a dit qu’il n’était pas Omar et voulait leur montrer sa carte d’identité. Ils ne l’ont pas cru et l’ont frappé très fort…des coups de poings sur la tête, et même avec un objet…il saignait de partout! Ils l’ont menotté puis ils l’ont jeté !!!Heureusement, quelqu’un qui le connaissait est passé par là et l’a emmène à l’hôpital. Il n’a pas tenu, meskine, et sa vie s’est vite arrêtée !Pourquoi « Ammi » Hicham, les hommes qui travaillent pour toi sont-ils si méchants ? Ils font trop de Karaté ou bien c’est toi qui leur dis de nous faire peur et de nous faire du mal?Il fallait qu’ils nous demandent à nous, les gens de Sijoumi et on les aurait aidé à trouver Omar!On dit qu’il y a quelqu’un à Carthage qui se prend pour Omar. Mais je ne pense pas que ce soit le bon , non plus…S’il te plaît, ne les laisse pas aller le frapper ou le menotter, car il connait ses droits et même le Droit !Donc, je disais que quand Ahmed a été tué, nous avons été à ses funérailles. C’est la règle, nous sommes très unis dans notre malheur. Je trouve que donner de l’amour et de la compassion ne coûte rien et ça fait du bien!De retour de l’enterrement, c’était chaud à Sijoumi! Normal, car les gens n’étaient pas contents qu’on tue Ahmed, un des leurs, gratuitement, en plus, par erreur. Chacun essayait d’éviter la police très présente….Quand soudain, je me suis trouvé nez à nez avec « el hakem » heu…la police. « Arrête-toi! » Je m’arrête direct, et on me fait une » mochta »! Je tombe sur le ciment et là, jai reçu des coups de brodequin sur la nuque et partout! L’un me tenait et l’autre frappait. Ils sont vraiment solides ces brodequins de la police!À un moment, on voulait m’enlever mon pantalon…je ne voulais pas les laisser faire! C’est « hram » de faire ça à un homme, je veux dire à un être humain, tu ne trouves pas « Ammi » Hicham? Wallah que je n’ai ni bu ni pris de drogue!Ils me disaient aussi de vilains mots…Non, non, je ne peux pas les répéter…J’ai trop honte, tu es un grand Ministre et tu as l’âge de mon père…Je ne sentais plus la douleur tellement j’avais mal ! J’aurais pu mourir, tu sais. Je te jure que je n’ai rien fait! Des coups « mouch normal » !Ils mangent quoi les policiers pour être aussi forts?. Moi, en tout cas, je ne ferai jamais un travail comme ça…Je préfère vendre du kaki ou de la menthe.Je n’ai que 15 ans mais je comprends bien des choses. J’avais 5 ans quand il y a eu l’histoire de Sidi Bouzid avec Bouazizi qui s’est immolé . Ensuite, Zine, il est parti! J’étais trop petit pour comprendre. Après, on m’a dit: tu vas voir, on va être libres, vivre bien et ne plus avoir peur…Je veux bien les croire, mais moi, j’ai vraiment peur « Ammi » Hicham, et je ne veux pas mourir.Bon, je n’ai pas pu étudier, c’est pas très grave, je suis un homme et je peux réussir ma vie.. J’aime beaucoup mon pays et je ne veux pas faire comme ceux qui se noient dans la mer, mangés par des poissons…Je ne veux pas non plus aller me cacher dans les montagnes avec des barbus pour faire des explosions… C’est vilain tout ça.Tu sais, les coups, je vais les oublier mais jamais, jamais je n’oublierais qu’on m’a enlevé mon pantalon et on ma traîné, nu, dans la rue !Maintenant, sur Face Book, tout le monde m’a vu.. J’ai trop honte, alors que ce sont eux qui devraient avoir honte!Je suis sûr, « Ammi » Hicham que tu vas les punir, hein? Mais, je voulais juste savoir pourquoi tu les as laissé faire pour Ahmed, pour moi et pour tant d’autres ? On m’a dit que les policiers obéissent toujours aux ordres…A Bouchoucha, j’avoue qu’ils ont été très gentils…un peu trop gentils même! Hehh…ils me suppliaient de me reposer…Désolé, « Ammi » Hicham pour la longueur de la lettre toute simple et respectueuse. Et si tu passes par Sijoumi, viens à la « dar » même si mes parents n’attendent pas spécialement ta visite…Bruxelles, le 11.06.2021Raja Snoussi

