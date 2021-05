“ BONNES CONSCIENCES “ dites MORALES ! par Abdelaziz Dahmani

L’ Europe , L ‘ Amérique Nord , veulent depuis deux jours des sanctions sérieuses , exemplaires contre la Biélorussie de Alexandre Loukachenko , pour avoir arrêté , illégalement , Avion détourné , un opposant , le journaliste Roman Protassevtch . Ces demandes de sanctions , punitions , ont aussi été appliquées à la Russie de Vladimir Poutine , sous l accusation , de l’ empoisonnement , puis arrestation , depuis janvier dernier , de l opposant Alexei Navalny … Oui , bien sûr , Russie et Bielorussie , abusent de leurs pouvoirs autoritaires . La Défense humaine , solidaire , de Navalny ou Protassevich , sont nécessaires , respectables . Mais …, mais , mais …. Poutine ou Loukachenko sont ils plus criminels qu un certain … Benyamine Netanyahu ! Jamais jugé Coupable de quoi que ce soit . Sauf en mots evaporisants . La ! , il ne s agit pas de l arrestation de quelques opposants , pour justifier des sanctions draconiennes contre Moscou , ou Minsk . Sanctions divers , au point que les russes parlent de sanctions qui entravent leurs économies et développement . Et montées de vives tensions , mesures de représailles , expulsions réciproques , notamment des diplomates . Atmosphère de pré guerre … Netanyahu , LUI , précédé , par d autres ultras , Sharon et autres , a depuis plus des décennies , ont usé devla Force brutale , toujours disproportionnée conte non des opposants , mais tout le Peuple palestinien . Occupations coloniales , destructions , oliviers coupés par milliers , destructions de milliers de logements , d hôpitaux , d écoles , arrestations à tous vents . Le Tout repressif pour casser la volonté d un peuple qui ne veut pas vivre sous une botte coloniale , d acceptation Occidentale . .Soumissions , ce qui est arrivé aux juifs des époques des tsars , puis a ceux de l époque hitlerienne . Netanyahu , dans un silence complice , occidental , veut même suprimer tout pays , et toute identité qui porte le nom palestinien . Mais la farouche extraordinaire volonté de ce peuple , sa résistance ont empêche Netanyahu , le Criminel , de réaliser , son rêve inhumain , diabolique . Un assassin en grande puissance , encourage aussi , par tant de traîtrises , soumissions locales , et Protection des Grandes Puissances , notamment Occidentales . Qui certains ont fini par se plier , devant ses pieds . Et qui n écouté jamais , leurs moindres réserves .Que l on se souvienne , des “ Munichois “ aux comportements , occidentaux , complaisants avec Hitler , peu avant le déclenchement de la … 2 eme guerre mondiale et ses 60 millions de morts et Destructions … Mais , de tous les crimes , que l on prête à leur chef de guerre Netanyahu , jamais la moindre sanction n à été prise contre Netanyahu .Qui se souvient d ‘ une moindre sanction , au nom du Droit humain , et droits internationaux , au nom de la justice , et des enfants , femmes , cyniquement assassinés par des bombes , dites chirurgicales , précises . Ces horreurs , qui ces derniers jours , ont fait sortir à travers le monde , des centaines de manifestations pour condamner les bestialités criminelles . Mais ce n est qu un massacre de plus , l avant dernier , c était en 2014 . Et depuis Israël s est agrandi de 15 % ! Palestiniens a qui on veut même nier ses droits religieux , [ mosquée Ak Aksa revendiquée par des extrémistes religieux , pour qui Israël est “ le peuple élu “ au dessus , discriminatoire , de tous ] . Y compris Ceux qui , s estimant , avoir “ meilleure conscience morale “ que le reste du Monde . ‘ “ Conscience morale “ d un Trump ? , marchand immobilier , vendeur de peuples et Ville ( Jérusalem ) et Président de la première puissance du Monde . Et Impuissance devant le Seul Israël . Dans les semaines . , on va retourner au statu quo ,. Le Soleil du M.O. va effacer les crimes , les perdants de leurs logements dormiront à la belle Étoile , ou sous une tente . Netanyahu va exiger la constructions d autres milliers de logements pour ses colons . La crise resteras latente , statu quo , comme les braises endormis . En attendant la prochaine re re Guerre de Gaza , la plus grande prison du monde , ou de Ramallah …. Mais certitudes , les Palestiniens , ne seront jamais soumis , et l Occident continuant à condamner en seuls mots , revotés , impuissants ou complaisants , sans lendemains … AD*** L OCCIDENT ? J ai , personnellement , un respect réel , pour ses nombreuses vertus , ses progrès , libertés , démocraties , savoirs , cultures , technologies … Nous lui devons beaucoup …Mais … ad

