Derrière tous ces louages, se trouve la Librairie copie, créée en mars 1987 en plein garanemsa à Sousse: par Nadia Kaboudi

Un quartier au cœur de Sousse dont Copie a toujours œuvré pour l’embellir.

Copie a été créée par mes parents, et est totalement à leur image, on a toujours vendu la serviabilité, la propreté, le légal, on trouvait depuis 30 ans les meilleures marques importées d’Europe, que certains trouvaient chères par rapport au marché mais c’est ça de travailler légalement dans un système illégal.

Depuis environ 15 ans a sévi une station de louage illégale devant copie, vous savez avant la révolution , il y avait du respect dans cette ville, et ma mère fidèle à son image n’est jamais allée contre la station, c’était des personnes qui avaient des familles, qui étaient respectueuses qui étaient tombées sur une femme qui ne savait pas dire non surtout quand on la prenait par les sentiments, le deal était donc que pendant les 2 mois de rentrée scolaire, amicalement, ils déplaçaient leur louages , c’était à la base une belle histoire, humaine et solidaire.

Depuis quelques années, les louages ont considérablement augmenté, on ne faisait plus affaire avec les quelques « 9dom « respectueux et conciliants mais plutôt avec une horde de travailleurs clandestins, et vous savez, quand l’illégal deviens aussi facile, accessible, ça attire, et ça rend fou.Les escaliers de la boutique sont devenus l’endroit où ils s’assoient, insultent, crient, jettent leur poubelles, reluquent les femmes qui passe, les clients qui rentrent,

AUCUN respect , aucune place de parking est libre il ne font pas que prendre la façade de la librairie mais l’encercle, c’est comme si COPIE était la base de la station.. « station copie « Je ne ferai jamais partie des gens qui diront que Sousse appartient aux soussiens, je ne prendrai jamais en otage haja qui est plus grande que nous, mais Sousse ne devrait appartenir à personne, que personne n’y fasse sa loi comme bon lui semble, qu’une station illégale depuis 15 ans ne puisse continuer tout en persécutant les gens qui sont dans leur droit le tout en se croyant les rois du monde, on entend des « barra echki « des regards de haine et des moqueries, faut savoir qu’après le décès de mon père copie est tenue par ma mère, pour ceux qui la connaissent, on fait difficilement mieux niveau justice, gentillesse et bonté , mais ça reste une dame , une dame qui parle à des mafieux qui malgré tout ce qu’ils font d’illégal n’ont jamais été dérangés ni par la police, ni par la mairie, ni par personne d’autre, juste une dame qui bataille, vous imaginez la scène.

Bien sûr que ça n’aurait pas été pareil si Copie était tenue par un homme , aussi go3r qu’eux , on serait plus riches mais moins propres. Je ne m’attends pas à un mouvement solidaire, loin des hashtag rassemblant, les affaires de corruptions et de banditismes n’ont jamais fait long feu dans le paysage médiatique de Sousse, mais que vous sachiez, à chaque fois que vous passez devant la librairie Copie , que c’est un endroit qui est resté dans ses principes d’antan et qui se fait dévorer par la triste vérité qu’est devenue notre ville.