في النهضة و الإختراق و الإرهاب: « الأستاذ عميره عليّه الصغيّر

· في النهضة و الإختراق و الإرهاب »

غير أنّه من الثابت أنّ خطاب التّكفير و استعمال العنف أو التهديد به قد لازما جماعة الإخوان في تونس أيضا،إن كان قبل 2011 أو بعدها و سجل التاريخ عليهم أعمالا ترتقي لرتبة الإرهاب ، منها التفجيرات التي حُوكم فيها عناصر من « الإتجاه الإسلامي » و التي استهدفت ثلاثة نزل في سوسة و المنستير في 2 أوت 1987 و راح جرحى ضحيتها 13 سائحا و حكم فيها على سبعة قياديين من حركة الإتجاه الإسلامي بالإعدام منهم غيابيا على حمّادي الجبالي وعلي لعريض ونفذ في اثنين وهما محرز بودقة و بولبابة دخيل اللذان تعتبرهما حركة النهضة من شهدائها .

وقد اعترف القيادي النّهضوي المتوفى المنصف بن سالم في كتابه « سنوات الجمر،شهادات حيّة عن الاضطهاد الفكري و استهداف الإسلام في تونس »إنّه كان المسؤول الأول على « المجموعة الأمنيّة » التي دبّرت خطة الإنقلاب على النظام في 8 نوفمبر 1987 و الأهم الإقرار بأنّ حركة الإتجاه الإسلامي و التي أصبحت النهضة منذ 1989 ، كانت على نموذج التنظيم الإخواني الأم في مصر، اذ كان لها جناحان ، جناح علني و آخر سرّي و لها جهازها الخاص له استخباراته و مخترق لأجهزة الدولة و خاصة جهازي الأمن و الجيش و يأتي الكاتب عبد الله عمامي في كتابه المذكور حول النهضة ، على تفاصيل دقيقة تخصّ هذا الجهاز من حيث الكوادر و بالأسماء و التنظيم و المخابرات و التّسليح و الأعمال التي تورط فيها وهو ما أقرّت به كذلك مجموعة من ضبّاط الصّف و رجال الجيش أعضاء التنظيم العسكري التابع للنهضة و الذي كان مدسوسا في الجيش الوطني، في رسالة بعثوها في ديسمبر 2013 للشيخ راشد الغنوشي يناشدونه فيها بإدراجهم من جديد في صلب « الجيش » و مذكّرينه فيها إنّهم » بايعوه على السّمع و الطّاعة متمرّدين على القوانين العسكريّة و مخالفين القسم الذي أدّيناه تحت العلم للإخلاص للوطن دون سواه » .

حيث نقرأ فيها نصّا: « (…)إلى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة…حفظه الله و رعاه…السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.الموضوع :طلب تسوية وضعيّة مهنيّة.أمّا بعد، فنحن ضبّاط الصّف و رجال الجيش أعضاء التنظيم العسكري لحركة النّهضة الذين حُوكمنا بالسجن سنة 1992 والمتمتّعون بالعفو التشريعي العام.

نحن الذين بايعناك يا فضيلة الشيخ على السّمع و الطّاعة متمرّدين على القوانين العسكريّة و مخالفين القسم الذي أدّيناه تحت العلم للإخلاص للوطن دون سواه و حماية حدوده و الحفاظ على وحدته الترابيّة…و الذود على حرمته و رفع رايته…نحن الذين صدَقنا عهدنا معكم وما بدّلنا وما غيّرنا و تمسّكنا بالميثاق الذي جمعنا و حافظنا على البيعة و الله شاهد على ذلك (…)اماّ البقية فتنتظر و قلوبها تكاد تنفطر من الإحتقار…و التّهميش و الإقصاء و الغبن و التنكر…نتوجه اليكم سائلين لماذا تجاهلونا بصفة مخزية و ميّزونا تمييزا سلبيّا و استثنونا ،فخلّف في نفوسنا وجعًا دائمًا و ألمًا مستمرًا…و لم يتحملوا حتى المسؤولية الإنسانية و الأخلاقية نحونا…لماذا لم تسوّوا وضعيتنا المهنية كبقية الموظفين و نحن متمتّعون بالعفو التشريعي العام و هذا أضعف مجهود تقومون به تجاهنا …فضيلة الشيخ…لقد التزمنا الانضباط و بالغنا فيه رغم تواصل مأساتنا وآثرنا الصّمت و السّكوت و مواصلة الكتمان و المراوغة و النفي لعدم كشف الحقائق رغم جحود الجميع… وانتم تعلمون انّنا قادرون بتوفيق من الله على القول و الفعل(…) » .

و يتحدث حاليا عديد السياسيين و حتى من الأمنيّين على أنّ النهضة أعادت تكوين جهازها الأمني و الإستخبراتي واخترقت به جهاز الأمن التونسي و يعطون أسماء و معطيات ترجّح صحة ما يدّعونه و يحمّلون هذا الجهاز الخاص المشاركة في الاغتيالات السياسية وحتى يقدّمون عدة قرائن على ذلك منها أنّ أحد الأمنيين، محسوب على حزب النهضة ،كان أُوقف على ذمة القضاء بشبهة المشاركة في اغتيال الشهيد محمد البراهمي و الشخص ذاته هو الذي كان يشرف على أمن الطائرات بمطار تونس قرطاج و تعزى له قيادة مجموعة خارج الأطر الرسمية للدولة تسمى ب »أولاد الحاج » .

كما كشف المدير السابق للمخابرات العسكرية والذي كان شغل منصب مدير إدارة الأمن الداخلي بالإدارة العامّة للأمن العسكري في ما بين 1988 و 2000 العميد موسى الخلفي أنّ الجهاز الخاص لحركة النهضة ما زال ناشطا و يقوم باستقطاب عناصر في الجيش و الأمن و ذكر عدة أسماء مشرفة عليه . هذا و أنّ المتتبّع لمسار فرع الإخوان في تونس منذ التأسيس إلى حد الآن يقف على أنّ اعتماد العنف كان ملازما لنشطائهم و أتباعهم من الطلبة في الجامعة ضد التّيّارات اليساريّة و حتى ضدّ الإداريين و ضدّ عامّة الناس لفرض ما يرونه « أخلاق المجتمع المسلم » التي يدّعون رسالة تحقيقها، من الإعتداء على السّافرات من النساء بالماء الحارق في وجوههن و »تشليط » مؤخرات الفتيات غيرالمحجّبات و ترهيب أصحاب المقاهي والمحلاّت لغلقها إن كانت مفتوحة في رمضان إلى استهداف السّلطة بالإعداد لإغتيال رئيس الدولة بصاروخ « ستنقر » سنة أو الإعتداء على مقرّات الحزب الحاكم بالحرق كما جد في عملية حرق مبنى لجنة تنسيق حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي بباب سويقة في 15 فيفري 1991 و التي أودت بقتل حارسه حرقا و إعاقة زميل له و قضت المحكمة فيها، و بعد اعترافات المذنبين ، على خمس من نشطي النّهضة بالإعدام شنقا و نفذ في ثلاثة منهم و قد اعترفت قيادة النهضة لاحقا في 30 ماي 2011 بمسؤوليتها على تلك العمليّة بل أنّ أحد قيادييها يفتخر بانجازها

« الأستاذ عميره عليّه الصغيّرمن كتابه :الارهاب في تونس. الأباء و الأبناء