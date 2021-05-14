· الذكرى ‏الخامسة لوفاة الشيخ بوعمران الفيلسوف المفكر الرئيس

هي قصتك شيخنا مسارات طويلة فيها من التعليم والتربية، هكذا وُلِدت بالقرن الماضي ببداية العشرينية، بمدينة البيض المتميزة بالصحراء الجزائرية، فقد دخلت الابتدائية وعمرك يراوح العشر سنوات ورغم ذاك أتممت دراستك بمدينتك الأصلية، منذ الثلاثينات إلى غاية بداية الأربعينية، ثم انتقلت إلى وهران الباهية، لتواصل المرحلة الثانوية، كنت متميزا بنقاطك العالية، كما كنت تحسن اللغة العربية واللغة الفرنسية، حيث نجحت قبل منتصف الأربعينات في البكالوريا، في تلك الفترة التحقت بالكشافة الإسلامية، تعرفت بينها على شخصيات كان لها دور في الحياة النضالية، ضد فرنسا الاستعمارية،

بعدها التحقت لمواصلة دراستك العليا، بكلية الآداب بجامعة الجزائر المركزية، حتى تحصلت على ليسانس في الفلسفة مع نهاية الأربعينية، ليسانس أخرى في الآداب في العام المبارك لانطلاق الثورة التحريرية، حينها كنت في سلك التعليم والتربية، عملت نشطا بين التدريس والإشراف والتفتيش بالجهة الغربية، ثم واصلت دراستك المعمقة هناك بفرنسا بجامعة « السوربون » الباريسية، بعد سنتين تربصت بالمدرسة العليا للأساتذة بباريس الفرنسية، فقد عملت مدرسا ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية إلى بداية الثورة الجزائرية، في كثير من المناطق منها بمدينتك البيض ومليانة الأصنامية، بوفاريك والعاصمة الجزائرية، كأستاذ في نهاية الخمسينات بوهران على مستوى الثانوية، ثم مفتشا للتعليم بمدينة مستغانم ووهران والأغواط بالجهة الغربية والجنوبية، حتى استرجعت الجزائر الاستقلال والسيادة الوطنية، وقبلها أتصل بك الوزير الفرنسي « لويس جوكس » في بداية الستينية، ليصغي إلى رأيك أثناء زيارته إلى وهران في المسائل المصيرية، أولاها حول التفاوض مع جبهة التحرير الوطني واستقلال الدولة الجزائرية، ثانيها حول مكانة ومستقبل الأقدام السوداء في الجزائر وثالثها الجزائر ومستقبل اللغة الفرنسية، فقد تفاجئت حين وجدت اسمك في قائمة لجانهم على أعمدة الصحافة الفرنسية، حينها قدمت احتجاجا واستقالتك من التفتيش للسلطات الفرنسية، كان ذلك في المرحلة الانتقالية، بعد الاستقلال عُينت مباشرة مديرا للتربية بمدينة الأصنام الشلفية، ثم ملحقا بديوان وإطار سامي مع أول وزير عبد الرحمان بن حميدة بوزارة التربية، وفي نفس الفترة أمينا عاما للجنة الوطنية لليونسكو حتى منتصف الستينية، بعدها أمينا عاما لاتحاد نقابة المعلمين من نهاية الستينات إلى غاية منتصف السبعينية، خلالها واصلت دراستك بجامعة « سوربون » حتى حزت الدكتوراه في الفلسفة بدرجة مشرف جدا وبشهادة تقديرية، عملت لمدة طويلة كأستاذ بجامعة الجزائر وكنت من بين المؤسسين الأوائل لقسم الفلسفة منذ الاستقلال إلى بداية التسعينية، كما شغلت منصب مستشارا وطنيا في المسائل الثقافية، ورئيسا للمجلس الأعلى للثقافة أثناء حكومة حمروش الإصلاحية، بعدها في الواحد والتسعين عُينت وزيرا للثقافة والاتصال بالحكومة الجزائرية،

في منتصف التسعينات شغلت منصب رئيس لإتحاد الكتاب الجزائريين ورئيسا للمجلس العلمي لمؤسسة الأمير عبد القادر حتى نهاية التسعينية، بعدها نائبا لرئيس المؤسسة إلى غاية أن تم تعينك رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى منذ بداية الألفية.نذكر اليوم بعض من أعمالك الثقافية، كتابك « مشكلة الحرية الإنسانية »، بباريس في الثامن والسبعين تحصلت من خلاله في بداية الثمانينات على جائزة الأكاديمية العلمية، تلته الكتب والمنشورات المتتالية، « ابن رشد » و:الفكر الإسلامي نظرة شاملة مع لويس غارني » و »الموسوعة الفلسفية »، في التسعينات شاركت في « معجم مشاهير المغاربة » وكتاب حول « الكشافة الإسلامية الجزائرية »، و »الحكيم والعصا لتوفيق الحكيم » بالغتين العربية والفرنسية، و »الأمير عبد القادر – المقاوم والإنساني – في بداية الألفية، و »الجزائر المستعمرة » و »قضايا في التاريخ والمسائل الثقافية »، كما لك العديد من المقالات الأدبية والصحفية والفلسفية والعلمية والفكرية، عبر الصحف والمجلات الوطنية والعربية والأجنبية،

فقد شاركت عبر مساراتك بتميز في الكثير من الملتقيات والمؤتمرات بمحاضراتك وتدخلاتك بالجزائر والدول العربية، وبكثير من الدول الأفريقية والأوروبية، كما أنك ساهمت في برامج ثقافية عبر الوسائل الإعلامية، عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية، هكذا واصلت نشاطك بجد وفعالية، منشطا ومنتجا ومشرفا حتى تمكن منك المرض المستعصية، يومها طلبت إعفائك من مهامك الرسمية، رفض استقالتك رئيس الجمهورية، بقيت كذلك رئيسا حتى وافتك المنية، وعُمرك ناهز التسعينية.كُنت يرحمك الله شاهدا مثقفا مطلعا على العصر فقد عايشت كل المراحل بمسؤولية، مقربا بعد الاستقلال من السلطات الجزائرية،

رغبنا أن نطلع أكثر عبر مذكراتك على الأمور الأساسية، حول الخلفيات والتطورات التي عرفتها عبر مراحلها الدولة الجزائرية، لكن تهب الرياح بما لا تشتهي السفن الشراعية، شيخنا تُعد أحد أقطاب الفكر والثقافة الذين أفنوا حلذكرى ‏الخامسة لوفاة الشيخ بوعمران الفيلسوف المفكر الرئيسياتهم في التدريس والتوجيه والإشراف على أجيال في التعليم والباحثين بالجامعة الجزائرية، فكرك قد اتسم في مجال التراث والفلسفة بالتدقيق والوسطية، كنت من الذين يؤمنون مابين العلوم النقلية والعقلية، ويُحاجون بالمنطق الذي لا يُخل بمنظومة القيم الروحية، كان هذا عبر كتابتك ونضالك الطويل في الكشافة الإسلامية، هو كله مشوارك بنشاطاته الثرية،

فقد عملت ما عليك يرحمك الله شيخنا ويدخلك في فسيح جنانه العالية، سنبقى نتذكرك ونُذكرك للأجيال المستقبلية.- ولد في 1924 بمدينة البيض، توفى في 12 ماي 2016، دفن بمقبرة سيدي فرج بالجزائر، عن عمر ناهز 92 سنة.