LA TUNISIE, en FAILLITE, FUT OCCUPÉE, VOILÀ JUSTE 140 ANS: Abdelaziz Dahmani

MAI 1881 , , la Tunisie appauvrie , avelie , trahie , plus ou moins vendue par sa pègre financière , ses régnants complaisants , est devenue , proie de la Colonisation , sous forme de Protectorat de la France . C était juste 140 Ans . Aucune bougie a souffler .pour ce triste “ Anniversaire “ … Certains de ceux qui l ont trahi , dans la seconde partie du 19 eme siècle , eux …enrichis , nombreux sont partis hommes et fortunes , pour « ne pas rester , vivre , sujets , sous une Une protection d un État non musulman « . Destination préférée , la Turquie , du précédent occupant . France alors accusée d être déjà occupant , oppresseur de l ETat voisin , l Algérie … La Situation de la même Tunisie , en Mai 2921 , 140 ans après , est elle meilleure ? Mêmes schémas , la Tunisie est de nouveau , en accéléré , depuis 10 ans , appauvrie , super endettée , économies en souffrances , chômages en hausses , crises sociales , nouvelles richesses subites , Ghenima ruineuses , dettes extérieures détournées … Sans solution rapide « miraculeuse « , la Tunisie , est de nouveau en possible , « cessation totale de paiements « , société en possible faillite . Et probablement , « Demain « , remettre l essentiel de sa Liberté , et souveraineté … Non plus à un État colonial , le monde a changé …de masques .. , mais à des puissances financières , « démocratiques « a faux visages humains …

Et ses destructeurs de ces dix dernières années ? .Un religieux Cheikh en tête , venus en 2011 , en Harkis , d autres ambitions étrangères , après l ère d autres précédents profiteurs … Devant les Grands Orages attendus , certains se feront petits , d autres , fortunes assurées , iront ailleurs , vivre les délices empoisonnées , de leurs fortunes mal acquises . Et la Tunisie , des honnêtes et des simples gens ? ILe seront appelés à beaucoup de sacrifices , pour remonter la pente ,recréer la confiance , se défaire des mauvais réflexes , de la corruption et autres , pour que la Tunisie redevienne de nouveau plus accueillante , plus propre et sainement souriante . AD .