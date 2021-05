Histoire: l’aviation française bombarde le parlement syrien, par Youssef Girard

Le 29 mai 1945, alors que la lutte pour l’indépendance syrienne s’intensifiait, le général Oliva-Roget ordonna de bombarder Damas, avec le soutien du général de Gaulle. Les troupes françaises prirent d’assaut le Parlement syrien et le ministère des Affaires étrangères et menèrent la répression dans les rues de la capitale syrienne comme dans le reste du pays. La violence coloniale se déchaîna et une partie de Damas fut pillée par les troupes françaises et détruite par les bombardements.

Les violences durèrent jusqu’au 31 mai à Damas et en Syrie mais la France dut arrêter le massacre sous pression du Royaume-Uni. En 36 heures de bombardements et de répression, les massacres firent 500 morts dont 400 civils et des centaines de blessés.Alors que les massacres commencés le 8 mai 1945 dans le nord-Constantinois n’étaient pas terminés, les massacres de Damas montrent la véritable nature de la colonisation française telle qu’elle s’appliqua entre le Golfe et l’océan (Atlantique).PS: Rappelons que ces massacres, comme ceux du nord-constantinois, ont été assumés par l’ensemble des forces politiques de la Résistance qui étaient représentées au sein du GPRF (gaullistes, SFIO, PCF, démocrates-chrétiens du MRP, etc.).