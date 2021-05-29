رسالة_الى_جنرالات_الردة_لشيخ_متهالك

تونس في 29 ماي 2021#هند_يحي

بعد تحيّة التقدير والاحترام اللائقة بمقامكم،

أما بعد،من أين لكم حبر رسالة النفس الأخير، ألم يجد شيخكم من هو أكثر صدقية منكم ليمرر هذا اللغم الجديد عبر قلم لم نسمع له صوتا حين كانت تونس تُنحَر من الوريد الى الوريد وتتهاوى تحت قدميه وتُجلد بقضيب من صديد؟

أيها المتقاعدون المتآمرون ؟؟؟..#ما_أعظم ولائكم لولي نعمتكم وما أصغركم وأغباكم، أ فهل تعتقدون حقا أن روح الشيخ المتهالك بين يدي قيس سعيد ؟؟ اذا أنتم لا تعلمون ولم تتعلموا من سنين الثكنات شيء، وأتوجه بحديثي لذلك الذي يترأس « مركز للدراسات الأمنية العسكرية الاستراتيجية القومية الدولية الديمقراطية العشبية.. »..

أ تعتقد حقا أن روح شيخك العليل بين يدي قيس سعيد ؟؟…#ما_أعظم مصيبة تونس فيكم، جنرالات وألوية ونيشاين ونجوم وأشرطة، أسستم جيشا من فطاحلة العسكر ليكون درعا لشيخ نكرة منكر، وتوغلتم في : « تحميل المسؤوليات واعطاء الأوامر لرئيس الجمهورية »!!!!!، وكل هذا من أجل انقاذ جيف الاخوان وما تبقى من سيرة زحف خوارج العصر على تونس أجمل الأوطان ؟؟.. عذرا، هي لا تمثل لكم وطنا أيها العساكر بل هي شركة متعددة الهويات والألوان والاجرام تنعمون بخيراتها وتسدون لها الخدمات الجسام..#ما_أعظم خيبتك يا بلادي، تحدثتم عن « المخاطر الجسيمة التي تهدد البلاد وشعبها، وأكدتم من باب الاحساس بالمسؤولية » !!!!!.. أين كانت مسؤوليتكم يا عساكر الجوع والهوان، حين ذبح جنودنا في الشعانبي ؟ أين كنتم حين احتل آل العريض شطر مساحة بن قردان لتأسيس امارة داعش وأين كنتم حين دافع رجالنا على مدينة بن قردان ؟؟ أين كنتم حين أصبحت أرضنا ساحة قتال ومخازن سلاح وكهوفا للحي قذرة والخناجر والنبال ؟؟ أين كنتم حين فجروا متحفنا ومخزن تاريخنا وحضارتنا وأنوارنا واولى ضحاياه خالق اللغة فيرجيل وكلب وفي في الحمى وما كل الكلاب أوفياء ؟ أين كنتم حين اغتيل شكري، سيد الشهداء ومحمد البراهمي، صائم متجه نحو الصلاة، وسقراط ولطفي نقض والسبوعي والقائمة تطول ولكن ذكراها لن تزول ؟

أين كنتم حين فجر غلمان شيخكم خيرة شبابنا في الأمن الرئاسي في قلب العاصمة تونس ؟؟ أين كنتم حين ذبح رعاتنا ولغم جبلنا ولغمت غاباتنا ؟؟ أين كنتم حين أصبح شارع الحبيب بورقيبة ساحة قتال وذبح ؟؟ أين كنتم يا عساكر الشيخ حين خصي جيشنا غدرا ؟؟ أتعرفون معنى أن يَخْصِي غلمانُ شيخ جيشا ؟؟ حامي الأرض والعرض والديار ؟؟.. لا أخالكم حتى تهتمون ؟؟..#ما_أعظم نكبتكم ونكبة بلادي فيكم، « تونس في وضع خطر اقتصاديا وصحيا « !!!!!،، الآن عرفتم هذا ؟؟ اللعنة.. بعد حرق محاصيلنا واهلاك حقولنا ومزارعنا، بعد نهب كل ثرواتنا وتدمير مصانعنا، بعد تحطيم مكنات الانتاج الوطني ونهب أموالنا، بعد تركيع ادارتنا وتخريب مؤسساتنا، بعد تقويض كل ارادة اصلاح وتسميم عقول شبابنا، بعد افساد كل شيء حي على أرضنا ؟؟ بعد نشر ثقافة الفتنة والحقد والكره في ربوعنا، بعد تشويه تاريخنا ورموزنا، بعد اخضاع رجالنا ؟؟ بعد تفكيك دولتنا ؟ بعد تهجير كفائاتنا يأسا، بعد غرق زهورنا بحرا ؟؟.. بعد استباحة سمعتنا وصورتنا في الخارج والداخل ؟؟ بعد تلويث هوائنا وكل شيء جميل فينا، بعد تفقيرنا واذلالنا وقهرنا ؟؟.. بعد قتلنا ؟؟.. بعد الدم لا شرعية يا عساكر الشيخ المتهالك،، أرأيتم ؟ خلافا لكم يا عساكر الشيخ نحن نقدس الدم..#ما_أعمق هوة سقوطكم يا عساكر الشيخ المتهالك،، « قدرنا العيش معا على هذه الأرض »!!!!!، بل قدركم أنتم أن تسقطوا معا وشيخكم. لا يجمعنا بكم شيء ولن نشترك في شيء، تصريحكم هواء وكذب ولغو ورياء وجنون الأغبياء، هذه الأرض تلفظكم ولو بعد حين ولسنا من بادر بالاقصاء والعدوان والجريمة والعداء، ولسنا من خان العهود وتعاون مع الأعداء، ولسنا من فتح أبواب جهنم الاستعمار على بلاد كانت هي الأجمل ولا من استقوى بالغزاة،، البادي بالبادي والبادي أظلم، أما القدر ؟ اتركوه جانبا أو ارجعوا ان كنتم تحسنوا القراءة لشاعرنا الرمز أبو القاسم، لا ارادة الا ارادة الحرائر والرجال، هي لا تقهر، حينها يستجيب القدر غصبا أو ينفجر..من سليلة شهداء ثورة الأمجاد وأخت الرجال، سلام يا عساكر الشيخ الدجال.

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