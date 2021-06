R. G. … D’ICI et D’ AILLEURS: Abdelaziz Dahmani

Abdelaziz Dahmani

Curieuse la Vie ! Ces jours ci, nos nombreux Cœurs continuent à palpiter d émotions , vers la Porte d ‘ Auteuil , côté , RG , Roland Garros , ou une jeune tunisienne , de l école de l émancipation de Bourguiba , Ons JABEUR , représente , seule la Tunisie , l Afrique , le Monde Arabe , parmi l élite des meilleures tenniswomen du Monde . Un tennis Mondial peuplé de plus de 50 millions de licenciés , comme source de départs , de cette élite …

Dans le pays de Ons Jabeur, au même moment, une autre femme courageuse, intelligente , bravoure sans limites, Abir MOUSSI , aussi de l école Bourguibienne , se bat à mains nues , contre des reptiles et des Vampires . Qui ont déjà fait plier la Tunisie pour leurs seuls intérêts privés . Des auxiliaires à leurs services , et des janissaires , sabres ou Seifs , en mains pour les défendre .

Tunisie , pillée , au nom des GHenimas , et autres razzous . Et ces bandes , tels des colons conquérants , ont un Chef qui se veut mystique , politique , de guerre , aux multiples visages , et qui porte aussi les initiales de R.G. , Rached Ghannouchi .

Hier , Ons Jabeur , a Paris , a R.G. a continué à se battre pour nous , pour nous faire oublier , une autre Tunisie , qui plie devant tant de malheurs , nous donner des sourires de consolations

Au même moment à Tunis , côté Bardo , une police répressive , ordres de R. G. , a tout fait pour empêcher des dizaines de milliers de tunisiennes , tunisiens , d’ exprimer , leurs ras le bol , leurs dégoûts ,de se révolter contre l ETat lamentable du pays . Et à la tête de ce peuple qui voudrait retrouver , son honneur et sa fierté . Redevenir exemplaire , Abir MOUSSI s est heurtée à la répression . D un service de plus en plus soumis aux ordres et désirât d’ un certain R. G. , qui perd de plus en plus ses nerfs et son self contrôle . Même les Bendirs se sont sentis honteux d avoir été dupés … Parce que le voilà , acculé , d’énoncé , d être à la tête de Ceux qui ont ruiné la Tunisie .

Et l incroyable , cette manif du peuple , de l Espoir , fut maltraitée , par le Service de l Ordre , d un gouvernement , d un ministre de l Intérieur , qui ne tient plus que par la seule Volonté du RG ! Et cette manifestation , qui fera date , fut ensuite snobée , par l essentiel des moyens de l Information du pays , radios et Télévisions .Même la Télé dite Nationale ! est de plus en plus privatisée pour le compte du RG ! Ça ne vous rappelle rien

Rached. Gannouchi. …de plus en plus UBU ROI , main tendue , soit pour être embrassée ou pour donner des Ordres

Abdelaziz Dahmani