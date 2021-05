DÉCHÉANCES … GHANNOUCHI, DEMAIN DICTATEUR HONNI, OU LOUP TRAQUÉ ? par Abdelaziz Dahmani

.. Jamais ,la Tunisie n est tombée aussi bas , presque dans les fanges du Gangstérisme . a cravates et chemises blanches . Et centre majeur des décrépitudes et des affaires scabreuses : le PARLEMENT ! . D autant que cette Assemblée devenue , de plus en plus douteuse , se veut être le Centre presque Unique du POUVOIR , la force mécanique à tout vouloir diriger , l ‘ ETAT , , vouloir réduire le Pouvoir Présidentiel , et du Gouvernement , à sa solde . Un Président potiche , « sympolique , « et Un Gouvernement , toujours menacé d être renvoyé , comme un laquais. a gilet rayé … Laisser l essentiel du pouvoir à la vanité d un Seif Makhlouf , au déchaînement de ses haines maladives , de Bourguiba à Kaies Saied , ses haines permanentes de l UGTT , et des députés de l opposition , son envie d “ assassiner “ la principale opposante Abir Moussi , accusée même d apostat ! . serait un CRIME . Et le Seif , sans compter les Affes , et autres « ghaffes « fanatiques , veut crimininaliser tous ceux qui s opposent à ses idées salafistes , en constant flirt avec le terrorisme de ses clients .. Laisser le pouvoir ,partagé , au parti Qalb Tounes , allié , soumis , kafkaïen d ‘ En Nahdha , c est autant condamnable . . Des corrompus se tenant mutuellement , par la barbe , au bord d un précipice … Son dernier Chef , de derrière les rideaux , , Oussama K . Ô K , K O, , selon , souvent au bord du Chaos de ses idées , , venu à la Politique , par qu’elle filière ? . Qui a fini , par maîtriser la langue de boas , et de nomadiser d une télévision , a d autres , endormies , pour défendre , tel un fondé de pouvoir , ses maîtres englués dans les dossiers de la Justice , et de la Corruption , supposées . Le Pouvoir trouble Tunisie de nos jours c est cette incroyable coalition En NAHDHA + QALB + El KARAMA . ! . C ‘ est additionner un coffre fort , sur lequel est posé un faux Coran doré , Un poste Télévision débitant son devoir d éradiquer la misère . Et l Adresse d un Avocat Salafiste , connu pour ses frasques , voulant envoyer à l enfer ceux qui déplaisent à ses vanités . Telle est la majorité …élue Le dernier épisode du FEUILLETON des multiples malheurs de la Tunisie , pourrait s intituler : La JUSTICE et le LOUP TRAQUÉ … La Justice , qui tente de plus en plus d échapper à la période grise foncée , des Bhiri- Akremi , à adressé au Parlement du Bardo , au moins une vingtaine de dossiers , accusant des Députés , d infractions diverses , devant emmener ces députés élus , devant des tribunaux . Nul n est censé au dessus des Lois . D’ ou des demandes des Levées de leurs immunités parlementaires . Un de ces députés accusés , aurait même Qatre affaires douteuses sur les bras . Mais toujours intouchable … Ces demandes des levées des immunités , aboutissent , bien sûr , chez le Président du Parlement … Et c est la ou le tragique vaudevillian commence , d abord par le mépris de l ETat , et de sa justice ou de ce qui reste encore de moral . Certains dossiers , ne « seraient jamais arrivés « , à destination du Parlement . Fait il limoger le ministre des PTT ? , s il existe … Certains autres dossiers , “ se seraient perdus “ dans les dédales du Parlement , ou dans le bureau de son Président . Et , tenez vous bien , bonnes âmes . Jamais , au grand jamais , un seul dossier , de ces accusés , sur un ensemble global le d une cinquantaine , n à abouti , au vote .. La Maffia veille ! Ainsi veut la Loi , retord , partisane , du Président du Parlement . Et qui , de ‘ fil en aiguille “ , le parlement moralement disqualifié , est devenu sa “ Chose “ derrière les slogans de plus en plus ridicules de “ Liberté “ acquise , “ Démocratie “ conquise . Parlement a sa solde , sécurité , administration , et manœuvres de coulisses . Une femme , brimée dans ses Droits de député , menacée , hante ces lieux de plus en bardoliques … Dernier chapitre , du dernier feuilleton . Parmi les demandes des levées de l immunités , celle de Ghazi Karoui homme d affaires , le frère de l Autre en prison à tord ou raison . Et de prison , Le Nabil reste le Chef réel de l une des trois composantes de la majorité …maîtresse du pays …La encore Rached Ghannouchi , n’ a donné aucune suite , au dossier Ghazi , dit le fantôme …. Ghannouchi , n a donné aucune suite , pour la simple raison , que si il met la levée de l immunité de Gazi K. , devant un vote , c’est LUI , qui tombera en Premier ! Sa fameuse coalition ira se disloquer . Le Qalb , jusque là , tenue en laisse , rejoindra l opposition . La Chaouachi , la vice- P. , ira se poser ailleurs . Les abords des « 109 « députés , seront plus de 120 ou 130 . Et l homme , le renard , qui veut régenter le pays pour ses seuls intérêts et les Siens , redeviendrait , tel un loup traqué , trainant comme bagage de fuite ´ un gros Chèque aux multiples zéros , ballotté par des Vents contraires . Et les vents de l Extérieur l ont déjà abandonné … Ce scénario , plus que possible , n est que retardé , Et Ghannouchi , continuera à poser , encore , son coude sur les dossiers brûlants …Attention au Feu ! Il est question d une Grande Manifestation , le 5 Juin ,pour dénoncer ce Parlement byzantin ,kafkaïen , des multiples scandales . Des minus pour plaire , veulent destituer le Président , casser l UGTT , et les Oppositions , privatiser à tous ventes pour leurs seuls intérêts , y compris les passeports ! . … Comme dernier épisode des Dix Ans de Malheurs , on peut comprendre , que le Principal artisan de ces Malheurs, use de tous les artifices , pour échapper à un vrai jugement .

Ça me rappelle un vieux titre : Le Pouvoir ou la Potence , chemin de nombreux dictateurs … même , le notre , qui se veut , faux Saint , et faux Démocrate .. Restenf les « INDIFFÉRENTS « . Eux , dans la déchéance d un pays , naguère envié , peuple naguère heureux , joyeux , relativement , inégalement , prospère , deviennent de plus en plus coupables , de NON ASSISTANCE , à ce peuple en DANGER ! AD

Abdelaziz Dahmani