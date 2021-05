GHANNOUCHI sur le TRiSTE CHEMIN de … DAMAS: par Abdelaziz Dahmani

Quel est le Criminel en Chef ? Comment s appelle t il ? , qui en 2012 et 2013 , a ouvert largement les aéroports de Tunisie pour « l EXPORT « , tel du bétail consentant , de Milliers de Tunisiens “ , jeunes combattants “ , barbes taillées , , auréolés des vertus de leurs théories criminelles , d aller en SYRIE , pour abattre le Régime de BASHAR El ASSAD . Oui , comment s appelle ce Chef , Tunisien , parti prenante de l ignoble Guerre de Syrie , déclenchée , non hasard , à la suite des feux contagieux qui se sont subitement , allumés en Tunisie , Égypte , Yémen , Libye , et…Syrie . Oui , Qui ? Bilan ! Une Syrie , un des plus joyaux du monde arabo islamique , par le Savoir , Culture , Raffinements , Histoire , Arts culinaires , musicaux , ecrivains , poètes , cinéma … Un pays béni et un peuple globalement vaillant . Cette Syrie , suite à un sale , ignoble complot , ayant a sa tête à Washington , son corps , combattants Arabes , et ses portes feuilles , à coups de dizaines et dizaines de milliards , du côté des Émirs du Golfe ! Bilan de cette sale guerre , des millions de réfugiés , 400.000 morts , un pays détruit , et un vainqueur : Bashar , avec l aide de la Russie et de l Iran … Iran , Syrie , ennemis de Qui ? …Estimation pour la reconstruction est de l ordre de 360 milliards de dollars .Le prix des folies meurtrières , et la Tunisie des Frères , fut complice . La Tunisie Nahdhawiste , de Rached Ghannouchi , appelons , un chat , chat , à participé très largement à cet ignoble désastre , Crimes de guerre , inhumains . Les tunisiens , partis des rives tunisiennes , via la complaisante Turquie , étaient parmi les plus nombreux , des milliers , et même la logistique des “ repos des Guerriers “ . Et à ce jour leurs crimes sont considérés parmi les plus barbares . Cela a pourri les atmosphères meme en Tunisie . Les criminels , tunisiens , terroristes , sont devenus légions dans le monde , notamment de Nice à Rambouillet …Quelqu un assumera t’il , un jour , ce rôle mega-criminel . ? Les pires criminels , pour la détente de leurs tristes Âmes , ont leurs amuseurs , leurs comiques . Qui ce souvient de l Appel Urgent de Moncef Marzouki , alors Président de la Fepublique , . choix de Rached Ghannouchi , qui 3M , scotché a Carthage. , a demandé en « urgence « à BasharvEl Assad , de quitter Damas , en urgence , la laisser à ses Ennemis , de la Qaada , Frères Musulmans , dont la branche En Nahdha , Salafistes . Laisser Damas , Alep , Homs , aux terroristes islamistes et venir s installer , hôte du déshonneur …à Sidi Dhrif ! Huberlu Roi de nos tristes mascarades .. Pourquoi , ce dimanche , 30 mai , je suis revenu , sur le drame syrien ? Ce pays ruiné par des Arabes fanatiques , qui tels des polichinels , étaient , et sont encore , manipulés par d autres forces , d autres maîtres . Qui se veulent , eux , être , chez eux des Démocrates . En 2011 , les États Unis , de Obama et Madame Clinton , avaient leurs cohérences , leurs idées de ce que devait être le monde …soumis , leurs Stratégies . L idée globale est de se débarrasser , des régimes , dits forts ou dictateurs . La guerre de l Irak , autre mega désastre ne leur a pas suffi ! . Alors Cap décidé, vers les depards de Ben Ali , Moubarek , Kaddafi , Bashar El Assad … Et Et que vive pour les Américains les Règnes des Frères Musulmans ! IL manquait à l Opération les nerfs de la Guerre ? . Les riches Arabes monarchiques du Golfe sont la , pour ouvrir leurs cavernes d ‘ Alis Babas …. Avant Hier , 28 Mai 2021 … Bashar El Assad , fut réélu de nouveau Président de Syrie , réélu , à 95 , 1 % des 14 millions des votants sur un total de 18 , 1 d inscrits … Le vote était réel , même enthousiaste , de longues files attendant le vote , les rires de belles syriennes affranchies , puis une grande Mega Fête a eu lieu , Place des Ommeyades de Damas … Victoire , hélas , dans un pays ruiné ..Moscou , de Poutine , l allié à dit que ce Succès de Bashar est « convainquant « . Et , Washington et Européens , les alliés de la guerre de destruction de la Syrie , ont jugé cette élection « pas libre « . L éternel jugement moral de l Occident . Bien qu ils tolèrent , comme leurs amis , alliés , tant de régimes dictatoriaux , corrompus à l Extrême . La morale à la Carte. ! Personnellement , naguère , j ai jamais été Partisan ni Bashar ou son père Hafez , ni de Saddam Hussein , ni bien Sûr de Zine Brn Ali , tout en , leur , reconnaissant , des constructions , des réussites sociales , des progrès sérieux , à l ombre de leurs dictatures . . Mais en suivants les ordres des Destructeurs et des destructions , planifiées ailleurs , que sont devenus l Irak , la Syrie ….et la Tunisie ? . La Misère partout. ! Dans ce monde de la Desolation , l Égypte fait Exception ! . Elle a eu le réflexe , de se débarrasser rapidement de son chancre local des Frères Musulmans , et leurs ambigüités , même sur la question palestibinienne . Et c est pour cela que les Américains les ont propulsés vers le Pouvoir . En Tunisie aussi … Et l Égypte , est actuellement , en redressement parmi les plus spectaculaires et efficaces du monde …Et au secours de la Palestine Martyr … Et l Égypte , même conciliante , alliée , avec les pays du Golfe , avec les États Unis , et tout autant avec la Russie de Poutine , la Chine de XI , la France de Macron , a toujours été , sa volonté non dirigé d ailleurs , contre la destruction , programmée de la Syrie . Le rêve entre autres ….d En Nahdha OUI ! , la Victoire de Bashar El Assad , en Syrie , me réjoui . Pour Deux raisons majeures : *** Son peuple , dans sa grande majorité , a encore de l Honneur , et n a pas rompu devant les Ordres étrangers . ***. Et , et , Imaginez , imaginons , un seul instant , Damas tombée , selon les Vœux des Ghannouchi , et autres petits comparses ! L ordre du Sabre des Barbares , des potences des Daesh , des Qaadas , des Frères , des Salafistes , régnants àsous un califat Ottoman ou autre a … Damas .. La Tunisie , serait , alors devenu QUOI ? Une petite pièce de l Empire , …. Et les vraies intentions , savamment camouflées d un Ghannouchi accomplies . Tel le jour où il a dit à des Salafistes , d être “ patients “. Et cette patience est …devenue Cauchemar , Et le Chef aux abois … AD

