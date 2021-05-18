الكورد في غزة بفلسطين وابرز معالمهم الاثرية :يرى المؤرخ الفلسطيني الدكتور عبد اللطيف أبو هاشم،

أن بداية تواجد الكورد في فسطين، يرجع لزمن السلطان الكردي صلاح الدين الأيوبي، حيث جاؤوها مجاهدين لتحريرها من الإفرنج عام 1187 ميلادي بعد احتلال دام لقرابة 100 عام، وزادت هجرة الكورد لفلسطين خلال حكم المماليك الذين ورثوا الحكم من الأيوبيين، والذين أظهروا اهتماما بالغا بغزة، إذ كانت حلقة وصل بين دمشق والقاهرة، وكانت هذه الهجرة بغرض التجارة ، ثم جاءت الهجرة الثالثة في زمن العثمانيين، لتقلد المناصب والوظائف الحكومية، وبنى التجار الكورد البيوت , وأقاموا المحلات التجارية في حى الشجاعية في غزة في عهد الدولة العثمانية , حيث قدر عدد بيوتهم أنذاك بحوالى 200 بيت , وقد وصل عدد منهم الى مناصب هامة في سلك الدولة العثمانية، ويقدر عدد الكورد في غزة بـ20 ألف أسرة، ومن أبرز هذه العائلات (حتحت،الايوبي، الظاظا، الجعبري، الكردي، الدهدار، محيسن)
كان « حي الشجاعية » شرق مدينة غزة، أول موطئ قدم للكورد، والشجاعية اليوم يُمثل الهوية الدالة على مدينة غزة، الذي لا يزيد طوله عن 5 كيلو متر وعرضه 3 كيلومتر، ويقطنه أكثر من 40 ألف مواطن، أي يعيشه بكل كيلو متر مربع واحد منه 5000 إنسان، وهي المنطقة السكنية الأكثر كثافة في العالم، وفق ما أشار إليه مسبقا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وقد أطلق أهل غزة اسم صلاح الدين على اكبر شارع في قطاع غزة والذي يصل جنوب القطاع بشماله , من رفح على الحدود المصرية حتى شمال القطاع , ويقطع الشارع قطاع غزة الى نصفين شرقا وغربا , وذلك تيمنا بالقائد صلاح الدين.
واسم « الشجاعية » مكتسبة من شخصية « شُجاع الدين الكردي »، وهو مجاهد كردي من مدينة الموصل شمالي العراق، لحق بجيش السلطان صلاح الدين الأيوبي، واستشهد في معركة « غزة الكبرى »، خلال الحرب الصليبية الثانية عام 1240 ميلادي، وانتصر المسلمون بها، وسُميت بساحة الشجاعية على اسمه.ومن « حارة الأكراد » بحي الشجاعية , (وتعرف اليوم بحارة بغداد)
تشكلت اللبنة الأولى للكورد في فلسطين المعالم الكوردية في غزة :تضم الحارة اليوم عدة معالم بُنيت في فترة المماليك والعثمانيين على أيدي الكورد ، منها « قصر حتحت » الذي تم تشييده في القرن الثاني عشر الهجري في عهد الدولة العثمانية (وحتحت هى عائلة كردية جاءت الى غزة وعمل رجالها في التجارة وصناعة النسيج , وكانوا ذوي نفوذ كبير , حتى أن جدهم الاول تزوج من شقيقة السلطان العثماني , ولازالت هذة العائلة موجودة حتى الان ) ,
و »مسجد بن عثمان » وكذلك « مسجد السيدة رقية »، التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.وبالحديث عن « قصر حتحت » فقد أنشأه المختار الكردي إبراهيم حتحت الذي قدم من بلاد الكرد في شمال سوريا، لغرض تجارة النسيج الذي يأتون به من دمشق، وما زال هذا القصر متواجدا وشامخا حتى اليوم، بصخوره الجيرية القديمة المخلوطة برمال « الكُركار الأصفر » والتي تُعطي للبناء ميزة الدفء شتاءا والبرودة صيفا، وهي إحدى خصائص الفن المعماري القديم للدولة الأيوبية والمملوكية.
ويقول صاحب القصر حاليا أمجد حتحت لـ »نون بوست »: « هذا البيت كان لملك تجارة النسيج الدمشقي في غزة سابقا جدنا إبراهيم حتحت، وبعد أن توفاه الله ورث أبناؤه هذا البيت، حيث ازدهرت غزة خلال فترة المماليك بزيارة الوفود العرب والأفارقة إليها سواء أكانوا تجار أو طلاب علم أو لاجئين، وكالعادة كانت (حارة الأكراد) بحي الشجاعية الملجأ الأول لهم ودليلهم، من خلال ديوان وقصر حتحت ».من هنا استغل أصحاب القصر الوجوه التي تزورهم يوميا بفتح معمل خياطة ونسيج في زوايا هذا البيت، بدلا من أن يستوردوه عبر قوافل من دمشق، ثم ما لبث حتى قاموا بإنشاء معصرة زيتون أيضا، في السنوات الأخيرة من حكم العثمانيين، ويعتبر هذا المنزل اليوم أقدم البيوت وأولها في حي الشجاعية والتي تُحاكي أول موطئ قدم للكورد في الأرض الفلسطينية.
أما جامع بن عثمان، فهو أقدم المساجد وأكبرها في قطاع غزة، وبناه السيد « شهاب الدين بن أحمد بن عثمان » وهو رجل دين وتاجر كردي، سكن بحي الشجاعية خلال فترة الحكم المملوكي، قام ببناء هذا المسجد بعد زيادة عدد الوافدين لغزة واحتياجهم لمعابد ومنازل أكثر في عام 1430 ميلادي، في القرن الثامن من السنة الهجرية.وهنالك قبر في زوايا هذا المسجد وهو للأمير الكردي « سيف الدين يخلجا » الذي يُعتبر ملك أمراء مصر وبلاد الشام، وهو منصب لا يحصل عيه إلا من يتولى إمارة ولاية غزة في زمن السلطان المملوكي سيف الدين قلاوون، كرسالة على تعايش الكورد قديما مع الفلسطينيين انطلاقا من الشجاعية. وعلى بضع أمتار من مسجد بن عثمان، يوجد معلم آخر للكورد، وهو مسجد « السيدة رقية » وغير معروف من هي حتى الآن، ولكن بعض المؤرخين نسبوها للنسوة الكورد بغزة اللواتي تزوجن من الحكام العثمانيين،
عقب انهيار الحكم المملوكي وسيطرة العثمانيين على الأرض الفلسطينية وبعض أقطار الوطن العربي، ودراسات أخرى تقول إنها إحدى الجاريات اللواتي كان يخدمن في قصور العثمانيين، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع للميلاد، ومؤخرا تم تحويله لمؤسسة علمية تخص النساء من الجهة الشمالية للقصر، ومؤسسة تربوية للطفل من الجهة الجنوبية له.
المصادر :بتصرف من مقالتين في :نون بوست بقلم امجد عرفاتمقالة في موقع آمد بقلم مأمون هارون رشيد