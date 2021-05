Ghariani Najet est avec Abdelaziz Dahmani et 35 autres personnes.

La Tunisie est menacée !Les européens veulent ouvrir Un autre camp plus grand et plus monstrueux que celui d’Echoucha ouvert en février 2011 au sud Tunisien pendant la « révolution » en lybie ! Information de. Lotfi lamari sur radio Med hier 23 Mai 2021 à midi.! Un camp qui a beaucoup dérangé les Tunisiens, il a fallu le soulèvement massif des Tunisiens, de la société civile, des « gouverneurs » pour le fermer.Aujourd’hui une autre menace de taille pèse sur notre pays :la visite u ministre de l’intérieur de l’Italie avec madame le chef de la communauté européenne,successivement à monsieur le président de la République et ensuite au chef de gouvernement s’insèrent dans le cadre des pressions exercées sur la Tunisie, vue sa condition économique désastreuse actuelle et la faiblesse des gouvernants, ces deux femmes responsables à haut niveau européen sont venues demander à nos responsables d’ouvrir un camp des réfugiés de nationalités différentes, parvenus en Europe de plusieurs moyens illégaux Et dont ils veulent se débarrasser, comment ? Par leur renvoi en Tunisie !!! Eyyy, la Tunisie est considérée comme « terre poubelle » la plus adéquate à cette « malédiction », des bandits, des terroristes, des africains, des asiatiques, des arabes… Et ala lounek ya krima ! Eyyy la Tunisie est devenue une poubelle !Regarder ce qui se passe actuellement au Maroc, on a ouvert les frontières pour الحراقه une crise s’est déclenchée entre le Maroc, d’un côté, l’Espagne et l’Europe de l’autre à cause du visite du président du front POLISARIO, L’Espagne a accepté enfin de le faire passer en justice car il a usé de faux papiers !Rappellez vous c’est un ancien projet proposé à Beji qui l’a refusé catégoriquement ainsi que youssef echahed ! La Tunisie ne devrait plus jouer le policier dans la mer méditerranée, au lieu de négocier le camp de « l’enfer proposé » négocier les masses des heraguas

Winkom ya société civile, winekom ya nessa et ya rejel touness bel jemla ???Le 24 Mai 2021, Ghariani Najet.(photo du camp d’echoucha en 2011 au sud Tunisien).