Tunis: Début de l’exercice maritime Phoenix Express avec la participation du Maroc

Treize pays opéreront jusqu’au 28 mai pour accroître la coopération régionale, la sensibilisation au domaine maritime, les pratiques de partage d’informations et les capacités opérationnelles. Le but étant de promouvoir la sûreté et la sécurité dans la mer Méditerranée et les eaux territoriales des pays d’Afrique du nord participants.

Rédaction Medias24

Le 16 mai 2021 à 17h51Modifié 16 mai 2021 à 17h57

L’exercice Phoenix Express 2021, la 16e itération de l’exercice maritime nord-africain commence le 17 mai 2021, à Tunis, et dans toute la mer Méditerranée.

Selon un communiqué d’Africom, Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique: «Des exercices tels que Phoenix Express 2021 augmentent l’interopérabilité entre les pays participants afin d’accroître la sécurité maritime et de soutenir le commerce mondial», a déclaré le capitaine de l’US Navy Harry Knight, directeur de l’exercice Phoenix Express.

Le groupe de contrôle des exercices de cette année sera hébergé à la base navale de La Goulette à Tunis. La partie en mer de l’exercice testera les capacités des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à la migration irrégulière et à lutter contre le trafic illicite et le mouvement de marchandises et de matériaux illégaux.

Les 13 pays prévus pour participer à Phoenix Express 2021 comprennent la Tunisie, l’Algérie, la Belgique, l’Egypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, l’Espagne et les Etats-Unis.

Pour rappel, Phoenix Express 2021 est un événement tridimensionnel qui passe de l’aspect stratégique où les dirigeants trouver l’opportunité de tracer les grandes lignes de la sécurité en mer Méditerranée pour ensuite traverser la sphère opérationnelle où l’on peut exercer le commandement et le contrôle d’un groupe multinational mettant en œuvre un objectif commun pour enfin arriver au niveau tactique qui offre aux CO la possibilité de mener à bien différents types de manœuvres en mer.

L’exercice Phoenix Express est l’un des trois exercices maritimes régionaux exécutés par les forces navales américaines en Afrique (Navaf) dans le cadre d’une stratégie globale visant à offrir des opportunités de collaboration entre les forces africaines et les partenaires internationaux qui abordent les problèmes de sécurité maritime.

