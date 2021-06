Collectif Franck PUCCIARELLI – Toute la vérité sur son décès

Publié par Gilles Munier sur 9 Juin 2021, 10:10am

Communiqué de presse du Collectif Franck Pucciarelli (7/6/21)*

Franck PUCCIARELLI, porte-parole en Europe du Comité Révolutionnaire International fondé en 1994 par Mouammar KADHAFI, en lien permanent depuis nombre d’années avec les Tribus Libyennes et la famille KADHAFI, est mort brutalement le 7 avril 2021, à l’âge de 48 ans, dans des circonstances pour le moins très surprenantes.

Il a été retrouvé sur les rails à 1 km de la gare de BEAUNE (Côte d’Or) (Bien public ?), vers 11 h du matin, le corps coupé en deux, le visage meurtri par plusieurs coups mais intact, (le crâne lourdement atteint : n’est-ce pas l’autopsie qui est en cause ?). Et ce, après avoir passé la soirée et une partie de la nuit en compagnie de sept personnes, dont deux individus aux lourds casiers judiciaires. Portefeuille ??

Très actif militant de la cause du peuple libyen, auteur de nombreuses interventions sur différents média français et internationaux, source crédible et légitime d’informations sensibles reconnues comme précieuses par les autorités policières et judiciaires compétentes et par plusieurs journalistes, (Cash Investigation ?) Franck PUCCIARELLI avait enregistré quelques semaines auparavant une interview de plus de vingt minutes par Richard Boutry pour le média France Soir a qui il a confié que « si on le retrouvait suicidé ça ne serait pas de son propre chef ». (L’info en Question 15 :15)

Cet entretien, non publié à ce jour, dénonçait certains acteurs politiques français bien identifiés très largement impliqués dans l’affaire du financement libyen de la campagne électorale de M. Nicolas SARKOZY en 2007, quatre ans avant l’assassinat de Mouammar KADHAFI par des agents français.

Ce 20 mai 2021, s’ouvre à PARIS le procès BYGMALION, prélude à un autre procès à venir pour lequel

M. Nicolas SARKOZY est également mis en examen, précisément sur le financement libyen de sa campagne de 2007. Au cours de ce procès BYGMALION, Mme Ginette Hess SKANDRANI, membre du présent Collectif, sera entendue comme témoin au fait d’un certain nombre de données sensibles.

Les révélations solides et crédibles faites par M. Franck PUCCIARELLI lors de cet interview, dont certains services de l’État ont été informés, sont susceptibles de fortement contrarier certains acteurs politiques français. Bien que non publiées à ce jour, il se pourrait qu’elles le soient très prochainement.

Ces dernières années, M. Franck PUCCIARELLI a été l’objet de menaces violentes et d’une agression physique en 2018 dans les rues de BEAUNE ainsi que victime d’une opération « drogue dans un verre » pris dans un bar de BEAUNE.

Les circonstances mêmes de son décès et de multiples questions en suspens qui ont été posées au Commissariat de BEAUNE en charge d’une enquête sur les causes de sa mort ont conduit plusieurs membres de la famille de Franck PUCCIARELLI, plusieurs associations et de proches amis à constituer un Collectif Franck PUCCIARELLI, dont l’objectif sera de faire toute la lumière sur les circonstances précises de son décès.

En effet, les informations recueillies par différents acteurs de son entourage ont conduit ceux-ci à formuler de lourds soupçons sur certaines personnes, dont les actes pourraient être mis en cause dans sa mort brutale. L’une d’elles a été contactée par un journaliste, qui s’est vu opposé un refus brutal de tout échange.

Un courrier détaillé a été remis début mai au Commissariat de BEAUNE et une demande a été faite au Procureur de DIJON aux fins d’accéder aux éléments de l’enquête encore en cours et d’obtenir les résultats de l’autopsie, qui ont été annoncés pour fin mai. Et ce, sachant que les policiers chargés de l’enquête tendraient à conclure à la thèse d’un simple suicide, que le Collectif ne peut en l’état des informations précises dont il dispose, tenir pour valide et justifiée. Ce courrier est à disposition de la presse sur demande personnalisée par courriel.

Le Collectif Franck PUCCIARELLI s’engage donc à poursuivre ses investigations aux fins de connaître l’entière vérité sur les circonstances du décès de Franck PUCCIARELLI et sur les responsabilités de différents acteurs dans sa mort : suicide ou homicide ? Telle est la question qui se pose, au regard de la personnalité et des engagements politiques de Franck PUCCIARELLI, à l’heure où s’ouvre un procès pour lequel son témoignage aurait été particulièrement significatif.

Nous tiendrons informée la presse française et internationale des suites de cette affaire, pour laquelle un avocat a accepté de nous accompagner autant que de besoin, jusqu’au dépôt si jugé nécessaire d’une plainte pour homicide avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de DIJON.

Yvette PUCCIARELLI – Nathalie PUCCIARELLI – Ginette Hess SKANDRANI (La Voix de la Libye) – Nicolas DREYFUS (Meta TV) – Christian COTTEN (Politique de Vie) – Thom ALDRIN (Éveil Français TV) – Comité Révolutionnaire International – Comité International pour la Défense des Droits du Peuple Libyen – Autres membres amis de Franck PUCCIARELLI.

