واخيرا شرفاء وزارة الداخلية يكشفون عن الارشيف الاسود لحركة النهضة

· #منقول (التاريخ الاسود لهذا التنظيم الارهابي و ما يقوم به حاليا من تجاوزات تقود البلاد الى حرب اهلية)

اثر ظهور التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر تحت قيادة « حسن البنا » سنة 1927 قامت مجموعات متطرفة دينيا بالبلدان العربية بلمّ شتاتها ضمن حركات وتنظيمات سياسية انحصرت داخل تيار يريد قلب نظام الحكم الديمقراطي إلى حكم إسلامي.و ظلت هذه الحركات في شمال إفريقيا مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين للتنسيق معه و الاستفادة من تجاربه وتلقى دعمه وذهبت إلى حد الانتماء الفعلي له مثلما هو الحال بالنسبة لـحركة النهضة إذ أدى متزعمها « راشد الغنوشي » عام 1976 البيعة في مصر إلى المرشد العام للإخوان آنذاك « عمر التلمسانـي » كدليل على الطاعة و بالمقابل وعد الاخوان حركة النهضة بمساندتها لقلب نظام الحكم في تونس.برزت حركة النهضة منذ نشأتها بازدواجية الخطاب لإخفاء طابعها الإرهابي الذي عملت على تكوينه على غرار مختلف الحركات الدينية المتطرفة المتواجدة على الساحات العربية و الإسلامية و قد توخت حركة النهضة إستراتيجية ترتكز أساسا على تدعيم هياكلها بمختلف القطاعات الحساسة كالجامعات والمؤسسات النقابية وأجهزة الأمن والجيش بهدف تقويض النظام القائم.كان هدف حركة النهضة النسج على منوال الثورة الإيرانية لغاية السيطرة على دواليب الحكم في تونس بالتغلغل و التأثير في المؤسسات الفاعلة لغاية تغيير المجتمع وتركيز بديل عنه بقيادات سياسية دينية و كل القيادات التي ظهرت كانت تستعمل الدين لتفسير رؤيتها للمجتمع البديل رافضة كل التنظيمات المخالفة واصفة إياها بالعمالة والديكتاتورية و قد تدرج وصفها للنظام القائم انذاك من تلك الأوصاف إلى حد تسميته بالطاغوت و قد أرتكز نشاطها في الجامعات مستهدفا الشباب المثقف من جهة وعامة الناس من جهة ثانية لبث دعاياتها وتحريك أتباعهــا.و قد اعتمدت هذه الحركة في بداياتها على الدعوة ونشر الوعي الإسلامي و الالتزام بمبادئه من خلال الخطب التي كانت تلقى بالمساجد خاصة عن طريق « راشد الغنوشي » و « عبد الفتاح مورو »،فضلا على اعتمادها على وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة ،ثم تحولت لتشمل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ،لكنها تورطت في أعمال تخريبية طالت هياكل الدولة ورجالاتها والمؤسسات الاقتصادية والتربوية فضلا عما اعتمدته من اختراق للمؤسسات الحساسة كالجيش و الأمن كما سعت في نفس الوقت إلى ربط علاقات قصد التنسيق مع تنظيم الاخوان لتوفير الدعم المادي وساحات للدعم العسكري بإيران ،السودان ،لبنان ،أفغانستان ،البوسنة و الشيشان حيث ارتبط تنظيم الاخوان المتواجد هناك هذه معها بأهداف مشتركة ،إذ تقبلت تلك الدول وفودا تابعة لحركة النهضة ودعمتها ماديا وسخرت أراضيها لتدريبهم عسكريا ،ثم ترتيب عودتهم على مراحل سواء إلى تونس أو في اتجاهات أخــرى.عمدت حركة النهضة منذ البداية إلى تركيز جهاز خاص أوكلت إليه تنفيذ كل العمليات النوعية والإرهابية حيث أرسل « صالح كركر » في بداية الثمانينات كلا من « عبداللطيف التليلي » و « محمد علي الحراث » و « سامي عياد » و « منجي مهاوش » إلى مدينة « قم » الإيرانية أين تلقوا تكوينا حول الجهاد وتدريبات عسكرية على الأسلحة الخفيفة والثقيلة وزرع الألغام.وخلال شهر سبتمبر 1990 و في محاولة منها لقلب النظام ،عمدت حركة النهضة إلى تنظيم مظاهرات تخللتها أعمال عنف و استعمال قوارير المولوتوف استهدفت مراكز الأمن ومؤسسات تابعة لحزب التجمع الدستوري المنحل و مؤسسات عمومية على غرار العملية التي استهدفت بتاريخ 17/02/1991 لجنة تنسيق التجمع المنحل بباب سويقة و التي قامت بها مجموعة من الناشطين صلب الحركة المذكورة على غرار « لطفي زيتون » و « صابر الحمروني » و نتج عنها وفاة أحد الحراس حرقا.كما كلف « راشد الغنوشي » المدعو « محمد شمام » زعيم جناحها العسكري باستغلال علاقاته التي ربطها بالمجاهدين الأفغان لجلب صاروخ « ستنقر » من أفغانستان لضرب الطائرة الرئاسية في محاولة لاغتيال المخلوع « بن علي ».وبتفكيك الخلايا الإرهابية بالداخل وأمام الضربات الأمنية العميقة التي أفشلت مخططاتها وبرامجها عمدت حركة النهضة إلى دعوة أتباعها إلى التسلل خارج البلاد وخاصة إلى كل من الجزائر والسودان قبل الاستقرار بصفة نهائية بأوروبا أين واصلوا تنظيم صفوفهم وربطوا علاقات تكاملية مع كل من تنظيم الجهاد بأفغانستان وخاصة متزعم تنظيم القاعدة « أسامة بن لادن » الذي إلتقاه « راشد الغنوشي » بباكستان خلال سنتي 1989 و 1991 ونسق معه لإحتواء عدد من أتباع الحركة لتلقي تدريبات عسكرية تحت إشراف « عبد اللطيف التليلي » و « محمد علي الحراث » و « محمد شمام » الذي تولى في تلك الفترة بتكليف من « راشد الغنوشي » ترميم الجناح العسكري الخاص تحت اسم « الجبهة الإسلامية بتونس » ليكون إطارا تنظيميا مسلحا ومهيكلا يستوعب العائدين من ساحات التدريب ويستجيب للمخططات الإرهابية للحركة.سعت حركة النهضة في نهاية التسعينات إلى ضمان موقع لها ضمن التيار الجهادي من خلال بعث نواة جهادية موغلة في التطرف والإرهاب بزعامة « سيف الله بن حسين » المعروف حاليا ب »ابو عياض » و ذلك تحت إسم « الجماعة المقاتلة التونسية » بالتنسيق مع التونسي « طارق المعروفي » و قد شهد نشاط هذه الجماعة بعدا نوعيا ورياديا ضمن الخلايا الفاعلة لتنظيم القاعدة من خلال إقدام التونسيين « عبد الستار دحمان » و « بوراوي بالواعر » على ترتيب و تنفيذ عملية اغتيال القائد الأفغاني « أحمد شاه مسعود ».و اكدت التحريات التي اجرتها وكالة المخابرات الامريكية بعد احداث سبتمبر أن الجماعات الإرهابية تعمل بتنسيق كامل مع بعضها البعض حيث تبين أن بعض التونسيين المورطين فيها كانت تربطهم في الداخل علاقات مع « حركة النهضة » والبقية انتدبتهم في الخارج من بين الجالية التونسية بعضهم من أفراد الجيلين الثاني والثالث ومن الأوساط المنحرفة وتجار المخدرات وذوي المستوى التعليمي المتواضع مما يسهل التأثير عليهم فيجري استقطابهم بدعوى الدفاع عن الدين والجهاد في سبيل الله لنصرة الإسلام