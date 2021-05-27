عريضة دعوة كل مثقف حرّ في العالم العربي للإنحياز من جديد لثقافة المقاومة

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نعلن انحيازنا الكامل ومناصرتنا، التي لا لَبس فيها، للحقّ الفلسطينيّ الساطع الّذي لا يخضع لمساومات السياسة البائسة وتهافتها المشين، ولا مجال لصونه وإحقاقه إلا بالمقاومة.إنّ فلسطين ليست لعبة ذهنيّةً نتسلّى بها في أوقات فراغنا. إنّها اختبارنا الأخلاقيّ الّذي به تتحدّد القيمة والدور لكلّ إنسان يضع الحرية تاجًا على رأسه؛ ولذا فإنّ انحيازنا لفلسطين هو انحياز جماليّ ضدّ بشاعة الاحتلال، وضدّ بشاعة التواطؤ معه، وضدّ بشاعة الصمت عليه، وضدّ بشاعة اختراع الذرائع الواهية للصدّ عن مقاومته في كلّ صعيد.إنّنا ندعو كلّ مثقّف حرّ وكلّ ذي ضمير حيّ إلى نبذ ثقافة الاستخذاء، التي عملت الأنظمة على تكريسها، والانحياز من جديد إلى ثقافة المقاومة التي تجعل من فلسطين نبراسا للحقّ والحرية. »الموقعون:1. الشاعر إبراهيم نصر الله – الأردن2. الشاعر أديب ناصر- الأردن3. الشاعر أكرم الزعبي – الأردن4. الشاعر حكمت النوايسة – الأردن5. الشاعر زهير أبو شايب – الأردن6. الشاعر طارق ملكاوي – الأردن7. الشاعر طاهر رياض – الأردن8. الشاعر عصام السعدي – الأردن9. الشاعر علي البتيري – الأردن10. الشاعر عمر أبو الهيجاء – الأردن11. الشاعر عمر شبانة – الأردن12. الشاعر غازي الذيبة – الأردن13. الشاعر يوسف عبد العزيز- الأردن14. الشاعرة بسمة الفراية- الأردن15. الشاعرة زليخة أبو ريشة- الاردن16. القاص جمعة شنب – الأردن17. القاص محمد خليل- الأردن18. القاصّة جميلة عمايرة – الأردن19. القاصّة سامية العطعوط – الأردن 20. إبراهيم أبوشمالة، حقوقي- فلسطين21. أبو بكر طاهر بن خليفة، حقوق – ليبيا22. إحسان حسان، كاتب- الأردن23. أحمد بن محمد العمرو_السعودية24. امال كامل محجوب، ناشطة سياسية- السودان25. أمين حجر، محام- اليمن26. إنصاف العموش، فنانة تشكيلية- الأردن27. إنصاف قلعجي، كاتبة وقاصة- الأردن28. تهاني الشخشير، ناشطة اجتماعية- الأردن29. جمئول أبو صبيح، شاعر وكاتب- الأردن30. حازم عكروش، إعلامي- الاردن31. حسين بشير المخزومي – ليبيا32. حمادة العريبي، أستاذ في التربية الوطنية – تونس33. خالد سعيد الأصبحي ، مهندس- اليمن34. خلود نجم، مستشارة حقوقية- فلسطين35. خليفة مروان، طالب قانون- الجزائر36. د,سحر محمد الطراونة،أستاذة جامعية- الأردن 37. د. إبراهيم السعافين، أستاذ جامعي – الأردن38. د. أريج جبر، أستاذة جامعية- الأردن39. د. أسعد غرايبة، محام- الأردن40. د. تغريد بشارات، طبيبة- الأردن41. د. جمال الشلبي، أستاذ جامعي- الأردن42. د. جمال حسن مصطفى أبو الرز، أستاذ جامعي- الأردن43. د. جمال مقابلة، أكاديمي – الأردن44. د. جورج طريف، أستاذ جامعي- الأردن45. د. خلود العموش، أستاذة جامعية- الأردن46. د. عبير بني طه،أكاديمية- الأردن47. د. عزمي منصور/ الأردن48. د. غادة خليل – الأردن49. د. فهمي جدعان، مفكر – الأردن50. د. محمد محمود غزو، أستاذ جامعي- الأردن51. د. منذر الشرع، أستاذ جامعي- الأردن52. د. مها العتوم، أستاذة جامعية – الأردن53. د. مهدي جابر مهدي، أستاذ جامعي- العراق54. د. ناصر خراشقة، محاضر جامعي غير متفرغ- الأردن55. د. نهاية برقاوي، طبيبة- الاردن56. د. وليد ياسين، أكاديمي- فلسطين57. د.. أحمد اسماعيل راشد،أكاديمي- الأردن58. د..قاسم جميل العمرو،أستاذ جامعي- الأردن59. د..كمال فريج، أكاديمي- الأردن60. د.ابراهيم حجازين، أكاديمي –الأردن61. د.ابراهيم عثمان، أستاذ جامعي- الأردن62. د.أحمد صالح العباري، طبيب- اليمن63. د.أحمد ماضي، أستاذ جامعي- الأردن64. د.أنيس صقر الخصاونة، أستاذ جامعي- الأردن65. د.أيمن محمود، أستاذ جامعي- مصر66. د.باسم غرايبة، طبيب- الأردن67. د.بلال الجيوسي، أستاذ جامعي- الأردن68. د.توفيق شومر، أستاذ جامعي- الأردن69. د.جمال زهران، أستاذ جامعي- مصر70. د.جورج الفار، أستاذ جامعي- الأردن71. د.حامد الله الخلايلة، أكاديمي- الأردن72. د.حسن محمد، طبيب-اليمن73. د.حسين شعبان، أكاديمي- المملكة المتحدة74. د.حمال محمد ضلع، أستاذ جامعي- مصر75. د.خالد ناصيف، أكاديمي- فلسطين76. د.خالدة مصاروة، أستاذة جامعية- الأردن77. د.رجائي حرب، أستاذ جامعي- الأردن78. د.رفعت لطفي برغش، طبيب- الأردن79. د.زيد أحمد موسى المحيسن،مستشار وباحث في القضاية العامة- الأردن80. د.سامر صبري المجالي،الأردن81. د.صايل السرحان، أستاذ جامعي- الأردن82. د.صلاح زقوت، أكاديمي- أوكرانيا83. د.عبد السلام عبيدات- الأردن84. د.عبد المجيد نصير،أستاذ جامعي- الأردن85. د.عزام عبيدات، أكاديمي- الأردن86. د.عزيز غالي، حقوقي- المغرب87. د.عماد طه قنديل، أستاذ جامعي- مصر88. د.غازي نعيم،فنان وناقد- الأردن89. د.فائزة الباشا، استاذة جامعية- ليبيا90. د.فلاح سمور الجبور، أستاذ جامعي- الأردن91. د.كاظم يعقوب، طبيب- لبنان92. د.محمد هاشم غوشة، أكاديمي- فلسطين93. د.محمود عليان جلال عليمات، أكاديمي- الأردن94. د.محي الدين النشاشيبي، أستاذ جامعي- الأردن95. د.مرام ابو النادي، أستاذة جامعية- الأردن96. د.منصف القابسي، أستاذ جامعي- تونس97. د.مهدي فكري العلمي، خبير تدريب وتنمية الموارد البشرية- الأردن98. د.نايف جراد، أستاذ جامعي- فلسطين99. د.نظام عساف، أكاديمي – الأردن100. د.هاني عبد الكريم أخورشيدة، أستاذ جامعي- الأردن101. د.هشام غصيب، مفكر – الأردن102. د.هليل فالح الخالدي، أستاذ جامعي- الأردن103. رائد العثامنة، محام- الأردن104. رحاب مكحل، ناشطة سياسية- لبنان105. سامي محاسنه، صحفي- الأردن106. سعاد محمود، نقابية- تونس107. سنية الكركسي، صحفية- السودان108. شريف هلالي، حقوقي- مصر109. صبحي طه، كاتب وباحث- الأردن110. عادل راجح، حقوقي- اليمن111. عامر طهبوب، روائي- الأردن112. عايش علي العكشية- فلسطين113. عبد الإله سلام، حقوقي- اليمن114. عبد الحكين شبشوب، حقوقي- ليبيا 115. عبد الرحمن المصري، أكاديمي- الأردن116. عصام الحارثي، حقوقي – اليمن117. عصام فاخر، مدرس- اليمن118. عطا خلف، مهندس- برلين119. عقيل غالب حجيل فتلاوي، كاتب- العراق120. علاء أبو زينة، ناشط سياسي- فلسطين121. علي حسين الديلمي، حقوقي- اليمن122. علي ناصر الجلعي، حقوقي- اليمن123. علي ناصر، ناشط مجتمعي – فلسطين124. عمر فؤاد بدوي، ناشط سياسي- فلسطين125. الفنان محمد العامري – الأردن126. فيصل جلول، باحث لبناني- فرنسا127. الكاتب حلمي الأسمر – الأردن128. الكاتب يوسف حوراني- الاردن129. الكاتبة لانا المجالي – الأردن130. كوريا رباح الشيباني، نقابية- العراق131. ماهر وهبة، مستشار- فلسطين132. مجيد شاكر، كاتب سياس- العراق133. محاسن الإمام، إعلامية- الأردن134. محمد سليمان، محام- اليمن135. محمد الحسنات، مشرف تربوي- الاردن136. محمد اللوز، محام- بلجيكا137. محمود الشيخ، كاتب- فلسطين138. محمود عواد، باحث- فلسطين139. مروان الشريدة، صحفي وإعلامي- الأردن140. مصطفى قبعة، مدرس- فلسطين141. معاذ البطوش، إعلامي- الأردن142. منصور الجاري، كاتب وصحفي- اليمن143. الناقد فخري صالح – الأردن144. الهام الكبسي، كاتبة – بريطانيا145. هاني عرفات، كاتب صحفي- أمريكا146. هدى أبو غنيمة، كاتبة- الأردن147. وجدي الملي، حقوقي- العراق148. يوسف سعيد، كاتب سياسي- – تونس-,فلسطين149, هندة بالحاج علي، مسرحية ومناضلة سياسية تونس- 150 أحمد المناعي مناضل سياسي تونس