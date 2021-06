HICHEM DJAIET EST PARTI … , laissant Les “ ARRIVISTES, ARRIVER “ en MASSES: par Abdelaziz Dahmani

En peu de jours , La Marsa , petite Ville de Banlieue …à perdu Deux Monuments de l Histoire contemporaine de la Tunisie, et plus … D abord AHMED MESTIRI , Une de nos meilleures consciences en politique …propre Et ce jour HICHEM DJAIT, 86 Ans , Historien , intellectuel , Islamologue . Du très Haut de gamme dans ses spécialités , reconnues Et certaines de ses Œuvres sont devenues des références mondiales tels “ La Grande Discorde “ ou “ La Vie de Mohamed “.

De l Histoire sans complaisances et sans falsifications . De la Grande Discorde , ou jour même du décès du Prophète , nous subissons , encore , de nos jours , les divisions ensanglantées … Hichem Djaiet a présidé vers la fin de carrière “ Beit El Hikma “ , après avoir été un intellectuel, engagé, insoumis , ne fuyant pas les responsabilités. L immense Amadou Hampate Ba , aurait pu lui consacrer son fameux mot “ Un vieillard qui meurt , c est une bibliothèque qui brûle “ . Hichem , pas si vieillard que ça , je suis même de peu son aîné ! IL n’ a jamais manqué d humour , genre anglais , plus souriant que rire franc . On s est côtoyé pendant quelques mois à Paris , à Jeune Afrique. Mais il s est senti du genre , mal à l aise , et n a pas accepté d être régenté , même avec tous les aménagements dus à son prestige , par un autre , aussi récent grand disparu , de nos dernières semaines : Bechir Ben Yahmed , autre Marsois , mais lui d importation.

Hichem Djaiet , je suis ému par son départ, pour diverses raisons , d amitié , respect , repas et rires partagés. Départ vers les Grands Cieux . Vers ceux aussi , de l Aube de l Islam dont il connaît la réelle Histoire et ses méandres . IL fut aussi critique averti , de nos années contemporaines . Dans ses foisonnements intellectuels , esprit éveillé , on lui doit quelques bons mots , celui notamment de “ Les Arrivistes sont Arrivés “ . Ces Arrivistes , peu nombreux , dans les années 70/80 étaient alors désignés des doigts, avec ironies et quolibets . De nos jours les Arrivistes se bousculent par milliers, au portillons des « faux paradis “. Pas celui de Hichem , et des esprits propres . Adieu Hichem . A