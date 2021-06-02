قراءة في ثلاثيّة السيرة النبوية للأستاذ هشام جعيّط : نبيل خلدون قريسة (أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الآداب بمنوبة- تونس)

قراءة في ثلاثيّة السيرة النبوية للأستاذ هشام جعيّط : نبيل خلدون قريسة (أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الآداب بمنوبة- تونس)



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ندوة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس)

لقد عرفتُ الأستاذ هشام جعيّط منذ كنت طالبا بجامعة السربون (باريس 4) سنة 1984 أعدّ رسالة الأستاذية في الآثار العربية الإسلامية واكتشفتُ أطروحته لدكتوراه الدولة الرائعة عن الكوفة، وقد ازددت شغفا به وبعمله عندما اضطررت إلى الدفاع عنه أمام بعض أساتذتي من الجامعة الفرنسية ممّن كانوا يحذّروننا من استعمال عمله ذاك ويطعنون في موضوعيّته ونزاهته العلمية، وهو أمر كنت أضعه في سياق رفض أغلب المستشرقين المعروفين لأيّ مسلك علمي مستقلّ عند الباحثين العرب والمسلمين. وقد تعرّضتُ إلى نفس النقد الجارح أثناء مناقشة رسالتي بما أنّني لم أكن قادرا على عدم أخذ نفس المسلك المستقلّ الذي أبهرني به الأستاذ جعيّط.ثم شاءت الأقدار أن أعرف الأستاذ جعيّط عن قرب عندما كنت أستاذا- طالبا بصدد متابعة محاضراته في سياق التحضير لاجتياز مناظرة التبريز في التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس. وقد كان هناك بيننا تواصل فكري حميميّ بقي متخفّيا وراء ما أتّسم به بطبعي من الحياء واحترام الكينونة المستقلة للآخرين، لكنه انكشف دون سابق إذن منّي أو منه عندما أبلغني أنه اكتشف حصولي على أفضل عدد في الامتحان الذي أجري عن المسألة التي درّسنا إيّاها في تلك السنة الجامعية (1986-1987)، وقد تحوّلت نفس المحاضرات إلى كتاب كان من أكثر كتبه شهرة وضبطا علميّا: الفتنة. قال لي آنذاك: « هو أنت إذن ! »، وقد تكون قولته تلك المدخل الضروري الذي يسّر قبوله اقتراحي سنة 1991 أن يشرف على إعدادي لرسالة دكتوراه الدولة في التاريخ والآثار وعلم الإناسة التاريخي حول: « المجتمع والثقافة في شبه الجزيرة العربية في القرنين السادس والسابع للميلاد » وكان العنوان الأول المتفق عليه قبل التحوير: « العرب قبل الإسلام وفي بدايته إلى آخر الدولة الأموية: المجال الجغرافي، السوسيولوجيا التاريخية والأنثروبولوجيا الثقافية ».وقضّينا معا سنوات ممتعة من المناقشات كلّما انتقلتُ إلى بيته بسيدي أبي سعيد (آنذاك) كي أعرض عليه آخر ما توصّلت إليه في بحثي. غير أنّ الظروف شاءت أن يتخلّى فجأة عن الإشراف على عملي الذي واصلت إعداده بنفس روح المثابرة والشغف العلمي طيلة ستة عشر عاما. وبقيت أجدّد اللقاء به كلّما سنحت الفرصة وكان يسألني مرّة بعد مرّة، جادّا أحيانا ومازحا أخرى: « إلى أين وصلتَ في عملك؟ …هل بلغت به الألفيْ صفحة مثل عمل « برُودِيل »؟ …ماذا كتبتَ لنا عن الطوتمية العربية؟ « . وكنت بطبيعة الحال متابعا وفيّا لجميع أعماله بما فيها حتى الصحفيّة.يمكن اعتبار مجموع أعمال الأستاذ جعيّط، مثلما كتبتُ ذلك قبل سنوات عن أعمال ابن خلدون، عملا موحّدا لا يمكن فصله عن بعضه البعض، بحيث يدور نسقه العام حول إشكالية أساسية تتعلق بالهوية التاريخية للأمة العربية الإسلامية. وبالفعل، نجده يستهل ثلاثيّته في السيرة بالإحالة على كتابه « الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي » (في السيرة النبوية، ج1، الهامش 1).وتتمثل أبرز أعمال الأستاذ جعيّط في المؤلفات التالية:- الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، بالفرنسية: باريس، دار سُوي (Seuil) 1974، وبالعربية: بيروت، دار الطليعة، 1984.- أوروبا والإسلام، صدام الثّقافة والحداثة، بالفرنسية: باريس، دار سُوي، 1978 وبالعربية: بيروت، دار الحقيقة، 1980 (لكن المؤلف غير راض عنها)، ثم بيروت، دار الطليعة، 1995.- الكوفة، نشأة المدينة العربية الإسلامية، بالفرنسية: باريس، مِيزُون نُوف إي لارُوز، 1986، وبالعربية: الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم، 1986 (لكن المؤلف غير راض عنها)، ثم بيروت، دار الطليعة، 1993(منقحة) / 2005 (مزيدة).- الفتنة، جدليّة الدّين والسّياسة في الإسلام المبكّر، بالفرنسية، باريس، دار غاليمار، 1989، بالعربية: ترجمة: خليل أحمد خليل، بيروت، دار الطليعة،1991.- أزمة الثقافة الإسلامية، بالعربية: بيروت، دار الطليعة،2001، وبالفرنسية: باريس، دار فايار(Fayard)، 2004.- تأسيس الغرب الإسلامي، القرن الأول والثاني ھ / السابع والثامن م، بيروت، دار الطليعة، 2004. – في السيرة النبوية، ج 1: « الوحي والقرآن والنّبوّة »، بالعربية: بيروت، دار الطليعة، 1999، وبالفرنسية: باريس، دار فَيار ، 2007.- في السيرة النبوية، ج2: » تاريخية الدعوة المحمدية في مكة »، بالعربية: بيروت، دار الطليعة، 2007، وبالفرنسية: باريس، دار فَيار، 2008.- في السيرة النبوية، ج 3: « مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام »، بالفرنسية: باريس، دار فَيار، 2012، وبالعربية: بيروت، دار الطليعة، 2014.نلاحظ أنّ بعض هذه الأعمال كُتب كلّيا أو جزئيّا بالفرنسية بصورة مستقلة ومباشرة، كما أنّ الجزء الثالث من عمله في السيرة صدر أوّلا بالفرنسية على عكس الجزئين السابقين.سوف نستعرض في هذه المداخلة المقتضبة مسألتين أساسيتين تتعلق الأولى بأسلوب الأستاذ جعيّط في كتابته للسيرة النبوية، ونعرّج في الثانية على بعض المواضيع المعرفية والمنهجية التي وإن كانت في حقيقتها معقّدة فإنّ ما يهمّنا منها هنا هو ما أفضت إليه من النتائج العلمية الكثيرة التي توصّل إليها لأهميتها البالغة ولما تفتحه من آفاق واعدة للبحث والتحقيق والنقاش.في خصوص المسألة الأولى نذكّر بمفهوم الأسلوب، ففي التعريف الذي يطرحه « معجم النقد الأدبي » (بالفرنسية) نجد ما يلي: « تفترض نجاعة الخطاب أن يكون مناسبا للموضوع وللجمهور… ينبغي أن توافق كلَّ جنس من الخطاب لغةٌ وأسلوبٌ محدّد » ( ).ويبدو لي مبدئيا أنّ هذا المعيار كان بالفعل هاجس الأستاذ جعيّط في جميع كتاباته وخاصة في ثلاثيته الأخيرة: فقد سعى إلى نحت أسلوب مميز في الكتابة يتسم بالنجاعة على أساس استهداف أوسع جمهور ممكن بلغة مبسطة وفي نفس الوقت دقيقة، ودون التنازل عن الضوابط المعرفية وخاصة المنهجية التي تتطلبها الكتابة الرفيعة في المواضيع الجوهرية.غير أنّنا، معشر المؤرّخين، لا نكاد نتحدث أصلا عن الأسلوب على عكس شغف زملائنا اللغويين والباحثين في الآداب بمثل هذا الموضوع، بل تجدنا نركّز اهتمامنا على مسألة المنهج وعلى مبحث المنهجيّة وفق المقاربات المتعارف عليها في العلوم الإنسانية عموما. لكنّ ذلك ليس بعيدا عن مسألة الأسلوب وعن مبحث الأسلوبية، بل نلحظ في الحقيقة تقاطعات كبرى بين المسألتين والمبحثين.عادة ما يبادر الأستاذ جعيّط بكتابة أعماله باللغة الفرنسية وبالرغم من شغفه بالكتابة بالعربية فقد يكتفي بالمساعدة على ترجمة أعماله إليها، عدا عملين اثنين فيما أعلم وهما تأسيس الغرب الإسلامي (جزئيّا) وثلاثيته في السيرة اللذين كتبهما مباشرة بالعربية.لذلك فالحديث عن أسلوب جعيّط اللغوي والاصطلاحي إنما يجرّنا إلى الانتباه إلى الفروق والتوافقات الأسلوبية –وليس المنهجية في هذه الحالة تحديدا- بين ما يكتبه بالفرنسية وما يكتبه بالعربية وهو ما لاحظته شخصيا في خصوص استعمال بعض التعابير وتراكيب الجمل. فعلى سبيل المثال: نجده يخيّر استعمال مصطلح « العلمانيّة » في النص العربي (مثلا: في السيرة، ج2، ص 7، وج 3، ص 10) مقابل مصطلح « اللائيكية » في النص الفرنسي (ج3، ص 16) ربما لكونه يعتبر الغربيين أكثر فهما للفرق بين المصطلحين في حين لا يكاد القارئ العربي يفهم معنى « اللائيكيّة ». كما أنّه يعرّب مصطلحات أخرى دون ترجمتها مثل: « أركتيبا » (archétype) (ج1، ص 17) و »كاريزما » (charisme) (ج3، ص 11) و »ميت » (mythe) (ج2، ص 117) و »النيوليتية » (néolithique) (ج2، ص 8 ) و »ثيوقراطية » (théocratie) (ج3، ص 12) وغيرها، اعتبارا لفقدان مرجعيّتها المعرفيّة في الفكر العربي. ويناقش مدى مطابقة ترجمات مكرّسة لمصطلحات دقيقة في الثقافة الغربيّة مثل مقابلة « مقدّس » لمصطلح (sacré) أو « وحي » لمصطلح (révélation) أو « نبيّ » مقابل (prophète) الخ… مع العلم أنه لا يكاد يستعمل مصطلح « رسول » (يناقشه بصورة عرضيّة في الجزء 1، ص 77-78 وفي الهامشين 55-56) بل يكتفي في مجمل عمله بالحديث عن النبوّة وعن « النبيّ » محمد. وفي خصوص الأسلوب الخطابي، نلاحظ بيسر أنّ للأستاذ جعيّط أسلوبا غير معقّد أي أنه لا يرغب في تعجيز القارئ العادي أمام صرامة المنهج التاريخي الأكاديمي ودقة اللغة الاصطلاحية التي يلتزم بها كبار المتخصصين في العلوم الإنسانية عموما. بل يسعى أن يكون أسلوبه جذّابا، ممتعا، مستفزّا، قريبا من الروائية، مبدعا بذلك جملا تقع تراكيبها في الوسط بين النسق التقريري والأفق الإيحائي. وكثيرا ما تستبطن تراكيب جمله تركيب الجملة الفرنسية فهو لا يهتم كثيرا بقواعد الكتابة « المعيارية » في التقليد العربي بل يشغله أساسا إبلاغ الفكرة الجديدة والطرح الإشكالي المحيّر. كذلك ينحت الأستاذ جعيّط تعابير خاصة به مثل قوله: « قبل كلّ حساب » (مثلا ج2، ص 7). وهو كثيرا ما يعبّر عن وثوقه بما يقدمه للقارئ في مثل قوله: « من دون شك كانت خزاعة مسيطرة على المكان كما سيطرت على مقر العزى في نخلة، ومن دون شك كانت هي القبيلة الدينية .. » ( ج2، ص 120). ولعلّ الوثوق والقطعيّة في استعماله: « إنّ.. » و « لا شكّ.. » (مثلا ص 145) يعطي القارئ طمأنينة معرفية لكنّ الاستاذ جعيّط كثيرا ما يعدّل مواقفه الصارمة باعتماد الخطاب الذاتي: « رأيي أنّ.. » (ص 144)، والتنسيب: « .. من الممكن »، وكذلك بطرح التساؤلات الكثيرة، وخاصة بالعودة المستمرة إلى المصادر: « كلّ مصادرنا تتّفق على أنّ.. » (ص 144). هذا مع الملاحظ أنّ تعبير « بلا شكّ » في الفرنسية (sans doute) يضمر في حقيقته وجود بعض الشكّ (على عكس التعبير: « من دون أيّ شك »: sans aucun doute الذي نجده مثلا في الجزء2، ص 117) وهو ما قد لا ينتبه إليه القارئ العربي.ويقول في مقدمة الجزء الأوّل من عمله في السيرة النبوية: » ولقد أكّدت كثيرا في هذا المشروع على الدقة وجزالة الخطاب، وابتعدت عن الأسلوب الوهّاج المشوب دوما بالضبابية. وحده القرآن جمع بين دقة التعبير والكلمة المثيرة والعمق الكوسمي والوضوح الكامل البيّن. وهذا من أهمّ خصائصه » (ج1، ص 7). ولعلّ الأسلوب القرآني الذي أشاد به هنا كان ملهمه في نحت أسلوبه الخاص.في خصوص المسألة الثانية (المواضيع المعرفية والمنهجية) ومن منظور عام، تتميز الثلاثية التي كتبها الأستاذ جعيّط في السيرة النبوية بكونها جاءت ثمرة عمل متدرج ومتناسق على امتداد أربعين سنة – قضّى منها عشرين سنة في كتابة ثلاثيّته هذه كما يقول في مقدمة الجزء الثالث (في السيرة، ج1، ص 6)- انتقل فيها بصورة معكوسة تأريخيّا (أي زمانيّا) من الفترة الحديثة والمعاصرة إلى الكلاسيكية ثم إلى الفترة المبكّرة من التاريخ الحضاري العربي الإسلامي. وقد كانت أطروحته عن الكوفة إعلانا لهذا المشروع باعتمادها نفس التمشّي التراجعي مثل عملية إخراج شريط حكائي درامي ينطلق من خاتمة الأحداث ليكشف تدرجيا للمتفرج عن البدايات ويسلمه بذلك مفاتيح الفهم النهائي. وهذا هو نفس الأسلوب أو المنهج الذي يعتمده عالم الآثار حين ينطلق من الطبقة الأحدث ليحفر تدريجيا في الطبقات الأسبق ويخرج بذلك كنوزها إلى النور ومعها مفاتيح فهم اللحظة الموالية. كما أنّه أيضا منهج عالم التحليل النفسي الذي ينبش في الطبقات المتراكمة للذاكرة الواعية وخاصة اللاّواعية حتى يصل إلى أصول المشكل أو جذوره ومفاتيح حلّه. وكما رأينا، ينطلق الأستاذ جعيّط من مناقشة المصطلحات والمفاهيم أو المتصوّرات (concepts) التي تسوقها في الثقافتين العربية-الإسلامية والأوروبية حتى يفتح إمكانيات جديدة لفهم الظواهر التاريخية المدروسة. وهذا هو منهجه التفهّمي الذي يسعى إلى إرسائه بالرغم من وجود عوائق إبيستيمية كثيرة.وفي هذا الإطار، نجد الأستاذ جعيّط يوضّح في نفس الوقت منهجيته ومشروعه بقوله: » وقد حاولنا في هذا الكتاب الاعتماد على المعرفة واستنباط منهج عقلاني- تفهّمي لم نجده لا عند المسلمين القدامى من أهل السير والتاريخ والحديث، ولا عند المسلمين المعاصرين. وأكثر من ذلك، إنّ المستشرقين على سعة اطلاعهم، لم يأتوا ببحث يذكر في هذا الميدان. وتبقى دراساتهم هزيلة، مقارنة بفحول الفكر والتاريخ في الغرب. وقد اعتمدنا على منهجية هؤلاء في مواضيع أخرى لأنهم لم يهتموا بالإسلام إلاّ قليلا » (في السيرة، مقدمة الجزء الأول، ص 12).والذي نراه في هذا المستوى أنّ ما أقدم الأستاذ جعيّط على إنجازه في عمله هذا في السيرة النبوية كان تأسيسيّا رغم وجود محاولات أخرى لا تنكر، وبالرغم أيضا ممّا يمكن أن يُناقش فيه، وهو هدفه النهائي على كلّ حال: أن يفتح أفقا معرفيّا مغايرا.ذلك أنّ الأستاذ جعيّط عادة ما يصرّح بأنّ القارئ العربي لا يكاد يفقه ما يُكتب له في المسائل الفلسفية والتاريخية أو في العلوم الإنسانية عموما نظرا إلى فقر خلفيّته المعرفية على عكس القارئ الأجنبي. وهذا صحيح بصفة عامة، وإنّي أعتقد أنه يعود أساسا إلى ضعف الانتاج العلمي الجادّ باللغة العربية في مختلف المجالات العلمية بما فيها العلوم الإنسانية. وفي هذا يقول الأستاذ جعيّط: » ولقد تردّدت كثيرا بين الكتابة بالعربية أو بالفرنسية. فالعربية فقيرة جدا في كل ما هو مصطلحات في الفلسفة والعلوم الإنسانية التي انتشرت في الغرب لكثرة استعمالها وكثرة استيعابها، فدخلت في الحياة الفكرية العامة، ولذا تجد دائما صدى في نفس القارئ حتى من المثقف المتوسط. والخطاب يكون عادة موجها إلى من له ثقافة مسبقة في حقل العلوم الإنسانية، وإلاّ بات مبهما أو وسم بأنه أجنبي وكان ذلك وصمة عار » (في السيرة، ج1، ص 7-8).وفي الحقيقة، ينبغي ألاّ يغيب عنّا أمر أساسي في رأيي وهو أنّ الأستاذ جعيّط فيلسوف في مجال التاريخ، فهو متأثر بأعمال فلاسفة التاريخ والمؤرخين الفلاسفة المتفتحين على الاختصاصات المتعدّدة من ابن خلدون إلى هيجل وماكس فيبر ومارك بلوك وفرناند بروديل الخ.. ورغم أنه يقول في مقدمة الجزء الأول: » فهذا الكتاب وما سيتبعه كتاب علمي وليس بالدراسة الفلسفية.. » (في السيرة، ج1، ص 8)، إلاّ أنّه يستطرد قائلا: » وقد حاولت في الماضي أن أفكر فلسفيا في الوحي واعتبرته جدلا بين أعماق الضمير المحمّدي، وهو الإله الداخلي، وبين الإله الخارجي فيما وراء العالم » (نفس الصفحة). غير أنّ هذا التوجّه الفلسفي ليس من الماضي فحسب إذ نجد الأستاذ جعيّط يقول في بداية نفس المقدمة: « …اعتمادي المقتصر على القرآن كمصدر كما على التاريخ المقارن للأديان، والانفتاح على أفق الثقافة التاريخية والأنتروبولوجية والفلسفية » (ص 7)، بل هو يعلن توجّهه الفلسفي الظاهراتي (la phénoménologie) بصراحة: » سيتّجه مجهودنا إلى مقاربة تاريخية معتمدة على النصوص وعلى المقارنة، وإلى مقاربة ظواهرية » (ص 18). وهو يستشهد بإدموند هوسرل (Edmund Husserl) ويذكر هيغل (Hegel) عند نقاشه لقضية العلاقة بين الوحي والغريزة (مثال النحل في القرآن) (ج1، ص 121، الهامش 3). والمنهج الظاهراتي فيما نعلم يروم دوما دراسة الظواهر من داخلها، وفي حالة العمل التاريخي فهو يبحث عن الروابط الداخلية والحميميّة بين الظواهر وفي نفس الوقت عن أسس منطقية أو تبريرات تخصّ كل ظاهرة على حدة. ومثل هذا التوجّه النظري قد يستفزّ الذين تعوّدوا على مركزيّة الذات بالمطلق والإقصاء المنظومي للآخر المختلف. وينبغي أن نذكّر بأنّ الأستاذ جعيّط قارئ جيّد لمجمل الإنتاج الغربي في مختلف مجالات العلوم الإنسانية بما فيه طبعا علم النفس وعلم النفس التحليلي (psychanalyse) والهرمانوتيقا أو التأويلية (herméneutique) بشقّيها الفلسفي واللغوي-العلاماتي. لذلك نجده يستشهد على سبيل المثال بكلّ من « فرويد » (Freud) و »ميشال دو سرتو » (De Certeau) و »ميشال فوكو » (Foucault).وهو بالخصوص متطلّع إلى إنجاز عمل نقدي في الإسلام شبيه بذلك الذي أنجزه « يوليوس فلهاوزن » (Julius Wellhausen) وكبار النقاد الألمان وغيرهم من علماء فقه اللغة المقارن ونقد النصوص (« الفيلولوجيا » philologie) وعلم الأديان المقارن على النصوص المقدسة في اليهودية والمسيحية وغيرهما من الأديان عدا الإسلام الذي بقي فيه مثل هذا العمل خاضعا للريبة الشديدة سواء حاول مسلم القيام به أو تجرّأ مستشرق تفجير الألغام في ساحته. لذلك أفرد الأستاذ جعيط في الجزء الثاني من كتابه في السيرة فصلا خاصا وسمه بعنوان معبّر جدا: « تحليل تاريخي للقرآن المكي » يذكّرنا طبعا بكتاب الباحث الألماني « تيودور نولدكه » (Nöldeke): « تاريخ القرآن ». وهو يصرّح بوضوح أنّه يروم إكمال ما نقص في عمل الباحث السويدي « تور أندري » (Tor Andrae) (في السيرة، ج 2، ص 165-166).وبالفعل، يبدو لي أنّ الاستاذ جعيّط يوجّه خطابه في معظم الأحيان إلى المستشرقين مباشرة فيجادلهم ويصحّح أخطاءهم (مثل البريطاني « مونتغومري وات » Montgomery Watt) أو يجرّحهم (مثل الدنماركية-الأمريكية « باتريسيا كرون » Patricia Crone التي أفرد لعملها عن « التجارة المكّية » هامشا نقديّا مطوّلا ولاذعا في كتابه في السيرة، ج 2، ص 334-336) أو يوافقهم أحيانا أخرى (مثل الفرنسية « جاكلين شابّي » Chabbi)، وهو يلومهم بالخصوص على عدم جرأتهم في نقد المصادر الإسلامية دون نفيها بالجملة كما يفعل بعضهم، ويلومهم أيضا على عدم جرأتهم في الربط بين الظاهرة الإسلامية والظاهرة الدينية في العالم وخاصة منها المسيحية. ولعله من الدلالة بمكان في هذا السياق قوله مثلا: » أما الاستشراق الأكاديمي فشيء آخر: فضاؤه الفكري أضيق وهو يبحث عن حقائق تفصيلية، لكنه في بعض الأحيان يعبث بموضوع بحثه فينفلت من كبرى تقسيمات العلوم ويبقى مجاله مهمشا إلاّ عند كبار علماء الساميات من مثل نولدكه وفلهاوزن » (في السيرة، ج 2، ص 10-11).ولئن كان الأستاذ جعيّط ينقد المصادر الإسلامية بأسلوب ذكيّ وعميق، إلاّ أنّه لا يفصّلها في الهوامش. وقد يعود اختياره عدم تفصيلها إلى ضخامة الملفات التي بحث فيها في عمله هذا وتشعّبها اللامتناهي، إضافة إلى استهدافه الجمهور الواسع من القرّاء، مع الملاحظ أنه انتقل من عرض الإحالات البيبليوغرافية في آخر الكتاب في الجزئين الأوّلين إلى وضعها في أسفل الصفحات في الجزء الثالث من ثلاثيّته في السيرة النبوية، وأعتقد أنّ هذا الاختيار هو الأفضل كي يتسنّى للقارئ المختصّ تحديدا متابعته والتحاور مع أطروحاته. كما نجد نفس هذا التمشّي المُجمِل في تعامله مع المراجع أيضا حيث لم يتعرّض إلاّ لما رآه الأهمّ ولم يوسّع بذلك دائرة الإشارة أو الاعتماد على الكثير ممّا كنّا نودّ أن يشير إليه أو يعتمده في مواضيع كثيرة وخاصّة الدراسات العربية التي كاد يهملها تماما عدا ذكر بعضها النادر مثل عمل صالح أحمد العلي عن « دولة الرسول في المدينة ». لكن، بصفة عامة، يتميز الأستاذ جعيّط بسعة اطلاع واسعة جدا وبقدرة نادرة الوجود على استيعاب مختلف الأعمال في مجالات علمية متنوعة ممّا يدل على تفتحه الفكري والمعرفي واللغوي المثالي وسعيه الصادق نحو تطوير جذريّ لعمل المؤرخ العربي والمسلم، فهو بذلك يدعم الرافد التونسي المساهم في تأسيس مدرسة تاريخية عربية معاصرة نجد بين أبرز الأسماء التي تمثلها في روافد المشرق بشكل خاص مؤرّخو العراق الكبار أمثال صالح أحمد العلي وعبد العزيز الدوري وجواد علي، وإن كان الأستاذ جعيّط لا يكاد يعير هذا الأخير نفس الاهتمام رغم أنّني سمعته يصرّح بتقديره الكبير لعمله غير المكتمل عن السيرة النبوية.ولئن سعى الأستاذ جعيّط إلى تجنّب تكرار محاور السيرة كما نجدها مبوّبة في أكثر المصادر والمراجع المتداولة، إلاّ أنّه أبقى على مخطّطها العام دون تغيير كبير اقتناعا منه أنّ نقدها لا يعني إلغاءها وأنّ تاريخيّة الرسالة المحمّدية لا تنفي تاريخيّة الأحداث أو الفاعلين فيها، فهو ناقد تاريخي جريء بلا شكّ (انظر تحليله لمسائل كثيرة مثل قصة الوحي في الغار والدعوة السرّية وقصة الغرانيق والهجرتين إلى الحبشة وإلى يثرب الخ..) لكنه ليس عدميّا كما يتوهّم بعض قارئيه المتسرّعين. وإذا كان أيضا، من منطلق قناعاته التطوّرية، قد صدم بعض هؤلاء الرافضين للتجديد في مجال كتابة السيرة النبوية عندما ربط الدعوة المحمديّة بالسياق التاريخي وبالخلفيّة الدينيّة السابقة والمعاصرة لها، إلا أنّه كان في نظري أكثر وفاء لروحها التحرّرية من أدعياء حمايتها والوصاية عليها.والأستاذ جعيّط، بالتأكيد، عاشق للحكايات الكبرى، تستهويه الروح الأسطورية أو الملحمية، لذلك تراه يركّز على وحدات حكائيّة (topoi/thèmes) نجدها تتكرر على امتداد عمله. ولذلك أيضا، يميل بحكائيّته المغرية للقارئ إلى الدوران به عبر مسارات متشعّبة حتى ينتهي به إلى تجلية المعاني الرئيسية تدريجيا دون أن يرهقه في التفكير المعمّق لربط الوحدات ببعضها والبحث عن مفاتيح الحكاية (مثلا في طرحه لمسألة الوثنية العربية وتأثير الدين المسيحي في الجزئين الأول والثاني أو في بيانه المتدرج في الجزء الثالث لطبيعة الصراع بين المسلمين في المدينة وما حولها ومختلف المجموعات المعادية لهم: قريش والقبائل اليهودية والمنافقون والأعراب). وفي الحقيقة، يستعرض الأستاذ جعيّط المحاور الرئيسية لهذه الوحدات منذ البداية بقوله: « .. لذا اتجهت أكثر فأكثر إلى تصوّر أغراض معينة لا بدّ من التعمّق فيها: الوحي والنبوة، معاني القرآن، تاريخيّة النبوّة والنبيّ.. » (في السيرة، ج 1، ص 7).لكنّ التوجّه الحكائي لديه لا يعني السرديّة الخطيّة التي يرفضها. وهو ينأى بنفسه عن اجترار الروايات التقليدية التي تحفل بها كتب السير والمغازي والتاريخ الإخباري التي ينقدها بشدة. إنّما الذي يسعى إليه في الأخير هو استخراج لبّها واستصفاء شهدها وتنقية شوائبها ثم تقديمها في سياق إشكالي عقلاني مجدّد.ومن منطلق شغفه بالنفَس الملحمي في التاريخ، يبدو الأستاذ جعيّط، حتى عند تحليله السوسيولوجي للجماعات المختلفة، ميّالا إلى إسناد دور مميّز للأفراد وللنخبة وخاصة ما يسمّيه بالأرستقراطية (ج، ص 100) – أو « النبلاء » (nobles) في الطبعة الفرنسية (ج3، ص 192) مقابل « الأشراف » في الطبعة العربية (ج3، ص 132)- التي يراها حتى عند البدو بل عندهم أكثر ممّا هي عند السكان الحضر (ص 116)، وهو يتعاطف معها ومع الأقليّات اليهودية بالأساس في مقابل نقده ممارسات يراها سلبية من قبل الجماعة المسلمة في الفترة المدنيّة (انظر خاصة الجزء الثالث من عمله في السيرة، البابان الثاني والثالث).كما أنّه يقرّ بتركيزه على الدور الشخصي للبطل المؤسس -النبي محمد- حيث يقول مثلا: « وهنا ما أريد الإلحاح عليه أنّ النبي لعب دورا استثنائيا فريدا في بلورة الإسلام خلافا لأغلب المؤسسين، إذ أنّ الخط الأصلي القرآني في المعتقد والعبادات واضح آمر مفصّل، لا يمكن مسّه » (في السيرة، ج1، ص 8)، وإن يبدو أنّ ذلك لا يمثّل لديه قناعة تامّة في خصوص شخصيّتي النبي محمد وبوذا تحديدا، حيث يقول في موضع آخر بأسلوبه المثير: » ولا نرى، خلافا لوات، وفي هذه النقطة اتفاقا مع كرون، أيّ وجود لأزمة اجتماعية أو دينية أو نفسية تفسر ضرورة ظهور دعوة راديكالية مثل الإسلام. ولكنّ التغيّرات الفكرية قد تنبثق بالعكس في جوّ الفراغ والدعة وتلعب فيها الشخصيات الاستثنائية دورا حاسما. السياق الفكري والوجداني ليس كالسياق السياسي، ونابوليون ليس كمحمد. فكبار المصلحين والمبدعين في الدين والفكر يظهرون في غفلة من التاريخ، في أماكن نائية عن ضوضائه وهيجانه، لكن باتصال ولو قليل بتأثيرات في ميدانهم. من دون هيكلة الهندوسية في زمانه لم يكن ليظهر البوذا، ومن دون المسيحية الشرقية-السورية لم يكن ليظهر محمد، وإلاّ فلا نرى كمؤرّخين حلاّ للإشكال. ونحن نلحظ أنّ عالما مثل تور أندري يحلل عن كثب القرابة القريبة بين افرائيم مثلا وبين القرآن الأوّلي، لكن لا يجسر أن يقرّ بتأثير واضح مباشر من المسيحية الشرقية على القرآن. بالنسبة للمؤرخ الموضوعي، لا يمكن الانفلات من إقرار هذا التأثير، وهو ليس بالتأثير السطحي وإنما العميق والمستبطن بقوة، وإلاّ عاد محمد غير ممكن في بلده وفي زمانه، أو وجب على المؤرخ الإذعان والإقرار بألوهيّة القرآن مبدئيا ونهائيا والتوقف عن كل بحث » (في السيرة، ج2، ص 163-164). ويشرح الأستاذ جعيّط موقفه هذا المنهجي بقوله: » ويجب على القارئ أن يقتنع بأنّ هدفنا ليس المسّ بالمقدّسات الإسلامية ولا بالذات النبوية، وليس إقامة أحكام تقريظيّة ولا سلبيّة بالمثل. فالعلم يحاول أن يفسّر الأمور لا أن يحكم عليها. وكم جُرحنا من بعض كتابات المستشرقين الذين سمحوا لأنفسهم أن يسلّطوا آراءهم على شخص محمد من وجهة أخلاقية أو دينية… » (في السيرة، ج2، ص 6).يبقى السؤال البديهي التالي: إلى أيّ مدى التزم الأستاذ جعيّط عبر أسلوبه المبتكر والمميّز بنفس هذا التوجّه المنهجي والمبدئي العلمي الموضوعي والمحايد والبعيد عن الأحكام الأخلاقية أو الذاتية؟ يبدو لي شخصيا أنّه كان صادقا في توجّهه العقلاني المتّزن على امتداد كامل عمله وإن كانت جرأته تصدم التقليد السائد والفكر المحنّط. فهو على كل قد ألقى بحجره في مستنقع تراثنا الآسن، ويكفيه شرفا أن فعل ذلك دون تردّد أو وجل في زمن الرداءة الفكرية والشعوذة الدينية. أمّا ما عدا ذلك فلا يهمه من قريب أو بعيد، وما على المنتقدين له بحدّة ودون تمييز إلاّ أن يقدّموا البديل في نفس المستوى من الجرأة النقدية والموضوعيّة العلمي