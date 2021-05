Frappes à Gaza : «Dans leur sommeil, les enfants gardent leurs mains sur les oreilles»

Accueil / International / Moyen-OrientRéc

Au moins 58 mineurs ont été tués depuis lundi dans les frappes contre l'enclave palestienne, qui viennent raviver la peur et des traumatismes chez des jeunes déjà plusieurs fois exposés aux conflits meurtriers depuis 2008.

Une petite fille secourue après des frappes israéliennes, le 16 mai à Gaza. (Mohammed Salem/REUTERS)

par Hala Kodmani, Frédéric Autran, Guillaume Gendron et Samuel Forey, Correspondant à Jérusalempublié le 16 mai 2021 à 20h25

Des corps enveloppés dans des linceuls blancs à l’arrière d’une camionnette. Des soignants en deuil de l’un des leurs, le docteur Abu al-Ouf, chef de service à l’hôpital Al-Shifa. Des cratères au milieu des rues, des immeubles éventrés. Et des petits corps poussiéreux, parfois en sang et hagards, souvent livides et désarticulés, sortis des gravats au milieu des cris et des larmes. Les images, dimanche, en provenance de Gaza, enclave palestinienne soumise au blocus et à la puissance de feu israélienne, ont accentué l’indignation internationale et la pression pour que cessent les affrontements entre Israël et le Hamas, qui entrent ce lundi dans leur deuxième semaine.

«Tout le monde hurlait, les enfants pleuraient»

Dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures après une nouvelle prise de parole martiale du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, qui avait averti que les dirigeants du Hamas n’étaient «à l’abri» nulle part, «ni au-dessus de la terre ni en dessous», l’aviation de l’Etat hébreu a mené dans le qua…