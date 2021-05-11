Liste définitive et actualisée au 11 mai 2021 à 17h des collègues signataires de la pétition universitaire contre l’UFTAM

et pour la défense de l’université publique. Dernière mise à jour, désolé pour les collègues retardataires et à bientôt dans de nouvelles échéances militantes=======

عريضة جامعية في سابقة هي الأخطر على مكسب التّعليم العالي العمومي منذ الاستقلال، طالعتنا

رئاسة الحكومة مؤخّرا بما أسمته التّرخيص لهياكل المداولة والتّصرّف لمؤسّسة مدينة العلوم بتونس و لصندوق الودائع و الأمانات في المساهمة بنسبة 65% من رأس مال شركة خفيّة الاسم تتولى بعث مؤسسة تعليم عال خاصّة تحت مسمّى الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط (UFTAM) ، و التي سيكون للدولة الفرنسية باقي المساهمة فيها. وأمام هذا المنحى الخطير لسياسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّنا نحن الجامعيّين، ناشطين ومتقاعدين، الممضون أسفله :1- نعبّر عن رفضنا القطعي والمبدئيّ لأيّ تمويل عمومي لمؤسسة تعليم عال خاصّة. فليس من مهام وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ بعث مؤسسات خاصّة، بل مراقبتها والحرص على احترامها للقوانين ولكرّاس الشّروط الذي تبعث على أساسه، وما تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2018 فيما يخصّ التعليم العالي الخاص إلّا دليل عن إغفال الوزارة لدورها في هذا الشّأن.2- نعتبر أنّ رصد تمويلات عموميّة لبعث مؤسّسات تعليم عال خاصّة، في حين تعاني جامعاتنا ومؤسّساتنا الجامعيّة العموميّة من نقص فادح في التّمويل العمومي وفي الانتداب، ليس سوى ضربا لمقوّم من مقوّمات الدّولة الوطنيّة ودفع نحو الخوصصة باستعمال المال والمرفق العموميين.3- نذكّر بأنّ هذه الجامعة تنشط منذ انطلاقها خارج أيّ إطار قانونيّ كما أفادت به السيّدة الوزيرة عديد المرّات، وأنّ أسئلة كتابيّة قُدّمت في جملة إخلالاتها القانونيّة من طرف بعض أعضاء مجلس النّواب وانتهت بتقديم قضية جزائية ضدّها، وأنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتحت تحقيقا في الملف ونعتبر أنّ ما تقوم به الوزارة ليس سوى محاولة لتغطية الأنشطة غير القانونيّة لهذه الجامعة.4- نهيب بأعضاء مجلسي إدارة مدينة العلوم وصندوق الودائع والأمانات عدم الزّج بمؤسستيهما في هذا الملف وعدم الرّضوخ للضغوط مهما كان مأتاها وأن يضعوا نصب أعينهم القانون ومصلحة جامعاتنا العموميّة دون سواها من المصالح الأجنبيّة أو الخاصّة أو الشخصيّة.5- نستنكر جملة تصرّفات الوزارة في هذا الملف والتي تعكس غياب أي قدرة لديها لإنتاج معنى للإصلاح عدا الخوصصة وقطع الاعتمادات عن التعليم العالي العموميّ وسياسات التقشّف غير المعلنة، وغياب أيّ تصوّر لها للشراكة الدّوليّة غير التبعيّة للمصالح الأجنبية، في حين أنّ الشّراكة الدّولية المتوازنة في التعليم العالي أصبحت حيوية وضرورية كما تشهد بذلك عديد الشراكات الناجحة بين جامعاتنا العمومية ونظيراتها الأجنبية.========الممضون حسب الترتيب الأبجدي1. ابتسام بن عمارة أستاذة باحثة 2. ابراهيم عياد أستاذ باحث3. أبو رسلان الحمروني استاذ باحث4. أحلام بالحاج أستاذة استشفائية و نقابية 5. أحمد ادريس أستاذ باحث6. احمد الذويبي استاذ تكنولوجي ونقابي 7. احمد السوسي استاذ باحث وعميد سابق8. احمد بوجرة استاذ باحث ونقابي9. أحمد شوكات استاذ باحث10. احمد صالح استاذ باحث ونقابي11. إخلاص مرزوق الطريفي أستاذة باحثة 12. آرام بلحاج أستاذ باحث13. اسكندر حشيشة استاذ باحث14. أسماء سعيدان باشا استاذة باحثة 15. اسماعيل هدريش استاذ باحث ونقابي16. اسماعيل والي استاذ باحث17. أشرف جنان أستاذ باحث18. اقبال زليلة استاذ ونقابي19. البحري رزيق استاذ باحث ومدير مؤسسة سابق20. الشاذلي سوقة أستاذ باحث ونقابي21. الصادق قلوز استاذ باحث ومدير مؤسسة سابق22. ألفة فرشيشي أستاذة باحثة 23. المنجي المقدم استاذ باحث24. المنجي بوغزالة استاذ باحث وعميد سابق25. المنصف بن سليمان أستاذ باحث ونقابي26. آمال الزناد أستاذة باحثة 27. امال فخفاخ استاذة باحثة28. أمال قرامي استاذة باحثة29. أمال يحياوي استاذة باحثة 30. آمن عجرود استاذ باحث31. آمنة الفقي استاذة باحثة 32. أمين العش استاذ باحث33. انصاف ماشطة أستاذة باحثة34. انور بن قدور استاذ باحث وأمين عام مساعد للإتحاد العام التونسي للشغل35. أنيس الجديدي استاذ باحث36. أنيس الرزقي استاذ باحث37. أنيس بن سليمان استاذ باحث38. أنيس كريشة استاذ باحث39. إيمان اسماعيل ظريف استاذة باحثة 40. إيمان العيادي أستاذة باحثة 41. ايمان بن شيخ استاذة باحثة 42. ايمان قم استاذة باحثة43. ايناس عبد الجواد تاج استاذة باحثة 44. بدر الدين ابراهيم الكريبي استاذ باحث45. بسام الجموسي. أستاذ باحث46. بسام جلولي استاذ باحث47. بشير رڤاد استاذ باحث48. بكار غريب استاذ باحث وعميد سابق49. بلال بلاعج استاذ باحث50. بوبكر بن علي استاذ باحث ونقابي51. بيرم الطريفي أستاذ باحث52. تركية بوسيف استاذة باحثة 53. تسنيم ڤربار استاذة باحثة 54. تهاني الغاق استاذة باحثة 55. ثريا سلامة أستاذة باحثة 56. جلال البريكي استاذ باحث ونقابي57. جلال الزين أستاذ باحث58. جلال بوزيد استاذ باحث ونقابي59. جمال الدين الزيادي أستاذ باحث60. جنيدي عبد الجواد استاذ باحث ونقابي61. حاتم النقاطي استاذ باحث ونقابي62. حاتم بلغيث استاذ باحث63. حافظ الغربي استاذ باحث64. حافظ عثماني استاذ باحث65. حبيب الملاخ استاذ باحث ونقابي66. حسام الدين مشرمي استاذ باحث67. حسام الطرابلسي استاذ باحث68. حسام مليل استاذ باحث69. حسان الجمل استاذ باحث70. حسن باشا استاذ باحث ورئيس جامعة سابق71. حسن بن عبد الله أستاذ باحث72. حسن بن نصر استاذ باحث73. حسنة بن سعيد استاذة باحثة 74. حسيب التونسي أستاذ باحث75. حمادي الرديسي استاذ باحث76. حمادي بن جاب الله استاذ باحث77. حمادي ذويب استاذ باحث78. حمدي حسان أستاذ باحث79. حنان بوعجاجة أستاذة باحثة 80. حنان جنان استاذة باحثة 81. حنان عمار استاذ باحث82. حياة بدراني استاذة باحثة 83. حياة بن سعيد استاذة باحثة 84. حياة عمامو استاذة باحثة وعميدة سابقة85. خالد البيبي أستاذ باحث86. خالد حمدان استاذ باحث87. خالد محرز أستاذ باحث88. خالد نصري أستاذ باحث89. خليل الزاوية استاذ استشفائي ووزير سابق90. خولة بن منصور استاذة باحثة 91. درصاف الجمالي أستاذة باحثة 92. رابح الجلاصي استاذ باحث93. رابح كحلاوي استاذ باحث ونقابي94. راضية الظاهري أستاذة باحثة 95. رائق عيساوي أستاذ باحث96. رجاء بن سلامة استاذة باحثة ومديرة مؤسسة97. رحمة الزرلي أستاذة باحثة98. رشاد بو عزيز استاذ باحث وعميد سابق99. رضا الكسوري أستاذ باحث100. رضا دوما استاذ باحث101. رضا رحومة استاذ باحث102. رمزي السعداوي استاذ باحث103. روشان مضمم أستاذة باحثة104. رؤوف الجزيري استاذ باحث105. رياض الباهي استاذ باحث106. رياض بنيني استاذ باحث107. رياض عبد العاطي استاذ باحث108. زبير بوعزيز استاذ باحث109. زهير بوشداخ استاذ باحث110. زينة المدّب استاذة باحثة 111. زينة هرابي استاذة باحثة 112. سارة بن عمر أستاذة باحثة 113. سامي البرڤاوي أستاذ باحث114. سامي الزغل استاذ باحث115. سامي الطاهري أستاذ و أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل 116. سامي الظاهري استاذ باحث117. سامي العوادي استاذ باحث ونقابي118. سامي بدروشي استاذ باحث119. سامي بيبي استاذ باحث120. سامي محمد زنايدية استاذ باحث121. سامية مديمغ استاذة باحثة 122. سعاد رويس استاذة باحثة 123. سعيدة بن يغلان استاذ باحث124. سعيدة ڤطيفة أستاذة باحثة 125. سفيان مهاطلي استاذ باحث126. سقيان عزوز استاذ باحث ونقابي127. سلمى خراط استاذة باحثة 128. سلوى مرزوق استاذة باحثة 129. سليم العش استاذ باحث ونقابي130. سليم بن حليمة استاذ تكنولوجي ونقابي131. سليم بن يوسف استاذ باحث132. سليمان عطياوي استاذ باحث133. سمية محرزي استاذة باحثة 134. سمية مخلوف استاذة باحثة 135. سميحة غربي بن عبد الله استاذة باحثة 136. سميرة السهيلي استاذة باحثة137. سميرة ساحلي استاذة باحثة 138. سناء العش استاذة باحثة139. سناء الفاسي استاذة باحثة 140. سناء الماي استاذة باحثة 141. سناء شعبان استاذة باحثة 142. سندة مراكشي شطورو أستاذة باحثة 143. سندة والي أستاذة باحثة 144. سنية بيوض استاذة باحثة 145. سنية نقاش استاذ باحثة ونقابية146. سهام اللواتي أستاذة باحثة147. سهام رفرافي نويرة أستاذة باحثة 148. سهيل الشملي أستاذ باحث149. سيد الميساوي استاذ باحث150. شكري المبخوت استاذ باحث ورئيس جامعة سابق151. شكري بن صالح أستاذ باحث152. شكيب اللباسي استاذ باحث 153. صابر تليلي استاذ باحث154. صابر خماخم استاذ باحث155. صباح محمودي استاذة باحثة 156. صلاح الدين بن فرج استاذ باحث157. صلاح الدين شعبوني استاذ باحث158. صوفيا زناتي استاذة باحثة 159. طاهر بن يحيى استاذ باحث ونقابي160. عادل الشيخ استاذ تكنولوجي ونقابي161. عادل بن عمر استاذ باحث ورئيس جامعة سابق162. عادل ضيف استاذ باحث وعميد سابق163. عايدة قطاطة استاذة باحثة 164. عبد الجبار بسيس استاذ باحث وعميد سابق165. عبد الجليل البدوي استاذ باحث ونقابي166. عبد الجليل فرحات استاذ باحث وعميد سابق167. عبد الحفيظ الغربي استاذ باحث ورئيس جامعة سابق168. عبد الحكيم بوعجيلة استاذ باحث169. عبد الحميد حقي استاذ باحث170. عبد الحميد لرقش استاذ باحث171. عبد الحميد هلالي استاذ باحث172. عبد الرزاق الالاهي استاذ باحث173. عبد الرزاق مختار استاذ باحث174. عبد الرزاق وسلاتي استاذ باحث175. عبد الستار السحباني استاذ باحث ونقابي176. عبد الستار برهومي أستاذ باحث و مدير مؤسسة سابق177. عبد السلام النصيري استاذ باحث ونقابي178. عبد السلام بن محمود أستاذ باحث ونقابي179. عبد السلام عيساوي أستاذ باحث و عميد سابق 180. عبد اللطيف الغربي استاذ باحث181. عبد اللطيف بن رهيت استاذ باحث182. عبد الله العكاري استاذ باحث183. عبد الله بن عبد الله استاذ باحث ونقابي184. عبد النبي بن بية استاذ باحث ومدير مؤسسة سابق185. عثمان البرهومي أستاذ باحث186. عدنان العربي استاذ باحث187. عزّة باش حامبة استاذة باحثة 188. عزقال عبيشو استاذ باحث ومدير مؤسسة سابق189. علي بن شريفة استاذ باحث190. علي عجلان استاذ باحث191. علي لطيفي استاذ باحث ونقابي192. عماد نوري أستاذ باحث193. عمر خماري استاذ باحث ونقابي194. عويشة ليميّم أستاذة باحثة ونقابية195. غلام باباي استاذ تكنولوجي ونقابي196. فاتن الباجي أستاذة باحثة 197. فاتن رؤي استاذة باحثة 198. فاضل بليبش أستاذ باحث199. فاطمة بن عبد الله أستاذة باحثة 200. فاطمة جربوعي استاذة باحثة 201. فاطمة حمّامي استاذة باحثة 202. فتحي الرقيق استاذ باحث ونقابي203. فتحي دخيل أستاذ باحث و مدير مؤسسة سابق 204. فتحية بوشارب بلاغة استاذة باحثة 205. فريال بن فرج استاذة باحثة 206. فؤاد بن سعيد استاذ باحث ونقابي207. فؤاد بن عياد أستاذ باحث208. فوزية الشرفي استاذة باحثة وكاتبة دولة سابقة209. فيروز سلامة استاذة باحثة 210. فيصل الردّاوي أستاذ باحث211. فيصل زيدي استاذ باحث212. قيس الجديدي استاذ باحث213. كريم بن كحلة استاذ باحث214. كريم خضراوي استاذ باحث215. كريم ميلاد أستاذ باحث216. كمال الڤرڤوري استاذ باحث ونقابي217. كمال جرفال أستاذ باحث و عميد 218. لسعد الغالي أستاذ باحث219. لطفي الشيخ استاذ باحث ونقابي220. لطفي المشيشي استاذ باحث وعميد سابق221. لطفي بن طاهر استاذ باحث222. لطيفة الأخضر استاذة باحثة ووزيرة سابقة223. لطيفة الغزال. أستاذة باحثة 224. لطيفة راجحي خليفي استاذة باحثة 225. لطيفة ساسي استاذة باحثة 226. لمياء قلالي استاذة باحثة 227. ليلى حرمية استاذة باحثة 228. ليلى حمّامي استاذة باحثة 229. ليليا خليفي استاذة باحثة 230. ماجد الهرقلي أستاذ باحث و مدير مؤسسة سابق231. مازيغ بلحسن أستاذ باحث232. مالك السايحي أستاذ باحث233. ماهر عبد مولاه أستاذ باحث234. مبروكة الصيد أستاذة باحثة و نقابية 235. مجدي الحاج استاذ باحث236. محسن دلالة استاذ باحث237. محمد الأمين الحماص استاذ باحث وعميد سابق238. محمد البحري استاذ باحث ونقابي239. محمد السيفي استاذ باحث240. محمد العجمي استاذ باحث241. محمد الڤابسي استاذ باحث242. محمد الناصر كريفة أستاذ باحث و مدير مؤسسة سابق243. محمد الهادي بدوي استاذ باحث244. محمد بلهادي استاذ باحث ونقابي245. محمد بن حليمة استاذ باحث246. محمد بن ساسي استاذ باحث247. محمد ترجمان استاذ باحث248. محمد حبيب استاذ باحث249. محمد حسين ضو استاذ باحث250. محمّد حمزة أستاذ باحث251. محمد ذيبي استاذ باحث252. محمد رفيق بن عياد استاذ باحث253. محمد سليم فياش استاذ باحث254. محمد صلاح الدين الشريف استاذ باحث255. محمد علوش استاذ باحث256. محمد علي الحلواني استاذ باحث وعميد سابق257. محمد كوني استاذ باحث258. محمد محجوب استاذ باحث ومدير مؤسسة سابق259. محمد ناجي معتوق أستاذ باحث260. محمد نجيب لعمامي أستاذ باحث و نقابي 261. محمد يعيش أستاذ باحث262. محمود الزواوي أستاذ باحث و مدير مؤسسة سابق263. مرزوق العجيلي أستاذ باحث264. مريم الرياحي أستاذة باحثة 265. مريم بصلي استاذة باحثة 266. مريم داود مراكشي استاذة باحثة 267. معز الحاج طيب استاذ باحث268. معز يعيش استاذ باحث269. مفيدة غضبان استاذة باحثة 270. مكرم السافي استاذ باحث ونقابي271. مكرم قعليش استاذ باحث272. منجي ورتاني استاذ باحث273. منصف وهايبي استاذ باحث ونقابي274. منوبية بن غذاهم استاذة باحثة 275. منى مليّح أستاذة باحثة 276. منية شواري أستاذة باحثة و نقابية277. منير الجوادي أستاذ باحث278. منير عياري استاذ باحث279. منيرة بن عبد الله قريعة أستاذة باحثة 280. مهدي تكيتك استاذ باحث281. ناجي بكوش أستاذ باحث282. نادية بوشهيوة استاذة باحثة 283. نادية ذوادي استاذة باحثة 284. نجاة عياري استاذة باحثة 285. نجيب بالحاج مسعود استاذ باحث286. نجيب حمروني استاذ باحث287. نجيب ماكني أستاذ باحث288. نجيبة تاڤوڤي استاذة باحثة 289. ندا مدوري استاذ باحث290. نزار بالحاج علي أستاذ باحث291. نزار بن صالح استاذ باحث ونقابي292. نسرين الجديدي أستاذة باحثة 293. نسيم عثموني أستاذ باحث294. نعمان الرقيق استاذ باحث295. نوال بن علي استاذة باحثة 296. نورالدين الخضراوي استاذ باحث297. نورس بويدة استاذة باحثة 298. نوري مزيد استاذ باحث299. هاجر الجبالي استاذة باحثة 300. هاجر سعداوي أستاذة باحثة و نقابية 301. هاجر شاكر استاذة باحثة 302. هادي شطورو استاذ باحث303. هادي فارح أستاذ باحث304. هادي لخزوري استاذ ونقابي305. هادية عرفاوي أستاذة باحثة و نقابية 306. هالة بن علي أستاذة باحثة 307. هالة بوراس استاذة باحثة 308. هالة حفصة استاذة باحثة 309. هاني بوحامد استاذ باحث310. هدى باشا استاذة باحثة 311. هشام المسعودي أستاذ باحث و مدير مؤسسة سابق 312. هشام سكيك استاذ باحث ونقابي313. هيكلة بوهلال استاذ باحث314. واجدة عشي استاذة باحثة 315. وداد نصري استاذة باحثة 316. وسيم الڤمري أستاذ باحث317. وفاء لعماري استاذة باحثة 318. وليد خليل استاذ باحث319. ياسين الرزقي استاذ باحث320. ياسين شطورو أستاذ باحث321. يسرى الصغير أستاذة باحثة و نقابية 322. يسرى وسلاتي فرشيشي أستاذة باحثة