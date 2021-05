Josef R.Biden: Par Abdessalem Laarif

13/05/2021

Entre erreur et supercherie, fidèles à notre éthique, nous préférerions nous en tenir à la première des deux causes évoquées ci-dessus pour nous expliquer cette incommensurable fausseté de l’islamisme modéré, un non-sens historique, une fiction perverse inscrite depuis dix ans au passif de notre présent. Les observateurs américains de la scène politique tunisienne où se déroule de toute évidence le dernier acte d’une tragédie appelée « Printemps Arabe », devront se résoudre pour en saisir la leçon, outre-Atlantique où elle a si malencontreusement germé, à revenir aux fondamentaux de la vieille amitié entre la Tunisie et les USA. Je pense en particulier au premier d’entre eux, Joseph R. Biden.

Ce n’est pas sans une grande nostalgie qu’à la seule évocation de cette amitié, le souvenir émerge dans notre mémoire collective de la visite d’Etat rendue en mai 1961 par le Président Habib Bourguiba aux Etats Unis, à l‘invitation, en première, du Président John F. Kennedy ( photo ci dessus ) . Certes, l’accueil chaleureux réservé à Bourguiba par le peuple américain à Washington et à New York a rempli de fierté les tunisiens, mais a aussi suscité en eux un sentiment particulier d’admiration à l’égard du sens des valeurs qu’ils aimeraient continuer à croire profondément enraciné dans la nation que Biden dirige aujourd’hui.

« Un ami véritable n’est pas celui qui flatte votre amour propre en tombant toujours d’accord avec vous quelle que soit sa pensée secrète. C’est plutôt celui qui vous dit ce qu’il estime être la vérité au risque de vous heurter.» Y aurait-il eu alors mots plus justes pour exprimer une fidélité réelle et sincère à l’amitié liant déjà de longue date nos deux pays que ceux du Combattant Suprême, prononcés dans son mémorable discours devant le Congrès US ?

Ces mots ont certainement donné à réfléchir à l’étudiant débutant en histoire et en sciences politiques que Biden était alors à l’Université du Delaware, en conclusion de quoi, dans le culte commun de la liberté, le Président qu’il est devenu pour le bonheur des USA, retiendra assurément l’attachement de la Tunisie à son indépendance qui lui a notamment valu leur respect, parfois envers et contre tout, et n’a pas varié.

Cependant, il ne devra pas lui être caché qu’il nous en coûte, nous tunisiens, d’avoir été aussi mal représentés dans ce qui ne pouvait plus être l’estime du peuple américain depuis ce 27 février 2012 et ce 5 mars 2015 où le Sénateur John McCain, puis la Présidente du National Democratic Institute for International Affairs (N.D.I.), Mrs. Madeleine Albright ont cru exprimer à Tunis leur admiration des dirigeants du mouvement islamiste dit « ennahdha ».

Dans cette relation strictement bilatérale, ce qui nous fait le plus de peine n’est pas tant l’affaiblissement de l’Etat tunisien ajouté aux ruines économique et financière de la Tunisie dont ces derniers portent la responsabilité et dont nous nous garderons bien de nous plaindre auprès de qui que ce soit, mais plutôt ce qui représente dans leur esprit une caution morale de la plus grande démocratie du monde à la ruse et à la violence avec lesquelles ils traitent leurs concitoyens.

Cette ambiguïté si dommageable pour notre mutuelle compréhension attend du Président Biden qu’il y soit mis fin parce qu’il est homme de vérité et n’hésitera pas à la rétablir comme il vient de le faire magistralement à propos du génocide arménien.

Abdessalem Laarif