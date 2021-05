Manœuvres malveillantes contre le Président de la République, par Jameleddine El Hajji

Le Temps 23/05/2021

L’ARP, cette tumeur qui métastase !Finalement, la « Révolution » nous a transformés en un pays plutôt sympathique. Une épidémie de Corona virus qui a emporté plus de 12 mille de nos concitoyens, des polémiques intarissables sur l’approvisionnement de notre « armée blanche » en vaccins afin d’atténuer les effets dévastateurs de la pandémie. Sans oublier le népotisme anarchique, ce classique qui a toujours géré nos affaires malgré nous. Et ça marche !

Sur le plan économique, nous traversons l’une des crises les plus compliquées de l’histoire du pays depuis le 19ème siècle. En ce sens que toutes les instances du pays sont mobilisées afin de ramener de petits pactoles de nature à colmater les abyssaux déficits que notre trésorerie affiche à tous les étages. Un processus qui, implicitement, nous interdit de parler d’un programme économique fondé sur la reprise de la machine nationale de production. Conformément à notre fameuse Constitution de 2014, ces deux têtes de l’Exécutif se démènent depuis des mois, sans pièces réelles à conviction, afin de subvenir aux besoins d’une économie pratiquement agonisante, laquelle commence de toute vraisemblance à se nourrir de ses propres tentacules. La valse des députés miliciens

Le troisième pilier de l’Etat, l’ARP (Assemblée des représentants du peuple) nous offre un spectacle tout autre. Les députés d’un bloc parlementaire marginal, érigés en milice parallèle qui vient juste d’être légalisée en tant que parti politique, n’entendent pas se raviser de la croisade en règle qu’ils mènent contre le Président de la République Kais Saïed, en sa personne et sa qualité, afin de le discréditer, sans nous piper mot sur leur candidat à sa substitution. Leur dernière, un projet de loi visant à déshabiliter le chef de l’Etat de sa tutelle constitutionnelle sur tout ce qui relève de l’appareil sécuritaire du pays. Le tout dans une ambiance où le député est en train d’évoluer en simple homme de main, au service d’hommes d’honneurs de divers horizons où le crime organisé le dispute au politique, sans prendre la peine de nous mettre au courant, et d’une manière claire et décisive, de leurs vraies intentions, voire des objectifs qu’ils sont en train de servir avec autant de hargne et de cynisme.Pour sa part, la Présidence de la République, et en dehors de quelques brèves phrases acides de Kais Saïed, semble ne leur prêter qu’une demi-oreille, en s’imposant une réserve qui se fait de plus en plus gênante par les temps qui courent.Tandis que le chef du gouvernement Hichem Mechichi se coupe en quatre avec son équipe et ses moyens de bords trop limités, afin de faire passer la pilule au sein des instances du FMI (Fonds Monétaire International), le Président de la République a pris part à un sommet parisien où il était question des assistances aux africains largement éprouvés par la pandémie. A cette occasion, le chef de l’Etat a été l’invité de la chaine française France 24, afin de promouvoir les chances de la Tunisie en cette matière. Et c’est un tollé qu’il provoque à Tunis auprès des milieux connus pour leur hostilité épidermique à l’égard de « leur » Présidente La grande supercherie de 2019En effet, Kais Saïed a eu le malheur d’évoquer la situation réelle de l’économie tunisienne corrompue et presque intraitable en l’état, faisant part du fait que cette situation de corruption appuyée par l’impunité et l’incurie d’une Justice défaillante, n’est pas de nature à simuler l’investissement, qu’il soit local ou étranger. En moins d’une demi-heure, les réseaux sociaux sont saisis d’une fièvre intense mais affectée, condamnant les propos du Président de la République, les assimilant, sans retenue ou vergogne, à un acte de trahison à cette classe politique, effritée et immorale comme jamais la Tunisie n’avait vécu.On reproche au chef de l’Etat d’avoir parlé de la situation prévalant dans son pays propre. Est-ce vraiment une accusation ? Le chef de l’Etat aurait-il dû aller sur le plateau parisien de France 24 pour parler d’un Etat autre que le sien ? Aurait-il eu l’imprudence de présenter une réalité que la réalité du pays elle-même dément ?Les détracteurs du Président avaient-ils eu le courage de commenter, en cours de route, le déplacement du ministre des Affaires étrangères à Washington en vue d’appuyer le dossier tunisien auprès de FMI ?Comble de l’absurde, quelques jours seulement auparavant, Rached Ghannouchi, chef de l’ARP grâce à Qalb Tounes, a fait aussi un déplacement dont on ne sait encore que dalle. Un déplacement sur lequel les spéculations ont été coupées par l’activité du chef du gouvernement et du Président de la République, un mode de propagande des plus maladroits, puisque l’opinion publique est devenue suffisamment intelligente face à des politiciens sans crédit et sans morale, puisqu’ils préfèrent toujours agir dans la simulation.En touchant ces bas-fonds, est-il devenu crucial de mettre les choses au clair ? Les déclarations étant de moins en moins traçables, de moins en moins crédibles, et de moins en moins tangibles devant les recoupements des analystes et des experts de tous bords penchés sur la chose politique en Tunisie, nous sommes à une phase où une campagne de démystifications s’impose. En voici une.Les responsables du parti islamiste Ennahdha, de la coalition EL Karama ne cessent de ressasser que l’actuel Président de la République devait son élection à leur électorat islamiste. Un leurre qui doit cesser sans délais ! Les islamistes, islamisant et autres opportunistes de droite, lors des Législatives de 2019 ont totalisé 450 mille voix en leur faveur tous. La même instance électorale, l’ISIE, a crédité le candidat Kais Saïd de 2 millions 700 mille voix. En termes bien dosés, si cet électorat islamiste n’avait pas « couru au secours » du candidat Saïd, ce dernier aurait quand même eu la magistrature suprême avec pas moins de 2 millions 250 mille voix. Un score qu’il faudrait une éternité au cheikh Rached Ghannouchi, afin d’en collecter le millième (son score aux législatives a été simplement ridicule). Et c’est ce qui explique à la fois la témérité incontrôlée de Ghannouchi et de ses oies, mais aussi les réserves de Kais Saïed à l’égard de ces brebis galeuses.Ainsi, la Présidence de la République est notre dernière institution « républicaine ». Le reste n’est que la réplique fidèle de ce que le chef de l’Etat a voulu transmettre comme message, lors de son passage sur France 24.Jameleddine EL HAJJI