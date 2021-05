OFFICIERS SUPERIEURS RETRAITÉS TUNISIENS …… OUI ! LA “ MUETTE “ DOIT HURLER SA COLÈRE CONTRE LES GHENIMAS des PILLEURS ! par Abdelaziz Dahmani

Des politicards tunisiens , spécialistes de l ouverture des portes ouvertes , du genre “ eaux tièdes “ , mêlées aux eaux sales , sont choqués que des Officièrs Supérieurs de l Armée Tunisienne ,par surcroît Retraités , aient émis opinions et tiré une sonnette d Alarme , contre la Situation , dramatique , anormale de la Tunisie actuelle . Tunisie laissée aux mains , sales , d autres politiciens , certains véreux .

Et complotant pour que tout le pouvoir leurs revient , en premier . Goinfres , voraces , de l appétit des non jamais satisfaits de leurs VOLS , BUTINS , GHENIMAS … . Mais leurs enrichissements , corruptions , pillages , ne leurs suffisent pas . Le Pouvoir devient nécessaire pour eux , pour protéger leurs fortunes mal acquises … Classique ! Les reproches ?

L armée , même en retraite , n a pas à se mêler de la Politique ! Ces poli… se croient en Suède ou Norvège , pour se sentier vierges effarouchées ? Se laisser , politicards se débrouiller entre eux , s entendre sur le dos de la vache ex belle laitière , devenue cadavérique .. L Armée , Officiers en retraites ou non ! a , ont droits de regards . Quand le Danger de l Anéantissement devient visible , de plus en plus proche . Et c est le cas de la Tunisie de nos jours ! Je connais , des officiers , de ma génération , devenus retraités . Ils sont avant tout des citoyens , ayant leurs idées , leurs opinions , leurs convictions , leurs souffrances intérieures , concernant l Etat devenu lamentable de leurs pays . Pourquoi , seraient ils les SEULS , devant le pourrissement , à ne pas exprimer , leurs colères , contre les pilleurs , à cols blancs , certains fausses sebhas en main …

Officiers qui doivent se taire ! , sous couvert qu ils sont militaires ! , appartenant au Corps de La Muette !!! Ces Officiers en retraite , en plus , ne peuvent être putschistes , pour la raison ,qu ils n ont plus à diriger des cohortes de chars pour aller occuper Présidence et Parlement , ou une aviation pour faire traire Radios ou T. V, aux ordres … Et cela , bien que le Parlement actuel , devenu à débarrasser , nettoyer , de toutes les petits monstres , qui le peuplent , devenus , bien que élus , mais ennemis de ce peuple tunisien qui les ont élus ! Merci , Chers Officiers Supérieurs , de rejoindre notre “Armée “ de citoyens , et dont les têtes bouillonnent de Colère , contre les Usurpateurs , et les fanatiques d un autre Âge qui veulent dresser des potences contre tous ceux qui s opposent à leurs tristes Vanités et Haines …. De ce que fut la Tunisie Propre et des Officiers tant Républicains …

Abdelaziz Dahmani ,