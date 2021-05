DIRE « NON « A LA SOUMISSION , ISRAÉLO-AMÉRICAINE , et AUTRES: par Abdelaziz Dahmani

NON ! , est sûrement l un des mots , des plus admirables , que je connaisse ! Pas le plasir sadique de dire NON , à n importe quoi ! Cela deviendrait insupportable . Mais savoir dire NON , quand c est nécessaire , NON pour refuser les soumissions , NON pour ne pas se rabaisser , se diminuer dans son honneur d homme , de femme , d enfant . NON aux tentantes compromissions , en un mot garder sa dignité Et c est ce NON , des PALESTINIENS , qui nous donne l exemple , la fierté de rester dans l humain pour solidarité avec ces derniers Damnés de la Terre . Écrasés , pilonnés, arrêtés , sans droits parmi les nations , torturés , séquestrés , emmurés , trahis par l essentiel du monde « qui compte « … Palestiniens qui malgré les drames surhumains , savent encore dire NON , à leurs occuppants , à leurs bourreaux . Bourreaux qui trouvent , appuis et meme protections , Tache Noire , des peuples dits civilisés , du côté de nombreux maîtres dominants du monde de nos jours . Par hontes , regrets , solidarités religieuses , de leurs crimes du passé , pogroms , fours crematoires , contre l ex victime . Et pourquoi les Palestiniens doivent payer pour les crimes des ex Tsars , Rois de Pologne , ou des Hitleriens ? . Israel devenu à son tour occupant , sous couvert de foi , mais pour aussi , et surtout , pour des raisons non avouées , de perpétuer les colonisations new look … Et intérêt de domination de ces maîtres , rester dans la mentalité coloniale , avoir un bastion , une forteresse , dans ce Moyen et Proche Orient . Une sorte de Caverne de Ali Baba de tous les fantasmes Certes parmi les Palestiniens , et leur juste Cause , d un peuple qui refuse de se soumettre depuis 73 ans ! , y a parmi eux des salauds , des traitres , des collaborateurs , et toutes les tares de tous les sujets et citoyens des pays du monde , voleurs , drogués , fanatiques , riches , pauvres , comme partout . Certes , côté Israël , chez l occupant y a des gens admirables , exemplaires , sensibilités humaines exceptionnelles , intelligences supérieures , intellectuels admirables . Et aussi , autres extrémistes , et déchets de toutes les sociétés Mais tout cela ne crée pas l équilibre , hypocrite , injuste , jésuite de vouloir , dans le Monde des Décideurs , de les renvoyer « Dos à Dos « ! Se laver ainsi les mains , est un crime de non assistance à un Peuple entier en Danger . Menacé de mort lente , mais certaine ! , programmée , Imposée par Israël qui se veut unique « propriétaire « . Maître absolu , de toute la Palestine , suite à toutes les occupations successives par guerres et paliers . Et l Occupant a l admirable culot , sournoisement accepté , que c ´ est , lui , l agressé , la victime .! Une sorte d Escroquerie permanente , sans fin , et admise , par lavage des esprits . Goebbels n est pas mort ! … Juste un petit rappel , voilà juste un Siecle , avec le coup de pouce de la perfide Angleterre , on a demandé , pressions des… Rothschild …pour que les Juifs , aient un FOYER en Palestine , un pays alors prospere , a l agriculture et la culture très avancées . Faut il croire , que dans quelques années vers 2030 , par exemple , un Prince Arabe , MBS , puissant , ou un autre , qui dans sa magnanimité , d Arabe puissant et riche , demanderait , aux décideurs du monde , que l on accorde aux Palestiniens un FOYER , en Israël occupant …. , Ou , ils se sentiraient en sécurité , mais sans droits fondamentaux , des sous hommes , assistés , genre Sioux ou Apaches .. Ce scénario , est dans la tête des Occupants Israéliens , faute d avoir su réaliser un autre monumental rêve , sioniste , expansionniste , “ hitlerien “ de pouvoir réussir , imposer , le Grand Israël , s étendant du NIL a l Euphrate … Deux fleuves bleus parallèles , ressemblant à un drapeau . Mais ce rêve dingue , n est plus que que dans la tête de quelques illuminés , malades . Drapeau ? , de nos jours en terres palestiniennes , occupées , même les porteurs de drapeaux Palestiniens , portés par ceux qui disent NON , sont canardés , visés , tués .Par ceux de l Infini arrogance , des rêves messianiques , jamais assouvie , derrière les masques , de la Victime ! Une escroquerie réelle et intellectuelle qui restera dans l Histoire des Siècles futurs . Mais , en attendant , consolation , tous les Empires finissent par s écrouler . Faute de trouver , solution juste , humaine de deux peuples égaux en droits et devoirs , dans la sécurité reciproque . En NON tue cent enfants palestiniens , pour en venger un innocent enfant israélien …Ce qui se passe de nos jours , main2021 … En attendant , incroyable Résistance , aux sacrifices énormes , les Palestiniens , subissants tous les malheurs de la Terre , disent encore , et sans secours réels , ce mot admirable : NON !

Abdelaziz Dahmani